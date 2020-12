En av Johan H. Andresens største tabber: – Vi skulle hatt litt baller

Den femte Johan H. Andresen i rekken har gitt familiebedriften nytt navn og ny profil. På veien lærte han fort hva han ikke var spesielt god til.

SATSET IKKE: Ferd-eier Johan H. Andresen besluttet å selge det som skulle bli en viktig teknologi for resirkuleringsselskapet Tomra. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar

6. desember 2020

– Min filosofi er at jeg ønsker å ansette de aller beste, fortrinnsvis folk som er bedre enn meg selv. Ja, det er kanskje ikke så vanskelig, tenker du da, men okei...

Johan Henrik Andresen, den femte med det navnet i Andresen-familien, ler godt. Han har ingen problemer med å fortelle om hva han ikke er god til, og mener det har gjort hans personlige utvikling som forretningsmann lettere. Så har det hjulpet litt at han aldri har måttet frykte for jobben sin i familieselskapet Ferd.

– Det var for meg umulig å gjemme ting jeg var dårlig på, så det var like greit å innrømme det først som sist. Når man først kommet over den terskelen er det mye enklere og da slapper folk av rundt deg, forteller han i E24s podkast Voksenpoeng.

Solgte milliardteknologi for «lommerusk»

Da den yngste Johan H. Andresen som 32-åring tok steget inn i det som den gang het Tiedemanns-gruppen, ble det litt tabber. Han oppdaget raskt at det å drive med investeringer, ikke var hans greie.

Men det var først som konsernsjef at han gjorde en tabbe han fortsatt irriterer seg over. I 2004 solgte han selskapet TiTech, som hadde utviklet teknologiløsninger for å gjenkjenne og skille materialer fra hverandre.

– En teknologi som i dag er verdt mange, mange milliarder kroner, som vi bare fikk betalt lommerusk for den gangen, sier Andresen.

Det norske resirkuleringsselskapet Tomra kjøpte selskapet for 235 millioner kroner, og beskriver selv kjøpet som en viktig strategisk avgjørelse som bidro til kjempevekst de påfølgende årene.

– Vi skulle ha kjøpt Tomra. Vi skulle hatt litt baller og tenkt på potensialet her, men nei. Vi greide kanskje å se mulighetene som lå der, men at vi ikke hadde mulighet til å utvikle det selv. Så greide vi ikke å se Tomra som en del av puslespillet, sier Andresen.

I ettertid tenker han grundigere gjennom om Ferd kan utvikle selskaper eller teknologier de sitter på selv – om nødvendig ved å kjøpe andre.

– Så da vi kjøpte Marienlyst, gjorde vi det alene. De som var med i budrunden hadde med partnere, og det gjorde at de snublet på målstreken mens vi greide å holde tempo og troverdigheten oppe, sier han.

Friår som modell

Andresen kan ikke huske å ha hatt andre karriereplaner enn å gå inn i familiebedriften. Helt fra han var liten møtte han leverandører og kunder hjemme – og ble tatt med på fabrikken. Møtte ansatte og tillitsvalgte.

– Det var en del jeg kanskje så på som pliktløp til å begynne med, for jeg visste jo ikke hva mitt bidrag ville være der.

Han mener det ikke var noe tyngende press fra familien om å vie karrieren til Tidemann-gruppen, som var mest kjent for å drive med tobakk. Men det var en klar forventning.

– Det skulle nok litt til for meg som var en ganske sånn ansvarlig på alle måter å gjøre opposisjon mot den forventningen. Det har jeg heller aldri gjort, utover at jeg hadde et år som modell.

– Hæ, hadde du det?

Andresen gleder seg over at modellkarrieren fant sted lenge før internett, og at E24 dermed ikke har funnet spor av dette i researcharbeidet sitt.

– Det er så deilig! Det er ikke akkurat noe av det jeg er mest stolt av, og jeg tror ingen andre var noe særlig stolte av det heller på den tiden. Nå kaller man det vel et «gap year», men den gangen var det ikke et ord for det. Det var mer sånn at man rota bort et år.

– Var det gøy?

– Det blir jo litt sånn merkelig egotripp hvor folk plutselig fokuserer på noe annet enn det du er. Kanskje var det det som var litt attraktivt, at nå handler det ikke om Johan som arving men om Johan som noe annet, sier Andresen, som i lang tid ble omtalt som «tobakksprinsen» i pressen.

Det har ikke lyktes E24 i å spore opp modellbilder av Johan H. Andresen. Her poserer han dog for en VG-fotograf i Memphis i 1989. Her jobbet han i noen år for amerikanske International Paper Co., før han begynte i familiebedriften. Vis mer byoutline Bjørn Thunæs/VG/NTB

Å slippe å være kjent som arving overalt gjorde han også ved å studere utenlands.

Først en grad i liberal arts ved Darthmouth College i USA, senere en MBA (master of business administration) i Nederland. Sistnevnte «tvang» han seg gjennom uten spesiell interesse.

– Da hadde jeg bestemt meg for at jeg ville gå inn i bedriften. Jeg tenkte at det var noe jeg måtte ha i baklomma som en litt sånn kred. Når man har satt seg sånne klare mål, klarer man to år. De har godt øl i Nederland også, liksom. Det funker helt fint.

Holder tellingen på Ferd-fødsler

Med MBA-en i boks ble det fire måneder backpacking i Asia før Andresen vendte hjem, og tok fatt på jobben med å reinvestere noe av overskuddet fra tobakksvirksomheten i bedriften. Selv om han oppdaget at han ikke var noe investortalent, følte han seg klar da det fire år senere var tid for å ta over som konsernsjef.

– Jeg følte jeg brant inne med mangeting jeg ønsket å gjøre. Ting som å ansette folk, være noe annet – og at firmaet skulle være noe annet. Jeg visste ikke helt hva eller hvordan, men jeg var ivrig etter å begynne å bestemme, sier Andresen.

Johan H. Andresen har god kontroll på hvor mange barn de ansatte i Ferd har produsert mens han har vært sjef. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar

Resultatet ble altså at firmaet etter hvert ble til Ferd, solgte seg ut av tobakken, la til nye selskaper i porteføljen, begynte å tiltrekke seg folk lettere. Andresen fikk også sette noen av sine mer samfunnsrettede prosjekter ut i live, som fond for investering i sosiale entreprenører, og investeringer i mikrolån.

Blant tingene han er mest fornøyd med, er rekrutteringen. Andresen har full kontroll på hvor mange barn og hvor mange samlivsbrudd det har vært i Ferd mens han har vært i selskapet. Ferd-barn nummer 100 kom nylig. Samtidig har det bare vært fem samlivsbrudd i selskapet.

– Ofte når folk kommer til Ferd, blir det fort produksjon på hjemmebane. Det er kult. Det at folk ser på Ferd som sin fremtid og familiens fremtid er en tillitserklæring vi er litt stolte av.

