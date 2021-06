Forus-bedrift med sin største avtale noensinne

Nordic Bulk har inngått en intensjonsavtale til en anslått verdi på 500 til 600 millioner. – Det vil gi nye arbeidsplasser og doblet omsetning de kommende årene.

Nordic Bulk leverer anlegg til bergverks- og mineralindustrien. Selskapet har fått en intensjonsavtale til en anslått verdi av mellom 500 og 600 millioner med mineralselskapet Nordic Mining. Kontrakten skal utvikles og forhandles ferdig til høsten.

I 2020 omsatte Nordic Bulk for 183 millioner, altså er kontrakten verdt flere ganger omsetningen.

– For oss er dette en mulighet til å benytte hele spekteret av kompetanse vi har bygget opp gjennom snart 30 år i bransjen, sier daglig leder Peder Egeland, som er glad for at norske leverandører ble valgt.

Bedriften ble etablert i 1993 og har i dag 32 ansatte.

Oppdraget er å levere prosessanlegget til Engebø Rutil og Granatprosjekt i Sogn og Fjordane. Intensjonen er at Nordic Bulk tar ansvaret for utvikling og levering av hele prosessanlegget til prosjektet.

– Dette er den største kontrakten vi noen gang har blitt tildelt, og vil resultere i doblet omsetning de kommende årene. Kontrakten vil lede til nye arbeidsplasser og gir oss mulighet til å vokse og ta større oppdrag i et voksende marked både i Norge og utlandet, sier Egeland.

I første omgang regner Nordic Bulk med ti nye ansatte i fast stilling. Innleie av mer arbeidskraft i sluttfasen kommer i tillegg.

– Det blir en enorm årsverksproduksjon i dette prosjektet, sier Egeland.

– Sprenger omsetningen

I 2020 omsatte Nordic Bulk for 183 millioner, opp fra 142 millioner året før.

Årets budsjett ligger på 185 millioner, som selskapet lå an til å nå allerede før intensjonsavtalen med Nordic Mining.

– Uten kontrakten med Nordic Mining ville vi uansett hatt et år med vekst, men nå sprenger vi det med å doble omsetningen på toppen av et allerede godt år. Kontrakten vil gi en årlig inntekt på 200 millioner, så vi vil løfte oss til mellom 350 og 400 millioner i omsetning, sier Egeland.

Ikke bekymret

Nordic Bulk er rimelig sikre på at intensjonsavtalen vil lede til en kontrakt, ifølge Egeland.

– Fram mot kontrakten jobber Nordic Mining med finansieringen. Vi har allerede fått bestillinger på arbeid, så vi setter i gang nå, sier han og legger til:

– Dette er veldig spesielt, vi kan ikke huske at det har blitt startet et gruveprosjekt i Norge de siste 30 årene. Vi håper at det er en trend som fortsetter.

Egeland sier han er interessert i å finne ut hvorfor de ble valgt som leverandør. Han tror det kan være norsk kompetanse.

– I Norge er vi trent på å bygge mer kompakt. Vi er nok mer gjerrige på plassen. God kvalitet på fjellene her gir oss også erfaring med høy slitasje, sier han og legger til:

– Nordic Bulk er også en fullverdig leverandør, som bidrar med både riktig kompetanse og teknisk support. Jeg tror mye av vår tillit kommer av at vi kan levere alt selv.

Slik skal prosjektet se ut.

Inngår samarbeid

Leveransen består av et grovknuseverk som skal stå inne i fjellet, nær gruva i Engebøfjellet. Ved Førdefjorden ligger prosessanlegget som består av finknuseverk, våtprosess-anlegg, tørrprosess-anlegg, lagertanker, utlaster til skip og en rekke transportbånd og heiser mellom de ulike seksjonene.

Oppstart av prosessanlegget er planlagt til første kvartal 2024, med leveranse og montering andre halvdel i 2023.

Nordic Bulk har inngått samarbeid med tre norske leverandører: Tau Mek., Einar Øgrey Farsund og Imtas Prosjekt.