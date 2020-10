Hun har hatt utallige lederjobber i industrien – slik kom Hilde Merete Aasheim seg helt til topps

Hilde Merete Aasheim fikk smaken på ledelse allerede som barn.

Konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Norsk Hydro. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar

Publisert: Publisert: 24. oktober 2020 17:27

Det går raskt og effektivt unna når E24 møter konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Hydros lokaler på Lysaker. Dette er langt ifra hennes favorittaktivitet, opplyser kommunikasjonsrådgiveren.

Effektiv er høyt på listen over adjektiver som beskriver Hydros toppsjef. Hun hater å kjøpe klær, og har derfor ansatt en personlig shopper, forteller hun i ukens episode av E24s podkast Voksenpoeng.

Hør hele intervjuet med Hilde Merete Aasheim i spilleren under, eller der du vanligvis lytter til podkast.

Men så blir hun usikker – kan det oppfattes som ekstravagant? Hun understreker at hun gjennom karrieren har jobbet for å finne løsninger som gir mest mulig tid til familien ved siden av en travel arbeidshverdag – å sette bort kleshandel er én av dem.

Aasheim er opptatt av at hun både er mor, ektefelle og industrileder.

Lekte lærer

Men helt fra start av var det ikke åpenbart at det var industrileder hun skulle bli. Faren var lærer, og det var gjerne nettopp lærer hun likte å leke da hun var barn.

– Jeg hadde skole i lekestua mi hjemme på gården, hvor jeg lærte barna i gaten å både lese og skrive, og jeg fikk famle skolebøker av far. Jeg var både lærer og rektor, og var nok innstilt på at det var det jeg skulle bli, sier Aasheim.

– Var du litt sjefete allerede som barn?

– Ikke sjefete, men jeg hadde en naturlig autoritet, kanskje. Jeg fikk disse ungene til å sitte rolig og var stolt når jeg så at de hadde begynt å lese og skrive, sier hun.

På videregående valgte hun engelsklinjen. Venner og familie som gikk på NHH, samt deltidsjobben på bakeri, fikk henne likevel inn på tanken om økonomi.

– Jeg begynte på «gølvet» med å lage boller og skolebrød. Etter hvert fikk jeg muligheten til å flytte meg til ordrekontoret, lønningskontoret og fakturering. Da fikk jeg interesse for forretning, men også ledelse.

Bakerieieren ble den første leder-inspirasjonen.

– Han var veldig aktiv – han var baker selv, og var oppe om natten og satte deigen. Da han var ferdig kom han ned til oss damene og satte seg på melsekken, spiste skolebrød og spurte hvor mange ordre vi hadde fått inn. Han var veldig opptatt av oss, og vi ble veldig oppstemte når vi fikk snakke med ham og høre hans perspektiver, sier Aasheim.

Interessen for økonomi og forretning førte til et tilleggsår på handelsgymnaset, før veien gikk til Bergen, en grad i revisjon, og senere en tilleggsgrad som statsautorisert revisor.

Fikk jobbtilbud på sykehuset

Det ble ikke mange år som vanlig revisor før hun ble plukket opp av industrien. Da hun jobbet med revisjon for Elkem, så de sitt snitt til å snappe henne opp og la henne klatre i selskapet.

Aasheim minnes spesielt hvordan hun fikk tilbud om å gå fra økonomidirektør til personaldirektør. Da hun var gravid i åttende måned, fikk hun beskjed om å ta en kopp kaffe med konsernsjefen og vurdere en ny stilling.

Hilde Merete Aasheim fikk sin første lederinspirasjon fra bakeren hun jobbet for som ung. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar

– Jeg tenkte at det var en spesiell henvendelse nå som jeg snart skal ut i permisjon, men jeg tok den kaffen. Det var en spennende mulighet å tenke over, men jeg sa at nå har jeg en viktig leveranse å gjøre, og det er å få det første barnet mitt, så jeg kan ikke ta stilling til det nå.

Den gangen satte man annonse i avisen når barnet var født, forteller Aasheim. Konsernsjefen så annonsen og sendte en stor bukett gule roser til sykehuset.

– På kortet sto det «Tar du jobben?». Tre måneder senere var jeg personaldirektør.

Trives med jobb-bytter

Aasheim ble i rollen i åtte år, og tok selskapet gjennom en krevende periode, med omstilling og nedbemanninger – ikke bare-bare for en relativt fersk leder på 32.

– Men det er i krevende perioder man lærer mye. Man blir sterk, sier Aasheim.

På veien mot toppen av Hydro, rakk hun innom «hver krik og krok» av Elkem, før hun fikk være med å lede sammenslåingen av Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet. Hun har alltid likt å bytte jobber, og mener evnen hennes til å se mennesker og gjøre en god jobb der hun er, har gitt henne muligheten til å klatre til topps.

Hydros konsernsjef har aldri hatt noe imot jobbytter – stort sett har hun tenkt «dette burde jeg ha gjort før» når hun starter i nye stillinger. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar

– Jeg liker å lære nye ting. Det å gå gradene gjør at stresset ikke blir så stort, for du har noe i ryggsekken du er trygg på, og så legger du til ny kunnskap og nye kolleger, ny forståelse. Det er et råd jeg ville gitt unge: Ta de mulighetene som byr seg, for den erfaringen er ikke tung å bære. Skulle det være feil, er det ikke noe nederlag, for det er også del av å prøve ut hva man trives med, sier Aasheim.

Hør mer om Hilde Merete Aasheims karrierevei, hvorfor hun brenner for industri, og hva hun mener skal til for å bli en god leder i E24s podkast Voksenpoeng.