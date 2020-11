Eiendomsmilliardær taper penger på 10 av 11 hoteller

Siden 2017 har Edgar Haugen skutt inn nesten 30 millioner kroner i Saga Hotels. De har aldri gått med overskudd.

GÅR I MINUS: Det er ekstra tøffe tak for hotelldirektør Stian Opsalhagen som følge av coronaviruset. Men Saga Hotel Oslo har heller aldri før tjent penger. Vis mer byoutline Siv Dolmen

Publisert: Publisert: 8. november 2020 18:39

Eiendomsmilliardær Edgar Haugen forteller at det går greit om dagen - med ett unntak.

For porteføljen til mannen som ifølge magasinet Kapital er landets tolvte rikeste, med en formue på omtrent 15 milliarder kroner, inkluderer 11 hoteller.

Størsteparten av 55-åringens investeringer er riktignok i andre typer næringseiendom, som lager, kontor og butikk/kjøpesenter, men det er liten tvil om at Edgar Haugen likevel kjenner den pågående reiselivskrisen på kroppen - og i regnskapet.

– Vi har 11 hoteller og det er ikke moro da 10 av dem taper penger, kommenterer han i en kortfattet e-post.

NUMMER TOLV: Ifølge Kapital er Edgar Haugen landets tolvte rikeste, én plass bak Petter Stordalen. Vis mer byoutline Ragde Eiendom

Ingen oppsigelser - ennå

De fleste hotellene som Edgar Haugen eier gjennom sitt heleide selskap Ragde Eiendom, er det andre som drifter.

Dette dreier seg eksempelvis om Scandic Kristiansund, Scandic Grensen og Quality Hotel 33 i Oslo.

Ved de tre Saga-hotellene Saga Hotel Oslo, Saga Hotel Oslo Central og Saga Poshtel er det imidlertid Haugens egne ansatte som står for driften, og som må gjøre det som trengs når coronapandemien sørger for 50 prosent lavere belegg enn de hadde på samme tid i fjor.

– Vi må til enhver tid ta nødvendige grep for å opprettholde god drift, uttalte hotelldirektør Stian Opsalhagen (28) til E24 tidligere denne uken, og svarte at dette på lengre sikt også kan medføre oppsigelser.

TOMME ROM: Det er langt færre gjester på Saga Hotels nå enn det var da hotelldirektør Stian Opsalhagen tiltrådte i fjor. Vis mer byoutline Siv Dolmen

Har tapt over 40 millioner

Men det er ikke først under coronapandemien at Saga Hotels har bidratt i negativ retning på Ragde Eiendoms konsernregnskap.

Saga-hotellene, som startet med Saga Hotel Oslo i 2011, har nemlig aldri tjent penger. Fra 2011 til 2019 har Saga Hotel Oslo AS gått over 40 millioner kroner i underskudd.

For å holde selskapet flytende har Edgar Haugen skutt inn nesten 23 millioner kroner i selskapet mellom 2017 og 2019. Uten disse pengene ville egenkapitalen vært på minus 4 millioner kroner, viser fjorårets årsregnskap.

Selskapet Oslo Poshtels, som omfatter hotellet med samme navn samt Saga Oslo Central, har på sin side gått i underkant av 6 millioner kroner i minus siden oppstarten i 2015.

Dette var også pengesummen Haugen tilførte selskapet i fjor.

– Vi har bidratt med likviditet der det trengs, svarer Kristian Aarflot-Nyrud på spørsmål om konsernet har spyttet ytterligere midler i år.

Han er markedssjef hotell/forvalter i Ragde Eiendom.

Tjener penger i Sandnes

Aarflot-Nyrud sier at det for deres del først og fremst er gøy å kunne eie og drive disse flotte hotellene som ligger så høyt oppe på hotellrankingene.

– Men at 10 av 11 hoteller taper penger er selvfølgelig ikke noe særlig for de som jobber der, ei heller for ledelsen. Som en langsiktig eiendomsinvestor har vi troen på at verden skal tilbake der vi var før pandemien, men for alles del gjerne før enn siden.

Aarflot-Nyrud opplyser at hotellet som faktisk går med overskudd om dagen er Scandic Syv Søstre i Sandnessjøen.

– Det har med godt salgsarbeid og fin lokalisering å gjøre, sier han.

GÅR I PLUSS: Dette Sandnes-hotellet er det eneste som tjener penger for Edgar Haugen om dagen. Vis mer byoutline Scandic

Samtidig som coronasmitten blomstrer opp og avbestillingene øker igjen, åpner Comfort Hotel Xpress Youngstorget etter planen 70 nye rom neste uke.

– Det er klart at vi kunne vært heldigere med timingen, men det er vanskelig å gjøre noe med det nå. Hotellet har hele tiden ligget over markedet, og med nye rom i sentrum ligger vi godt an til å ta større markedsandeler, sier Aarflot-Nyrud, og presiserer at leietaker Choice følger alle pålagte smittevernsretningslinjer.

Slitsomt med hotell

Edgar Haugen startet karrieren som bilselger i farens bilforretning på Grønland i Oslo, ifølge Kapital. På begynnelsen av 90-tallet startet han med kjøp og salg av eiendom.

Siden den gang har han bygget seg opp en portefølje bestående av 1,5 millioner kvadratmeter næringseiendom. En relativt beskjeden del av dette er hoteller.

– Hotellvirksomheten utgjør ikke så store summer, men det er slitsomt. Vi håper ikke det kommer slike pandemier hele tiden fremover, kommenterte Edgar Haugen til Finansavisen da eiendomsimperiets 2019-tall ble offentliggjort.

Fjoråret ble et rekordår for 55-åringen. Omsetningen til konsernet kom på 1,9 milliarder kroner, der 1,25 stammet fra leieinntekter, og bunnlinjen viste et overskudd på solide 881 millioner kroner.

Ifølge Ragde Eiendoms hjemmeside har selskapets eiendomsportefølje i dag en markedsverdi på omtrent 36 milliarder kroner.

