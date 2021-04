Tre i fengsel etter at to kodebrikker, lapper med passord og 44 millioner kroner forsvant

Tre ganger har det vært innbrudd i hovedkontoret til gründerselskapet Askeladden & Co og deres legekjede Dr. Dropin. Utbytte: To kodebrikker til bank og lapper med passord.

Innbruddene skjedde ikke på noen av legekontorene, men på hovedkontoret til Dr. Dropin og selskapet bak denne og flere andre kjeder, Askeladden & Co. Vis mer byoutline Signe Dons

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Denne uken ble to kvinner og én mann varetektsfengslet i fire uker i Oslo tingrett. De tre er siktet for grovt bedrageri av over 44 millioner kroner.

Mesteparten av pengene ble overført til Bulgaria. Politiet og bankene klarte imidlertid å få pengene tilbake til legekjeden Dr. Dropin, som er én av selskapene fra gründerfabrikken Askeladden & Co.

Den ene av de tre siktede, en 44 år gammel kvinne, er tidligere straffedømt flere ganger for vinningskriminalitet og narkotikaforbrytelser. Ingenting av dette er i samme størrelsesorden som denne saken.

Hendelsesforløpet strekker seg over mange uker, ifølge fengslingskjennelsene:

19. mars: Det første innbruddet der den første kodebrikken trolig ble stjålet.

22. mars: Den første kodebrikken blir brukt til et forsøk på å overføre penger. Siktede nummer én har erkjent dette.

12. april: Innbrudd nummer to. Enda en kodebrikke skal ha blitt stjålet. Ingen av de siktede erkjenner dette.

13. april: Kodebrikke nummer to brukes til tre overføringer på tilsammen 360.000 kroner. Én av overførslene skal være et sekssifret beløp til en fjerde mistenkt, som også er siktet i saken.

15. april: Tredje innbrudd. Samme dag ruller millionene i høyt tempo ut av legekjedens konto: Én overførsel på 41,98 millioner til Bulgaria, samt fire transaksjoner på til sammen over 2 millioner til kontoer i Norge. Totalt 44,6 millioner.

Erkjenner innbruddene

44-åringen har erkjent at det var hun som brøt seg inn på Dr. Dropin-kontoret, og at det var hun som gjennomførte forsøket på å overføre penger 22. mars.

– Min klient erkjenner straffskyld for innbrudd og tyveri, men ikke for bedrageri, sier kvinnens forsvarer, advokat Jørgen Mowinckel.

Utover dette har han ingen kommentarer.

Politiet etterforsker nå om 44-åringen selv har stått bak de store pengeoverføringene med kodebrikke nummer to eller om hun har overlatt brikken og passord til noen andre.

Fire andre også siktet

Fire andre personer er siktet i saken, men ikke varetektsfengslet.

– Disse fire er siktet for medvirkning til det grove bedrageriet. Vi jobber med å avklare deres roller. Utover det vil jeg ikke kommentere den delen av etterforskningen, sier politiadvokat Eivind Kluge i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Overvåkingsbildene fra de to første innbruddene viser ifølge politiet at 44-åringen var sammen med en annen kvinne. Politiet mener at det var en 48 år gammel venninne av henne. 48-åringen nekter straffskyld.

Samme IP-adresse

48-åringens samboer, en 60 år gammel mann, er den tredje som er varetektsfengslet. Han nekter også straffskyld.

Politiet mener å kunne knytte ham til den første pengeoverføringen, 13. april. Samme IP-adresse ble da brukt som da 60-åringen var inne på sin egen nettbank samme dag.

Disse er varetektsfengslet Kvinne (44): Erkjenner straffskyld for innbrudd og tyveri, men nekter seg skyldig i bedrageri.

Kvinne (48): Erkjenner ikke straffskyld.

Mann (60): Erkjenner ikke straffskyld. Vis mer vg-expand-down

Pass på brikker og passord

– Hvordan har det vært mulig å overføre så store beløp som i denne saken?

– Jeg vet bare at det var mulig i denne saken. På generelt grunnlag kan man si at både bedrifter og privatpersoner må være forsiktige med hvordan man oppbevarer kodebrikker og passord, sier politiadvokat Kluge.

– Når fikk dere anmeldelsen av innbruddene og bedrageriene?

– De to siste innbruddene ble anmeldt på ordinær måte. Kort tid etter det siste innbruddet oppdaget fornærmede at det hadde skjedd overføringer.

Kluge sier at det var fordi Dr. Dropin raskt varslet politiet om overføringene at man klarte å få pengene tilbake.

– Det var et samarbeid mellom fornærmede, politiet og bankene, sier Kluge.

Bistand fra Økokrim

Oslo-politiet fikk bistand av Økokrim, som har en rekke kanaler de kan bruke når de får varsel om en mistenkelig overføring av penger.

– Først kontakter vi de aktuelle bankene i Norge. Om mulig får vi dem til å stanse transaksjonen.

Det sier førstestatsadvokat Sven Damslora i enheten for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim. Han uttaler seg på generelt grunnlag og ikke særskilt om denne saken.

EFE har et stort kontaktnett av tilsvarende enheter i andre land.

– Vi bruker dette kontaktnettet, og bankene kan bruke sine kontakter. Hvis vi vet at en uberettiget overføring er på vei til et land, kan vi forberede dem og sørge for at overføringen blir stoppet, sier Damslora.

– En overføring tar gjerne noe tid. Men tiltak kan settes i verk raskt, hvis det er nødvendig, sier han.

«Håper de skyldige blir satt bak lås og slå»

I en e-post til Aftenposten skriver daglig leder i Dr. Dropin, Daniel Sørlie:

«Det stemmer at vi er blitt utsatt for innbrudd med påfølgende forsøk på bedrageri. Saken er håndtert og skurkene anmeldt. Vi håper de skyldige blir satt bak lås og slå for lang tid. I etterkant av innbruddene har vi skjerpet sikkerhetsrutinene kraftig.»

Han understreker at ingen pasienter er berørt:

«Til slutt vil jeg understreke at pengene er på vår konto og at dette var økonomisk motiverte handlinger mot vårt hovedkontor. Det påvirket aldri vår medisinske tjeneste eller pasientinformasjon. Utover dette har jeg ingen ytterlige kommentarer.»