6.400 mål til salgs – til ukjent pris

I 2012 kjøpte Skoglundbrødrene Geir og Knut den skjulte perlen på Sørøya i Hammerfest kommune. Nå selger de eiendommen videre i håp om at ny eier får utviklet Eidegården og det massive området rundt til et av kommunens mest attraktive reisemål.

Eidegården strekker seg fra Akkarfjordbotn og over et fjellområde der Sørøya er på sitt smaleste. Vis mer Knut Skoglund

Publisert: Oppdatert: 12. juli 2020 20:22 , Publisert: 12. juli 2020 19:53

Eidegården og det tilhørende området på Sørøya måler totalt cirka 6.400.000 kvadratmeter, og ble kjøpt av Geir og Knut Skoglund for 2 millioner kroner i 2012.

Da de kjøpte eiendommen hadde de planer om å bruke området til vindkraft, men etter samtaler med Hammerfest kommune var det heller interesse for at tomten skulle utvikles til noe som kunne ivareta landskapet.

Derfor la de vekk ideen om vindkraftutbygging og fokuserte videre på andre løsninger som fokuserer på turisme eller bærekraftig virksomhet.

Geir Skoglund forteller til E24 at det hittil har vært en overveldende respons fra folk som er interesserte.

– Vi kjente på det at det var greit at noen andre tok stafettpinnen videre. Grunnen til at vi ikke jobber videre med ideene vi har utarbeidet er fordi vi ser at det kan bli ressurskrevende.

– Samtidig bor vi et stykke unna og vi har kommet til en alder der pensjonisttilværelsen begynner å nærme seg. Det virker derfor som et riktig tidspunkt å selge på, ler Skoglund.

Eiendommen grenser til Akkarfjorden i øst, med cirka 400 meter strandlinje, og Gamvikfjorden i vest med 1,2 kilometer strandlinje. Vis mer Knut Skoglund

Viktig at ny eier ser mulighetene

Skoglund forteller at brødrene har brukt mange ressurser på å utvikle eiendommen siden kjøpet i 2012, og håper at den nye eieren vil utnytte mulighetene som følger med eiendommen.

– Vi er veldig optimistiske, mange har meldt interesse, og vi håper at Eidegården blir solgt til riktig eier som har ressursene til å kunne utvikle den videre. Det er også viktig for kommunen at Eidegården utvikles til noe som er i tråd med planene vi har hatt.

Strandområdet på øya blir omtalt som en av de mest attraktive friluftsområdene i Hammerfest kommune, og er mye brukt av lokalbefolkningen og turister.

Samtidig er det flere turstier i området, og flere besøkende som vil få et glimt av den norske naturen. Derfor er det viktig for både brødrene og kommunen at området blir ivaretatt av ny eier.

Hammerfest ligger 25 minutter unna med hurtigbåt over Sørøysundet. Vis mer Knut Skoglund

Gir stafettpinnen videre

Brødrene har sett på mange muligheter for hvordan man kan utnytte landskapet best mulig for å skape noe nytt på området.

– I løpet av de siste åtte årene har vi fått godkjent reguleringsplan for opp mot 21 fritidsboliger på eiendommen. Vi har også vært i kontakt med en arkitekt som har tegnet hytter som passer for dem som er interessert i å gjøre noe innenfor nordlysturismen.

I tillegg forteller Skoglund at det også er muligheter for utbyggingen av et hotellkonsept, eller skape noe innenfor bærekraftig reiseliv.

– Med økonomiske og organisatoriske ressurser kan man utvikle gården i flere ulike retninger. Vi har banet vei for mange gode prosjekter, og gir nå stafettpinnen videre, avslutter Skoglund.

Brødrene kan enda ikke si noe om prisantydningen, men informerer E24 at det vil stå i prospektet som vil være klart i begynnelsen av august.

