Slutter som Plantasjen-sjef etter åtte måneder

Det har vært hyppige lederbytter i kriserammede Plantasjen, og nå henter oppkjøpsfondet Ratos sjef fra egne rekker.

PLANTASJEN: Olav Thorstad ble ny toppsjef i Plantasjen. Vis mer Sats Group

Publisert: Oppdatert: 26. mai 2020 09:12 , Publisert: 26. mai 2020 08:55

Tidligere Sats Group-sjef Olav Thorstad ble hentet inn som administrerende direktør i Plantasjen i juni i fjor, og startet i rollen 1. oktober. Etter åtte måneder er det nå hentet inn en ny sjef.

– Jeg slutter i Plantasjen som konsernsjef, og vil ikke være med videre, opplyser Olav Thorstad til E24.

– Årsaken er rett og slett at Ratos og jeg ikke er enige om hva som er riktig vei fremover, det er sånn det er og det må man bare akseptere. Da er det greit at våre veier skilles, legger han til.

Han opplyser videre at det er gjennom dialog med Ratos at han fratrer stillingen.

Henter sjef fra egne rekker

Det er ikke den første Plantasjen-sjefen som har forlatt selskapet etter kort tid i sjefsstolen. Daniel Juhlin gikk på dagen drøyt ett år etter at han startet i stillingen.

Den nye Plantasjen-sjefen Nina Jönsson er hentet fra stilling som administrerende direktør i Ratos-selskapet HL Display, og vil tiltre stillingen 27. mai.

– Vi vil takke Olav Thorstad for å ha lagt et solid grunnlag i vår innsats for å styrke kundetilbudet og øke kundetilfredsheten. I disse tider med nye markedsforhold er det klart at mange kunder prioriterer hvilke produkter og tjenester Plantasjen har å tilby, sier Anders Slettengren, direktør i Ratos og styreleder i Plantasjen.

Skal på sjøen

Thorstad forteller at det er en naturlig retning å gå når oppkjøpsfondet og konsernsjefen ikke er enige om veien videre.

– Jeg syns Plantasjen er et fantastisk selskap, med dyktige mennesker, masse energi og ståpåvilje. Det er trist når man må forlate noe som er så inspirerende, sier han.

Han forteller at han skal ut på sjøen, og tenke litt på veien videre etterhvert.

– Jeg syns endringsreiser er spennende, og føler jeg har bra med kompetanse innenfor de prosesser. Så jeg ser for meg å jobbe med tilsvarende områder. Det blir spennende å se og orientere seg i markedet igjen, avslutter han.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med Plantasjen som ikke har besvart våre henvendelser.