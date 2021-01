Solgt for 550 millioner

Den nest største bygningen på Forus er solgt for rundt 550 millioner kroner. Det er Seabrokers AS som selger eiendommen på 31.000 kvadratmeter.

Vestre Svanholmen 1 er det nest største bygget på Forus. Nå er det solgt for rundt 550 millioner kroner. Vis mer

Allerede i begynnelsen av september kunne Aftenbladet melde at prosessen med å selge Vestre Svanholmen 1 var i gang. Fire og en halv måned senere bekrefter Seabrokers AS selv at et salg er gjennomført. Kjøper er et syndikat (se faktaboks) satt opp av Vika Project Finance og salgssummen er rundt 550 millioner kroner. Seabrokers Eiendom blir med videre med en eierandel på 25 prosent.

– Vi kommenterer aldri pågående prosesser. Heller ikke hva vi eventuelt kjøper eller selger, har konserndirektør i Seabrokers, Frode Albretsen, tidligere uttalt til Aftenbladet.

Vår Energi er leietaker

Det er oljeselskapet Vår Energi som nå holder til i Vestre Svanholmen 1 etter at de i februar 2019 signerte en leieavtale på 15 år med Seabrokers. Ifølge den ferskeste rapporten fra Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom ligger leieprisen per kvadratmeter for kontorlokaler på Forus mellom 1050 og 1450 kroner for høy standard, mens den er på mellom 800 og 1300 kroner for normal standard.

Det betyr at avtalen mellom Seabrokers og Vår Energi har en totalverdi på mellom 450 og 650 millioner kroner. Vestre Svanholmen 1 ble også rehabilitert før Vår Energi flyttet inn sommeren 2019.

– Dette betyr mye for oss. Jeg kan ikke gå inn på de økonomiske rammene, men det er ingen tvil om at størrelsen på kontrakten er betydelig for Seabrokers, sa Frode Albretsen til Aftenbladet da avtalen med Vår Energi var klar i 2019.

127.000 kvadratmeter ledig

Bygget i Vestre Svanholmen 1 regnes også for å være «nytt» sammenlignet med mange andre næringsbygg på Forus. Det er også det nest største bygget på Forus med sine 31.000 kvadratmeter - bare slått av det såkalte Fomo-bygget i Grenseveien 21.

Det var CBRE Norge som tok seg av salgsprosessen på vegne av Seabrokers. CBRE er et av verdens største selskaper innen rådgivning og forvaltning av næringseiendom. Det være seg alt av kjøp, salg, utvikling, utleie og leie.

Seabrokers Eiendom AS er et selskap i Seabrokers Gruppen, lokalisert på Forus. De er en av regionens største eiendomsbesittere med over 210.000 kvadratmeter næringsareal. Selskapet har investert rundt 3 milliarder kroner totalt i eiendom i regionen - hvorav 95 prosent er på Forus. Eier er Ragnvald Albretsen - ene og alene.

De siste årene har Forus-området opplevd tøffe tider med mange tomme bygg og mye kontorledighet. Ifølge rapporten fra Eiendomsmegler 1 fra desember er det totalt 127.000 kvadratmeter som står tomme - fordelt på 55.000 kvadratmeter øst for E39. Vest for E39 er 72.000 kvadratmeter ledig.

