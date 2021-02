Gresvig-konkurs og pandemi ga Sport 1 vekst på 840 mill.

Gjelstens sportskjede Sport 1 ble vekstvinneren i sportsbransjen i 2020, i det som ble et ellevilt år for dem som selger sportsutstyr.

RETAIL-EIER: Bjørn Rune Gjelsten kommer ut av 2020 som en av de store retail-vinnerne med stort eierskap i Sport Holding og interiørkjeden Kid. Vis mer byoutline Gisle Oddstad

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Nordmenn hamstret sportsutstyr i året som gikk, noe som ga bransjen en samlet vekst på rett under en milliard kroner, ifølge Sportsbransjeforeningens ferske rapport.

Den store vinneren er Sport 1 – som legger på hele 840 millioner kroner på omsetningen i året som gikk.

På spørsmål om hvor mye av veksten som kommer fra etterspørsel, og hvor mye som stammer fra positive effekter av etableringen av Sport Holding, er svaret klart.

Sport 1-sjef Ole-Henrik Skirstad er godt fornøyd med året som gikk Vis mer byoutline Spor1

– Vi har sammenlignbar vekst på 24,3 prosent, og så har vi vel tre Intersport-butikker som gikk over til Sport 1 i løpet av 2020, sier en tydelig fornøyd Sport 1-sjef, Ole-Henrik Skirstad.

Han er på vei ut på skitur i solskinnet, men bruker gjerne et par minutter for å gi E24 innsikt i det som ble tidenes år for Sport 1.

– Veksten er hovedsakelig drevet av økt etterspørsel. Det var jo litt krisestemning i fjor vår, men så snudde det brått rundt påske.

Intersport mister det Sport 1 vinner

Bransjen hadde i fjerde kvartal en vekst på «bare» 4,1 prosent, langt lavere enn de foregående kvartalene. Trond Evald Hansen, leder i Sportsbransjeforeningen, forklarer det med en dårlig vinter.

– Men jeg trodde veksten skulle bli sterkere, så jeg ble litt overrasket over det. Men alle signaler jeg får, tyder på et veldig bra første kvartal for bransjen, sier han.

Der Sport 1 vinner markedsandeler, taper søsterselskapet Intersport som har stengt en rekke butikker over hele landet.

Det viser seg tydelig i oversikten fra bransjeforeningen, hvor Intersport mister 898 millioner på topplinjen fra 2019 til 2020.

INTERSPORT-TOPP: Lars Kristian Lindberg har det siste året jobbet med å omstrukturere Intersport-kjeden, og leder nå en betydelig mindre kjede etter at Gresvig gikk konkurs og la ned en rekke butikker. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen / Foto: Siv Dolmen

I et intervju med E24 tidligere i år uttalte likevel Intersport-topp Lars Kristian Lindberg at man ville gå i balanse i 2020.

– Vi begynner nok å tjene penger i 2021, dette blir gjenoppbyggingsåret, sa han i januar.

XXL la frem tall for fjerde kvartal i starten av februar, og er fremdeles Norges desidert største sportskjede med mer enn en tredjedel av markedet. I 2020 brøt kjeden ti milliarders barrieren, da de solgte varer for 10,4 milliarder gjennom pandemien.

GRUNN TIL Å SMILE: Den relativt ferske XXL-toppen, Pål Wibe, har grunn til å smile etter et svært sterkt 2020. Vis mer byoutline Tore Meek

Ikke bestemt seg for børsnotering

Den nye sportskonsernet Sport Holding er den største aktøren med en samlet markedsandel på 47,3 prosent. Konsernet ble et resultatet av at Gjelsten og Sunde-familien kjøpte opp Gresvig-konkursboet og slo det sammen med Sport 1 under en ny stor sportsparaply.

Sport Holding-topp Petter Schouw-Hansen sier mye av jobben med å etablere strukturen i Norges nyeste og største sportskonsern er på plass, men ble noe utsatt fordi Konkurransetilsynet brukte frem til september på å godkjenne sammenslåingen.

– Det som gjenstår i arbeidet med etableringen av Sport Holding er å utvikle en del av fellesfunksjonene, og den typer integrasjoner tar noe tid å gjennomføre, men vi er godt i gang.

– Har man vurdert å ta dette på børs?

– Vi har ikke bestemt oss for det ennå, men det er god interesse for retail på Oslo Børs, sier Schouw-Hansen, som også er styreleder i børsnoterte Kid.

VINNEREN: Til tross for at hele bransjen kan vise til rakettvekst i 2020, var det Sport 1 hadde størst prosentmessig vekst i året som gikk. Vis mer byoutline Terje Pedersen, NTB

Usikker på veksten i 2021

Det store spørsmålet nå er hvordan veksten vil se ut i inneværende år, noe som både avhenger av sesongvariasjoner, varetilgang og ikke minst hvordan viruseffektene inntreffer.

– Det blir vel vanskelig å vise til vekst i 2021 med 2020 som bakteppe?

– Ja, det er det store spørsmålet. Vi tror nok etterspørselen vil være der hele første halvår, men så begynner vi nok å møte de tallene vi hadde før pandemien. Da skal det nok bli utfordrende å vise til vekst mot 2020, sier Sport 1-topp Skirstad.

XXL opplyste under sin kvartalspresentasjon i februar at de hadde litt mindre varer på lager enn de kunne ønsket seg. Det samme sier Sport 1.

– Ja, det har vært en knapphet en stund nå, men det har gått rimelig bra frem til nå, og vi har fremdeles litt ski igjen på lagrene.

Skirstad mener det skal være mulig å ta markedsandeler i 2021 også, og klarer Intersport det samme, slik som sjefen håper på, kan Sport Holding snart sitte på halvparten av norske sportsbransje.