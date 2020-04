Coop tar opp kampen med Kolonial og Meny på nettmat

Norges nest største dagligvarekjede tar grep som følge av coronakrisen og lar kundene få levert varene på døren, men tror fremdeles ikke det er penger å hente i dagligvarer på nett.

Coop-sjef Geir Inge Stokke trengte coronakrisen for å komme i gang på nett. Han er ikke alene, da en rekke aktører i varehandelen har måtte omfavne digitale hjelpemidler under krisen for å nå ut til kundene. Vis mer Sindre Hopland/E24

Publisert: Publisert: 24. april 2020 09:54

En rekke selskaper har blitt tvunget til å innovere og utvikle seg raskere under coronakrisen, og Coop er intet unntak.

I en tid der kunder kan være redde eller for syke til å gå på butikken, lanserer Coop sammen med Posten et tilbud om hjemlevering av mat og en helt ny nettbutikk for dagligvarer.

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle-Friis sier coronakrisen ble et vendepunkt for dagligvarekjempen som frem til nå ikke har ønsket å utfordre Kolonial.no og Norgesgruppen på nett.

– I første omgang er dette en del av dugnaden, at syke, eldre og andre som har behov kan få mat levert på døren i hele Norge, sier han.

– Men dette er et tilbud som alle kan bruke og som ikke har noen utløpsdato?

– Ja, det stemmer. Jeg testet det selv i helgen.

– Ren velferd

I Sverige har Coop lenge satset på dagligvarer på nett. I Norge har man vært mer tvilende til konseptet, da få aktører så langt har lyktes å vise til lønnsomhet.

Friis har veldig tro på tjenesten de nå lanserer, men tror ikke det blir innbringende.

– Dette er ren velferd, og ikke noe vi vil tjene penger på. Konkurrentene våre har enda ikke knekt koden, men nå kjører vi i gang og ser hvordan det fungerer, og så får vi vurdere underveis.

Han er tydelig på at dette er viktig læring for konsernet.

– Så dette betyr at Kolonial og Meny må begynne å se seg over skulderen?

– Ja, det tror jeg de gjør automatisk. Vi får daglig spørsmål om vi ikke skal starte med dagligvarer på nett, og nå er behovet større enn noensinne, sier Friis.

Coops netthandel vil bruke butikkene som plukkstasjoner for varene, på samme måte som Meny og Norgesgruppens nettløsninger.

– Er det Extra, Coop eller en annen Coop-kjede man handler av på nett, det har jo en del å si for hvilke priser man betaler?

– Det vi lanserer nå er bare Coop og ikke en spesiell kjede. Prisene skal matche de andre aktørene på nett, sier Friis.

Mangedobling

For netthandelen vokser kraftig i kjølvannet av coronakrisen, og den største aktøren i Norge for dagligvarer på nett, Kolonial.no, har rapportert om kraftig vekst på et slikt nivå at man har måtte gå til ansettelse av 200 nye personer.

– Det tar helt av, vi opplever en eksplosjon i antall bestillinger sammenlignet med i fjor, sa Karl Munthe-Kaas, daglig leder i Kolonial.no ved starten av coronakrisen.

Coop sier de har latt seg inspirere av konkurrenter i utformingen av sitt eget tilbud, men også høstet erfaringer fra Coop Byggs netthandel.

Også andre deler av varehandelen også sett netthandelen skyte i været de siste månedene.

Enkelte bedrifter har også tatt i bruk nettet på nye måter, deriblant Høyer og Norrøna som har latt kundene handle på Facetime.

«Alle» leverer hjem

Men det er ikke bare dagligvarer som i økende grad blir levert på døren, varehandelen som står midt i en krise som følge av coronavirusets lammelse av samfunnet, har tatt grep rundt omkring i det ganske land.

Butikker som til vanlig ikke driver med netthandel, kjører varer hjem til kundene sine, alt ifra lekebutikker til bokhandler.

Det samme gjelder restaurantbransjen, hvor restauranter og kafeer som til vanlig ikke driver med hjemlevering, plutselig har takeaway.

Et annet eksempel er kommuner som har hastegodkjent skjenkebevillinger, slik at lokale bryggerier kan kjøre øl hjem til kundene sine.