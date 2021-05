«Fantastisk» gjenåpning for serveringsstedene i Oslo: – Har vært en enorm jobb

Med stekende sol og sommertemperaturer har omsetningen til restaurant- og utelivsbransjen skutt i været etter gjenåpningen av hovedstaden. Nå er det heftig etterspørsel etter flere servitører.

UTE: Folk nøt livet ute etter at serveringsbransjen fikk lov til å skjenke uten spiseplikt forrige uke. Her fra Sukkerbiten Serving på Sørenga i Oslo. Vis mer byoutline Jil Yngland, VG

– Alle er fornøyde, det er utrolig deilig å være tilbake igjen, sier Markus Gjelseth.

Sammen med sin bror Joppe Gjelseth eier og leder han Mat og Drikke-gruppen, som driver tre restauranter på Aker Brygge i Oslo.

Med full sommer og åpne kraner, ble den siste helgen i mai en svært etterlengtet opptur for dem.

– Vi har hatt helt fulle restauranter. Det er helt fantastisk å ha både gjester og ansatte tilbake. Det har vært ganske travelt, men det er vi glad for at det har vært, sier Gjelseth.

26. og 27. mai markerer et veiskille for flere deler av utelivs-Norge. Serveringsbransjen har fått flere lettelser, både nasjonalt og i hovedstaden.

Dro inn fem mill. på én helg

I motsetning til store deler av resten av landet, har Oslo vært nedstengt siden november. Siden onsdag forrige uke, har serveringsbransjen her igjen fått åpne både dører og kraner. Torsdag forsvant også spiseplikten, både i Oslo og nasjonalt.

Mandag har imidlertid Trondheim varslet full innstramming.

Etter 17. mai har smittetallet i byen nidoblet seg. Mandag ettermiddag opplyser kommunen at den innfører full skjenkestopp og en rekke nye tiltak etter mistanke om smitteutbrudd med den indiske virusvarianten.

Samtidig jobber de ansatte i utelivsbransjen for fullt i hovedstaden. For de gjenåpnede restaurantene Lekter’n, Louise og Albert endte omsetningen på fem millioner kroner til sammen i helgen som var.

– I en sammenlignbar periode i 2019 så hadde de samme tre stedene en omsetning på 5,3 millioner. Dette var jo da med servering til klokken 03 i stedet for til 22, sier Gjelseth, og fortsetter:

– Vi ser med andre ord at vi har klart å øke effektiviseringen av driften vår, men merker også godt omsetningen som uteblir fra klokken 22 til 03.

ARVINGER: De to brødrene Joppe og Markus Gjelseth tok i 2019 over driften av Mat og Drikke-gruppen. Det nesten 40 år etter at faren Pål Gjelseth grunnla selskapet. Vis mer byoutline Kim Bye

Mat og Drikke-gruppen Grunnlagt i 1983 av Pål Gjelseth

De to sønnene hans Joppe og Markus Gjelseth tok over driften i 2019

Står for driften av restaurantene og utestedene Louise, Sorgenfri, Albert Bistro, Lekter’n og Christiania Vis mer vg-expand-down

Coronavakter

Pågangen siden gjenåpningen har vært så stor at restaurantene har leid inn ekstra vakthold for å sørge for at gjestene faktisk overholder smittevernreglene.

– Blant annet passer de på at gjester ikke flytter på bord og stoler slik at de sitter for tett sammen, sier Joppe Gjelseth.

– Hvordan har kundene oppført seg med tanke på smittevern?

– Det har generelt gått bra. Ikke alle kunder bryr seg like mye om covid lenger, men vi er strenge på at folk skal sitte på plassene sine. De kan kun reise seg for å gå ut eller på toalettet, og da må de ha på munnbind.

TOMT: Her er et illustrerende bilde av Lekter’n på Aker Brygge i Oslo fra tidligere i vår. Vis mer byoutline Benedicte Storm Bamvik/E24

Vil ansette 100 i juni

På veien videre er det mangelen på arbeidskraft som preger de tre serveringsstedene på Aker Brygge. Nå vil Gjelseth-brødrene skaffe langt flere som kan ta imot tørste og sultne kunder.

– Vi jobber nå med å rekruttere særlig servitører, og har fått en fantastisk respons på stillingsannonsen som er ute nå. Så vi er i gang med den andre runden med rekruttering, sier Markus Gjelseth.

I løpet av de neste ukene er det 100 nye personer som skal sikre at det er nok folk på jobb hos restaurantene til Mat og Drikke-gruppen i sommersesongen.

– Det er en betydelig rekruttering. Vi er vant til å ansette så mange, men da i februar, mars og april – ikke når vi står med 25 grader og sol, som nå, sier Joppe.

– Hva er den største bekymringen for dere nå?

– Nå er det å få inn flere ansatte, for å sørge for at alle våre ansatte får litt hvile. Det har vært en enorm jobb for alle de siste ti dagene, så de fortjener å få slappet av.

– Unntakstilstand

I en annen Oslo-bydel ble det også en heftig helg hos Markveien Mat og Vinhus.

– Det er unntakstilstand akkurat den første helgen. Det vil jo stabilisere seg litt utover, sier daglig leder Jarle Baer.

Restauranten på populære Grünerløkka omsatte for 160.000 kroner i helgen. Til sammenligning var omsetningen på 127.000 kroner første maihelgen i fjor.

– Det er positivt, men det var vel mer generell skepsis til gjenåpningen i 2020. Ellers er det dessverre ikke noen omsetning så langt i år, sier Baer.

TOPPSTEMNING: Både byråder og borgere oppsøkte Oslos uteserveringer i helgen. Vis mer byoutline Bjørge, Stein

Fremover er Baer nysgjerrig på hvordan kundene vil bruke restauranten i hverdagene i første halvdel av uken.

– Men helgene er jo ingen bekymring, for å si det sånn. Det er veldig stor pågang på booking utover. Fredag og lørdag, og faktisk torsdager også.

Restauranten driver med redusert kapasitet i sommer på grunn av ferieavvikling. Frem til da gjelder det å ta igjen det tapte.

– Det detter inn bestillinger hele tida, fra forrige uke når det åpnet igjen. Da skulle alle ut, og det har de ventet på i syv måneder. Vi er positive. Folk oppfører seg veldig pent og kontrollert, sier Baer.

