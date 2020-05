Ryanair vil kutte 3.000 jobber – åpner for klage på statsgarantier

Coronakrisen rammer også Ryanair hardt, men selskapet vil ikke be om hjelp fra staten.

Publisert: Oppdatert: 1. mai 2020 09:04 , Publisert: 1. mai 2020 08:33

Det irske lavprisselskapet Ryanair er svært lite fornøyd med lånegarantiordningene SAS, Norwegian og andre flyselskaper har fått fra en rekke europeiske land.

Nå vil selskapet ha en rettslig prøving av sakene i EU-domstolen. Det skriver selskapet i en oppdatering til markedet fredag.

«Når Ryanair returnerer til meningsfull flyging fra juli vil konkurranselandskapet i Europa være forvrengt av et stort volum statsstøtte fra noen EU-land til deres «nasjonale» flyselskaper. I øyeblikket utgjør dette over 30 milliarder euro – i tillegg til lønnsstøtte – hovedsakelig til Lufthansa-konsernet, Air France-KLM, Alitalia, SAS og Norwegian,» skriver selskapet i meldingen.

Ryanair mener denne statlige støtten, som hovedsakelig altså er lånegarantier, er i strid med EU-regelverket og vil forvrenge konkurransesituasjonen i luftfarten i flere år fremover. Selskapet understreker at de ikke vil be om eller få en slik for støtte fra myndighetene.

«Ryanair vil utfordre disse ulovlige statsstøtteordningene i EU-domstolen for å sikre rettferdig konkurranse i Europas luftfartsmarked, skriver selskapet.

Vil kutte jobber

Selskapet varsler samtidig at 3.000 medarbeidere vil miste jobben. De fleste av disse vil være piloter og kabinpersonale. Dette skyldes at selskapet ikke tror flytrafikken vil normalisere seg før om minst to år, altså rundt sommeren 2022.

Ryanair vil også åpne for ubetalt permisjon og lønnskutt på inntil 20 prosent.

For å redusere kostnader varsler selskapet også at det vil stenge et antall baser i Europa frem til trafikken normaliserer seg.

Frem til utgangen av juni forventer Ryanair å fly mindre enn én prosent av de opprinnelig planlagte avgangene. Dette fører til at passasjertallet trolig vil falle til 150.000, fra 42,4 millioner som opprinnelig var budsjettert.

Fra juli venter selskapet at trafikken vil ta seg noe opp, men fortsatt være under 50 prosent av den opprinnelig oppsatte planen.

Venter milliardtap

Ryanair varsler samtidig at for regnskapsåret 2021 venter man en nedgang på 35 prosent fra det opprinnelige målet om 154 millioner passasjerer. Dette innebærer at selskapet nå venter at det vil frakte under 100 millioner passasjerer fra april 2020 til mars 2021.

For inneværende kvartal venter selskapet at det vil tape over 100 millioner euro, tilsvarende 1,12 milliarder kroner. I tillegg ser selskapet større tap i neste kvartal som omfatter den viktige sommersesongen.

Selskapet opplyser at det gikk inn i krisen med rundt 4 milliarder euro i kontanter, og at disse fortsatt håndteres aktivt for å sikre at de kan overleve krisen.

Ryanair-aksjen faller rundt to prosent på London-børsen kort tid etter åpning fredag.