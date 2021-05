Bilopphuggere ber departement «gripe inn» overfor Tesla

Norges biloppsamleres forening hevder at Tesla forbyr gjenbruk av bildeler. – Bærer preg av PR-utspill, svarer bilprodusentens representant i Norge.

Brukte bildeler fra Tesla tillates ikke ved reparasjoner på autoriserte verksteder, hevder forening.

«Norges Biloppsamleres Forening (NBF) anmoder Miljøverndepartementet om å gripe inn ovenfor bilprodusenten Tesla. Vi viser til vedlagte brev fra Tesla til sine forhandlere og samarbeidspartnere i Norge hvor de forbyr bruk av brukte bildeler.»

Slik formulerer NBF sitt brev til Klima- og miljødepartementet 19. april i år. Brevet ble først omtalt av Bilbransje24.

Som vedlegg til brevet, som E24 har fått innsyn i, har foreningen lagt det som angivelig er en ordre fra Tesla til om ikke å benytte brukte bildeler ved reparasjoner.

«Strider mot sirkulærøkonomien»

NBF har ikke ønsket å oppgi hvor de har fått tak i ordren, som er titulert på engelsk og datert 29. mars i år.

«Tesla tillater ikke benyttelse av brukte, resirkulerte, alternative, ettermarkeds, eller tredjeparts erstatningsdeler. Benytt kun nye deler bestilt direkte fra Tesla», heter det i ordren, som også understreker at «kun nye Telsa-deler, Tesla-godkjente fester, og Tesla-godkjente strukturelle limtyper må brukes når man utfører reparasjoner på Telsa-kjøretøy».

Disse føringene fra Tesla strider mot den fremtidige nasjonale strategien for sirkulærøkonomi, som norske myndigheter vil innføre, skriver NBF i sitt brev til departementet.

Tesla svarer på sin side at de ikke kommenterer kontraktsmessige forhold, og at informasjonen er taushetsbelagt. Se hele svaret fra Teslas kommunikasjonssjef Even Roland nederst i saken.

«Bruk- og kastmentalitet»

Styreleder Tor Alm i NBF utdyper overfor E24 at oppfordringen til departementet handler om bærekraft.

Styreleder Tor Alm i Norges biloppsamleres forening. Vis mer byoutline NBF

– Formålet med brevet er å få en større bærekraft når det gjelder miljøet. Det å kunne benytte brukte deler vil være mye mer positivt for hele verden. Når vi ser på bruk- og kastmentaliteten som har vært i dag – det er jo ikke bra.

Alm frykter at retningslinjer om ikke å gjenbruke bildeler fører til at flere kondemnerer biler de ellers kunne ha brukt videre i lang tid, fordi forsikringspremiene blir for dyre.

– Det vil bli til slutt føre til at den menige mann i gaten har ikke råd til å ha kaskoforsikring på bilen. Og vi vet hva som da skjer når bilen blir ødelagt. De har ikke råd til å sette i stand bilen når en ikke har råd til premien. Det er en klar konsekvens av å ikke bruke brukte deler.

– Det er ikke en god miljøpolitikk.

Departementet: Vil oppleve problematikken raskt i Norge

Klima- og miljødepartementet bekrefter at brevet er mottatt og at foreningen skal få svar på normal måte. Samtidig varsler de at strategien om nasjonal sirkulærøkonomi er ventet denne våren.

– På generelt grunnlag synes jeg det bør være enklere, og ikke vanskeligere, å øke bruken av brukte bildeler, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet Maren Hersleth Holsen (V).

Statssekretær Maren Herseth Holsen (V).

31. mars var det 366.000 registrerte elbiler i Norge, ifølge Elbil.no. I tillegg kommer 152.000 ladbare hybrider. Antallet elbiler har økt fra 100.000 de siste fem årene.

– Fordi vi har en så stor elbilpark i Norge, vil vi oppleve at mye problematikk knyttet til gjenbruk av deler fra elbiler kommer raskt til Norge, og at mange av løsningene blir prøvd ut her først. Men her ligger også muligheter for oss, gjenbruk av for eksempel batterier er en teknologi Norge har et potensial til å kunne levere tidlige markedsløsninger på, sier Holsen.

– Taushetsbelagt

Kommunikasjonssjef Even Roland i Tesla sier at de er kjent med brevet fra NBF, men ikke ønsker å kommentere påstanden om et forbud mot gjenbruk av bildeler.

– Vi kommenterer aldri kontraktsmessige forhold. Innholdet i avtalene vi har med våre godkjente skadeverksteder, er taushetsbelagt, sier han.

– Men stemmer det på generelt grunnlag at det er et forbud?

– Spørsmål om salg av brukte bildeler bør rettes til dem som ønsker å tilby dette, fordi de da må tilby juridisk bindende garanti til kvalitet, sikkerhet og levetid for delene de tilbyr.

– Bærer preg av å være et PR-utspill

Roland poengterer at Tesla har levert over 60.000 helekstriske biler til norske kunder.

– På verdensbasis produserer solcellepaneler fra Tesla langt mer fornybar strøm enn det samlede energiforbruket fra fabrikkene våre. Vi ser helhetlig på fotavtrykket til produktene våre, inkludert service og reparasjoner, sier Roland.

– Ifølge If har vi blant de laveste prisene på karosserideler av alle bilmerker, så det er ikke spesielt kostbart å reparere bilene våre. Og vi har en rekke initiativer som ytterligere øker levetiden til viktige bilkomponenter, deriblant et eget europeisk gjenbrukssenter, hvor for eksempel gjenbrukbare deler fra brukte batterier får leve videre.

– Det kan selvsagt være fristende å mele sin egen kake, men dette brevet bærer preg av å være et PR-utspill uten bakkekontakt.

– NBF hevder at dette påståtte forbudet strider mot en planlagt nasjonal strategi for sirkulærøkonomi. Hva tenker Tesla om dette?

– Så lenge bedriftene som vil tilby brukte deler, ikke stiller med juridisk bindende garantiordninger, blir det vanskelig å føre en konstruktiv samtale som ivaretar bileiernes sikkerhet, sier Roland.