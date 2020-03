IATA: Flyselskapene kan svi av 643 milliarder kroner i andre kvartal

Administrerende direktør i Den internasjonale luftfartsforeningen mener flyselskapene ikke kan kutte kostnadene raskt nok, og IATA estimerer at fallet i passasjerinntektene vil havne på 2.649 milliarder kroner.

Den internasjonale luftfartsforeningen (IATA) publiserte mandag en ny analyse som viser at flyselskapene kan svi av 61 milliarder dollar av kontantreservene i andre kvartal, tilsvarende 643 milliarder kroner.

Analysen er basert på konsekvensutredningen IATA gjennomførte forrige uke, i et scenario hvor strenge reiserestriksjoner varer i tre måneder.

I dette scenarioet vil etterspørselen etter reise falle 38 prosent, og passasjerinntektene for hele året vil falle med 252 milliarder dollar sammenlignet med 2019. Det tilsvarer 2.649 milliarder norske kroner.

Fallet i etterspørselen vil, dersom scenarioet blir til virkelighet, være størst i andre kvartal med et stu på 71 prosent.

– Kan ikke kutte kostnader fort nok

– Flyselskapene kan ikke kutte kostnader raskt nok til å ligge foran virkningene av denne krisen, sier Alexandre de Juniac, IATAs administrerende direktør.

Han legger til at de ser et ødeleggende netto tap på 39 milliarder dollar i andre kvartal, og at virkningen vil forsterkes av tilbakebetalingene av billetter.

– Uten en lettelse kan bransjens kontantposisjon forverres med 61 milliarder dollar i andre kvartal.

Disse faktorene påvirker

Inntektene er forventet å falle med 68 prosent.

Dette er mindre enn det forventede fallet i etterspørselen på 71 prosent grunnet den fortsatte leveransen av gods.

Variable kostnader forventes å stupe, med omtrent 70 prosent i andre kvartal

Kostnadsfallet er drevet av den forventede kapasitetsreduksjonen på 65 prosent, og fordi drivstoffprisen har falt. IATA tror imidlertid at fordelen vil begrenses til en nedgang på 31 prosent i drivstoffprisen.

Faste og halvfaste kostnader utgjør nesten halvparten av flyselskapenes kostnader

Disse kostnadene inkluderer også utgifter knyttet til mannskapet. Disse vil bli redusert med en tredjedel, spår IATA.

Faktorene resulterer i et anslått netto tap på 39 milliarder dollar i andre kvartal.

I tillegg til de uunngåelige kostnadene må flyselskapene tilbakebetale solgte, men ubrukte billetter som et resultat av de internasjonale reiserestriksjonene. Disse er estimert til å være 35 milliarder dollar i andre kvartal.