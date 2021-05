Nå er dette signalbygget solgt – ny hotellkjede på vei inn

Det høye hotellbygget på Tjensvoll er solgt for et sted mellom 60 og 80 millioner kroner. De nye eierne varsler at hotellet skal pusses opp – og at en ny kjede skal inn.

Det 60 meter høye landemerke på Tjensvoll får nye eiere. Etter hvert kommer det også en ny hotellkjede inn. Vis mer byoutline Rune Vandvik

Det er brødrene Roger og Kristian Adolfsen og Svein Arild Steen-Mevold som kjøper det 60 meter høye landemerke på Forum-området gjennom det nystartede selskapet Up North.

– Vi har ennå ikke inngått leieavtale med noen ny hotellkjede, men vi er i dialog med flere som er interessert å få et hotell i Stavanger, sier administrerende direktør, Svein Arild Steen-Mevold, til Finansavisen som først omtalte saken.

Scandic ville ikke forlenge

Det 21 etasjer høye hotellbygget sto klart i september 2001 - og har i snart 20 år blitt eid av en konstellasjon bestående av Kåre Idsøe, Bjørn Dahle, Trygve Jacobsen og Per Reidar Bru gjennom selskapet Forum Hotellbygg.

Det var Rica-kjeden som først skrev en 10+10-avtale med Forum Hotellbygg, men i 2014 ble Rica kjøpt opp av Scandic - og dermed ble også navnet på hotellet naturligvis endret til Scandic Forum Hotel.

I april ble det imidlertid kjent at Scandic valgte å ikke forlenge leieavtalen med Forum Hotellbygg AS.

– Etter dialog med huseier og en totalvurdering av situasjonen, besluttet vi å ikke forlenge leieavtalen, uttalte administrerende direktør i Scandic Hotels Norge, Asle Prestegard, til Aftenbladet/E24 den gangen.

Scandic blir da stående igjen med fem hoteller i Stavanger-regionen; tre i sentrum, ett ved flyplassen og ett på Forus.

– Vi har fem flotte hoteller i Stavanger, god geografisk dekning og er strålende fornøyd med det hotelltilbudet vi har i byen. Stavanger er et marked vi følger tett, og vi vil alltid holde øynene åpne for spennende muligheter i området, sier Prestegard.

Leieinntektene faller

I årsregnskapet kommer det også fram at leieinntektene fra Scandic Hotels sank fra 9,7 millioner i 2019 til 3,5 millioner i fjor. Leien er omsetningsbasert og skyldes derfor i stor grad koronapandemien.

Under posten anleggsmidler er det i 2020 bokført 80,5 millioner kroner. Dette er ofte synonymt med verdien på eiendommen. Til sammenligning var tallet 117 millioner kroner i 2005.

Skal pusse opp for 20 mill.

Ingen av partene ønsker å kommentere salgssummen, men etter det Aftenbladet/E24 kjenner til, ligger prisen et sted mellom 60 og 80 millioner kroner.

De nye eierne varsler også at de vil starte et omfattende oppussingsarbeid mot slutten av året eller begynnelsen av 2022.

– Vi skal bruke i overkant av 20 millioner kroner. Siden det ligger 12-13 rom i hver etasje, er det ganske enkelt å holde hotellet åpent under oppussing, uten at det forstyrrer gjestene i særlig grad, sier Steen-Mevold til Finansavisen.