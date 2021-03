Oslo kommune betalte Dr. Dropin 17 mill. for coronatesting

Oslo kommune har brukt 65 millioner kroner på at private helseaktører coronatester innbyggerne. Dr. Dropin har allerede testet for nesten halvparten av omsetningen i 2019.

FORTSATT UNDERSKUDD: Til tross for at Dr. Dropin har testet «titusenvis» for corona, vil det trolig ikke bli overskudd i 2020, forteller daglig leder Daniel Sørli. Vis mer byoutline David Bach/ E24

Oslo kommune inngikk avtaler med private helseaktører i august i fjor. Da begynte Dr. Dropin å teste pasienter på vegne av kommunen.

For perioden 3. september i fjor til 9. mars i år har Oslo kommune betalt ut 16,7 millioner kroner i regninger for testing utført av Dr. Dropin. Det viser en oversikt E24 har fått fra Helseetaten i Oslo kommune.

Testene kommunen betaler for er de som blir bestilt gjennom fastlege, via kommunen eller coronatelefonen, skrev Dagens Medisin i august. Tester som er bestilt direkte hos de private aktørene inngår ikke i summen.

Overvekt av testing for kommunen

Hos Dr. Dropin har «titusenvis» testet seg for corona, sier daglig leder Daniel Sørli. En overvekt av disse testene har blitt utført på vegne av kommunen.

– Vi har satt av en betydelig andel av vår kapasitet til kommunen fordi det har vært nødvendig, sier Sørli til E24 og påpeker at det har vært viktig for dem å bidra under pandemien.

Noen legekontorer blitt omprioritert til testlokaler, blant annet på Carl Berner i Oslo, og andre klinikker i sentrum.

– Vi tenker at det er ansvarlig og fint å bruke de klinikkene der hvor skoen trykker mest i byen, sier Sørli.

Dr. Dropin har også utført coronatester for Ullensaker kommune.

Går ikke med overskudd

– Vi har tilbudt Oslo kommune å bruke flere av det som egentlig er legeklinikker til testing. Dette er steder vi normalt sett ville hatt drift, sier Sørli.

Sørli sier at det er vanskelig å tallfeste hvordan testavtalen med Oslo kommune har påvirket inntektene, fordi det er vanskelig å måle inntektene de ville fått fra normale legetjenester mot inntektene fra testing.

– Testingen går helt klart utover legetilbudet vårt, men i Oslo har vi heldigvis flere klinikker, så vi har mange som er åpne for publikum på vanlig måte, sier Dr. Dropin-sjefen.

I 2019 hadde Dr. Dropin inntekter på 36,8 millioner kroner. Det var en nesten tredobling av omsetningen fra året før. Tallene for 2020 er ikke klare ennå, men inntektene var høyere enn året før, forteller Sørli.

Årsresultatet for 2019 endte med et underskudd på 8,9 millioner kroner, mot et underskudd på 4,8 millioner i 2018. Det var i tråd med strategien, sa Sørli til E24 i september, og påpekte at vekst fortsatt er første prioritet for legetjenesten som ble startet i 2017.

– Tallene er ikke klare, men det blir nok ikke overskudd i 2020, sier Sørli.

65 millioner til sammen

Oslo kommune dekker rundt 70 prosent av testkapasiteten selv.

– Men for å unngå å binde opp ressurser som kreves i andre oppgaver i helsetjenesten har det vært nødvendig å sette ut deler av testingen til private aktører, sier direktør i helseetaten, Hilde Terese Hamre.

Hun legger til at hun er fornøyd med at de private aktørene har bidratt til å holde ventetiden på testing nede.

Til sammen har Oslo kommune så langt brukt 65 millioner kroner på testing i regi av private aktører, opplyser Hamre. Innenfor anbudet kan de bruke 190 millioner kroner.

– Prisen vi betaler for hver utførte test er ikke så stor, men det vil jo koste mer når man tester flere, sier Hamre.

– Vi så i høst at vi måtte skalere opp testkapasiteten raskt kombinert med et behov for å kunne kombinere faktisk testkapasitet med reservekapasitet.

Oslo kommune har som mål å kunne teste fem prosent av befolkningen på en uke.

– Det innfridde vi i høst, takket være samarbeidet med private aktører, sier Hamre.

I tillegg til Dr. Dropin leverer også Kry, Volvat, Hjemmelegene, Sykehus Oslo Øst og Legevakt Vest testing for kommunen. Avtalen ble inngått i høst og varer til mai år, men kan forlenges, opplyser Hamre.

Administrerende direktør Anita Tunold i Aleris Helse. Vis mer byoutline Aleris

Opphørt avtale

Også Aleris var med å teste for corona i andre halvår av 2020. Den avtalen opphørte i januar, forteller administrerende direktør Anita Tunold i Aleris Helse.

– Det var ikke noen annen grunn enn at vi inngikk en kontrakt på et halvt år i fjor sommer, sier Tunold.

Hun har ikke tall på hvor mye Oslo kommune har betalt for testingen som er gjort hos dem.

– Avtalen hadde lite å si for inntektene, vi gjorde det ikke for å gjøre store penger. Vi gjorde det for å bistå Oslo kommune, sier Aleris-sjefen.

Hun forteller at de oppskalerte driften da de testet for kommunen.

Aleris har testet på vegne av Oslo og Bergen kommune. Rundt 70 prosent av testene helsekjeden utførte i andre halvår i fjor var på vegne av kommunen.

I dag utfører kjeden rundt 2.000 tester i uken, men altså ingen for kommunene.

