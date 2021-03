Amerikansk luftfartsselskap har bestilt 100 Boeng 737 MAX-fly

Det amerikanske luftfartsselskapet Southwest Airlines har bestilt 100 av Boeings 737 MAX-fly.

Det bekrefter luftfartsgiganten mandag. Bestillingen er verdt 12,5 milliarder i katalogpriser.

Boeing jobber med å komme seg ut av krisen som rammet selskapet etter at flytypen ble satt på bakken våren 2019 etter to ulykker som kostet 346 mennesker livet. Etter det har Boeing gjort endringer på modellen for å få ny godkjenning.

I USA ble Boeing 737 Max satt tilbake i trafikk rett før nyttår.

Selskapet Norwegian besluttet tidligere i år å kansellere 737 Max-flyet fra den nye flåten til selskapet.