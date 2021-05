Christian Bloom – Hun kunne ikke skjønne hvorfor Rune Bjerke ville ha henne med i ledelsen Hun har studert i Frankrike uten å kunne fransk. Og tatt jobber hun ikke ante hva gikk ut på. Kjerstin Braathens vei til topps i DNB er ikke helt A4.

Det var en tøff start på livet.

Hjemme i Rælingen regjerte storesøsteren Ingvild, og ingenting fikk passere uten hennes godkjennelse. Det var lite som skulle til før de to jentene barket sammen. Det kunne bli såpass vilt at en venninne av moren var redd for at de ville skade hverandre, men moren lot dem holde på.

– Det var mye krangling da vi var små. Og jeg var den største og sterkeste. Kjerstin fikk gjennomgå, sier søsteren Ingvild Rasmussen (52).

– Hvis hun tok noe som var mitt, fikk hun høre det. Jeg ville bestemme. Hun måtte ta imot ufine midler. Men det skal hun ha: Hun bikket ikke unna.

I ungdomstiden snudde det og de ble bestevenner, sier Rasmussen, og legger til med et smil:

– Hun kan takke meg for at hun er så sterk og robust.