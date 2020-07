Emirates kutter opptil 9.000 stillinger

Flyselskapet Emirates har så langt kuttet 6.000 stillinger som følge av coronapandemien. Tallet kan øke til 9.000, ifølge president Tim Clark.

Selskapet har hatt flere runder med kutt, senest i forrige uke, uten å oppgi tall.

Men i et intervju med BBC sier Clark at selskapet allerede har sagt opp en tiendedel av de ansatte og at Emirates «trolig må si opp noen flere, sannsynligvis opp mot 15 prosent».

Før krisen var det rundt 60.000 ansatte i selskapet inkludert 4.300 piloter og nesten 22.000 kabinansatte.

Flyselskapet har gradvis begynt å øke antall avganger igjen etter at alle avganger ble stanset i mars som følge av coronapandemien. Clark har sagt at det kan ta opp til fire år før ting blir noenlunde som normalt igjen i bransjen.

