Tiltale mot tidligere Volkswagen-sjef frafalt

Domstolen frafaller tiltale om markedsmanipulasjon. Martin Winterkorn er fortsatt tiltalt for bedrageri.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Tidligere Volkswagen-sjef Martin Winterkorn vil ikke lengre måtte møte i retten for markedsmanipulasjon etter at den kriminelle etterforskningen er avsluttet, ifølge en tysk domstol, melder nyhetsbyrået DPA.

Winterkorn har vært tiltalt i forbindelse med dieselskandalen i Volkswagen.

Han er fremdeles tiltalt for bedrageri, i en prosess som fortsetter, ifølge Spiegel.

Årsaken til at tiltalen i markedsmanipulasjonssaken frafaller er at det ventes betydelig høyere straff i bedragerisaken som er ventet å komme opp for retten i februar, opplyser en distriktsdomstol i Braunschweig fredag, skriver avisen.

– I denne konteksten vil en dom for markedsmanipulasjon ikke lede til en betydelig økning i den samlede straffen, skriver domstolen, ifølge Reuters.

Markedsmanipulasjonssaken handler om at påtalemyndigheten har ment at Winterkorn og selskapet ikke tidlig nok varslet kapitalmarkedene om utslippsskandalen.

11 millioner biler

Amerikanske miljømyndigheter avdekket den såkalte utslippsskandalen, eller dieselskandalen, i september 2015. Saken gikk ut på at Volkswagen hadde installert programvare i sine dieselbiler som ga reduserte utslipp av NOx når kjøretøyene ble testet.

Noen dager senere innrømmet Volkswagen at selskapet hadde solgt 11 millioner dieselbiler verden over som hadde denne programvaren.

Innen utgangen av måneden ble Winterkorn nødt til å forlate stillingen som administrerende direktør.

Selskapet har i tiden etter trukket tilbake millioner av biler. De har også blitt nødt til å kjøpe tilbake biler i USA for 58 milliarder kroner. Bilprodusenten ble nødt til å fylle 37 parkeringsplasser over hele landet for å få plass til de omtrent 300.000 parkerte dieselbilene, skrev Reuters i mars 2018.

Kostet VW 270 milliarder

I slutten av 2016 erkjente Volkswagen-konsernet straffskyld i USA i et forlik og gikk med på å betale nesten 25 milliarder dollar i bøter og erstatninger til kunder.

Totalt skal skandalen ha kostet bilprodusenten 28 milliarder euro, tilsvarende 270 milliarder kroner etter dagens kurs.

Tidligere har flere andre Volkswagen-ansatte blitt dømt etter utslippsjukset. Deriblant den tidligere toppsjefen Oliver Schmidt som i desember 2017 ble dømt til syv års fengsel for å ha brutt forurensningsloven Clean Air Act.

