Frp krever at regjeringen fjerner smutthull i eiendomsskatten

Regjeringen senker satsen på eiendomsskatt – men ved å øke verdien på boligen din, kan kommunen gi deg høyere skatteregning likevel.

11. oktober 2020

Nå varsler Frp at de vil fremme et nytt krav i budsjettforhandlingene om å frata kommunene denne muligheten.

Ifølge Huseierne vil flere kommuner ta grep som øker den beregnede verdien på boligene til neste år.

Slik kan kommunene opprettholde, eller til og med øke eiendomsskatten i kroner og øre – selv om regjeringen senker den maksimale skattesatsen fra fem til fire promille i statsbudsjettet.

Det vil være et nederlag for Frp, som de siste årene har fått gjennomslag for store eiendomsskattekutt.

Trosser regjeringens kutt

Kommunenes mulighet til å stritte imot lavere eiendomsskatt er ikke kun teoretisk:

En budsjettundersøkelse fra Huseiere viser at det som i utgangspunktet er en stor Frp-seier – senking av skattesatsen fra syv til fem promille i år, og ytterligere til fire promille i 2021 – har blitt forkludret av realitetene:

I år beregner norske kommuner samlede inntekter fra eiendomsskatt på 7,6 milliarder kroner. Nedgangen fra 7,9 milliarder i 2019 er langt mindre enn kuttet i skattesatsen tilsier.

Og til neste år beregner kommunene 7,8 milliarder i eiendomsskatteinntekter, altså 200 millioner mer enn i år – til tross for at skattesatsen reduseres ytterligere.

Frps Helge André Njåstad, som sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen, er kraftig provosert:

– Kommuner som snor seg unna stortingsflertallets retningslinjer jukser. Dette er klare føringer fra øverste hold og det forventes at dette følges, sier Njåstad til E24.

Dette er skattefintene

Foruten å redusere eller fjerne bunnfradraget, kan kommunene kompensere for lavere skattesats ved å øke verdiberegningen på boligen din.

I dag har kommuner to valg når de fastsetter boligverdier:

De kan enten bruke standardiserte tall fra Skatteetaten basert på data fra SSB, eller taksere eiendommene på egen hånd.

Kommuner kan bytte mellom disse ulike beregningsmetodene. De som allerede bruker takstmenn, kan dessuten gjøre en ny taksering av boligene hvert tiende år. Dette vil ofte gi verdi-hopp.

– Denne valgfriheten er veldig uheldig fordi lokale takster ofte gir et mer tilfeldig resultat, sier Carl Geving, sjefen i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Interessekonflikt

– Med kommunale takster oppstår det en interessekonflikt når kommuner både krever inn skatten og beregner boligverdiene som gir skattegrunnlaget. Det gir en risiko for at verdier beregnes for høyt, fortsetter meglersjefen.

Ifølge NEF klages det oftere på verditakster som kommunen selv fastsetter, enn beregnede boligverdier fra SSB.

E24 har tidligere skrevet om folkeopprøret etter at Bodø retakserte eiendommene i kommunen – noe som blant annet førte til at verdien på gården til bonde Magne Kristensen plutselig økte med 380 prosent, fra 1,3 til fem millioner kroner.

Generalsekretær Morten A. Meyer i Huseierne advarer om at «en rekke kommuner» gjør slike retakseringer i år.

– Dette gjør dessverre at i noen kommuner opplever mange boligeiere å få vesentlig høyere eiendomsskatt enn i fjor, selv med lavere skattepromille, sier han.

Frp-krav: Ingen kommuner får taksere selv

Frp sier de nå vil fremme krav om full avskaffing av takseringene, slik at alle kommuner må bruke boligverdi-beregningene til SSB.

Njåstad understreker at partiet vil all eiendomsskatt til livs.

– Men som et ledd på veien bør vi sikre at ingen kommuner bruker mer penger på å hente en takst som staten allerede har. Så ja, det vil vi kreve, sier Frp-profilen.

Han kaller takseringsordningen et pengesluk med store tilfeldige utslag.

– Når vi innbyggere ikke har noen garanti for hvordan boligen blir taksert, og verdien blir utført av pensjonister, idrettslag eller folk på dagpenger med en times opplæring, da må man ta grep, sier Njåstad.

Alternativet heller ikke perfekt

Samtidig har heller ikke alternativet til takseringene – SSB-tallene som Frp nå vil tvinge alle kommuner til å bruke – gått klar av kritikk.

Høsten 2019 sendte NRK Brennpunkt en dokumentar som viste hvordan SSB-beregningsmetoden lar ekstra dyre boliger slippe unna skatt.

– Problemet er at ligningsfastsettelse-systemet utarbeidet av SSB for Skatteetaten er for dårlig, sier Henning Lauridsen, direktøren i Eiendom Norge.

Han støtter også avskaffing av takseringer i kommunene, men mener det ikke er godt nok å kun bruke dagens SSB-tall.

– Vi trenger et helt nytt system, sier han.

Njåstad i Frp vedgår at SSB-beregningsmodellen også kan gi «uheldige» utslag, blant annet skattefavorisering av dyrere boliger.

– Likevel mener jeg dette er en ordning som fint kan justeres slik at det blir mer treffsikkert, sier han.