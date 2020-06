Sats avviser lovbrudd, men stopper å ta betalt for digitalt medlemskap

Sats mener de ikke brøt loven da kundene automatisk ble overført til et nytt digitalt abonnementet, men sier samtidig at de ikke lenger vil ta betalt for denne typen medlemskap.

Da Sats stengte sentrene sine den 12. mars ble mange av kundene automatisk flyttet over på et digitalt medlemskap. Sats og Forbrukertilsynet er uenige om lovligheten rundt dette. Vis mer Stian Lysberg Solum

Publisert: Publisert: 3. juni 2020 09:59

Da alle Sats sine treningssentre stengte i mars, ble kundene flyttet over på et heldigitalt medlemskap som koster 199 kroner i måneden. Dem som ikke selv godkjente flyttingen på mail, ble automatisk overført, noe Forbrukertilsynet reagerer på, og mener er lovstridig.

Sats er uenig, og har engasjert advokathuset Wiersholm for å svare tilsynet.

– Man skal ikke glemme at den eneste tilgjengelige treningen vi kan tilby er digital trening. Dette er en naturlig justering fra et fysisk til et digitalt treningstilbud, og derfor vi har fakturert en redusert medlemsavgift, sier kommunikasjonssjef i Sats, Malin Selander til E24.

Forbrukertilsynet ga i mai Sats beskjed om at man måtte få en tydelig aksept fra medlemmene om man skulle føre dem over på et digitalt abonnement.

Treningskjeden mener på sin side at den automatiske omgjøringen av abonnementet ble gjennomført på grunn av «ekstraordinære omstendigheter», og at den for mange av kundene ikke var et nytt medlemskap, men en endring av det eksisterende.

Stopper betaling for digitalt abonnement

Til tross for at Sats og Forbrukertilsynet er uenige om hvorvidt overføringen av kundene til det digitale medlemskapet er ulovlig, tar treningsgiganten nå grep i sitt svar til tilsynet den 28. mai:

«Fordi Sats forventer at sentrene helt eller delvis vil kunne åpnes igjen om kort tid, vil Sats ikke lenger fakturere medlemmene for heldigitalt medlemskap. Sats håper på den bakgrunn at saken kan avsluttes.»

Selander i Sats tar det enda lenger:

– Skulle noen kjenne at de ikke ønsket det digitale medlemskapet og ikke har benyttet seg av tilbudet under perioden, så er de velkomne til å kontakte oss, så vi kan justeres deres kompensasjon i enighet med deres valg.

Kompensasjonstilbud fra Sats Medlemmene fikk fire dager på å velge følgende alternativer: INGEN KOMPENSASJON

GI BORT 2 MÅNEDER GRATIS MEDLEMSKAP TIL EN VENN

FÅ ET GAVEKORT PÅLYDENDE 300 KR

FÅ REDUSERT BELØPET PÅ NESTE FAKTURA Dette var beskjeden kundene fikk om det digitale medlemskapet: «I perioden vi må holde stengt endrer vi medlemskapet ditt og gir deg et heldigitalt medlemskap til 199 kr/md. Du trenger ikke foreta deg noe – den midlertidige endringen fikser vi for deg og prisen vil være gjeldende fra 26.3.*» Vis mer vg-expand-down

Juridisk direktør i Forbrukertilsynet, Frode Elton Haug, er delvis fornøyd:

– Det er positivt at de stopper videre fakturering av det digitale abonnementet, så fremover i tid er jo det problemet løst.

– Men hva med bakover i tid?

– Ja, det er nettopp det. Hva skjer med beløpene som allerede er trukket? Vi må diskutere med Sats hvordan vi skal løse det, sier Haug.

Mener man ikke villeder kundene

Tilsynet mente også at kommunikasjonen fra Sats under coronakrisen var utformet på en måte slik at det kunne villede medlemmene.

Blant annet reagerte Forbrukertilsynet på at man ga medlemmene fire dagers frist på å bestemme seg for type kompensasjon som følge av nedstengningen.

I tillegg mener tilsynet at Sats underkommuniserte hvordan man kunne si opp medlemskapet.

Sats avviser også alle typer villedning i brevet til Forbrukertilsynet, og skriver at fire dagers frist var rimelig, og at en lengre frist ville vært «uhensiktsmessig». Dette fordi treningskjeden trodde sentrene ville åpne igjen etter kort tid.

Selander i Sats sier de også behandlet kunders ønske om kompensasjon utover de fire dagene.

Treningskjeden mener det ikke finnes noen plikt til å «opplyse uttrykkelig om oppsigelsesadgang», altså at man ikke trenger å være så tydelig på muligheten til å si opp medlemskapet som Forbrukertilsynet mener man bør være. Sats sier videre at retten til oppsigelse finnes i kontrakten og på nettsiden.

– Sats mangler kunnskap

Forbrukertilsynets juridiske direktør sier at Sats har en del argumenter som nå skal vurderes.

– Det skinner jo gjennom at dette var en svært utfordrende tid for Sats og veldig mange andre selskaper, sier Haug som samtidig mener balansen mot å beskytte forbrukerne i en tøff tid er svært viktig.

– Sånn overordnet, etter å ha lest svaret fra Sats og lignende fra en god del andre selskaper, vitner dette om litt manglende kunnskap om grunnleggende prinsipper når man markedsfører produkter og inngår avtaler med forbruker.

Sats er forundret over kritikken fra Forbrukertilsynet:

– Vi er overrasket over Forbrukertilsynets kommentar. Som vi har redegjort i vårt brev til Forbrukertilsynet, mener vi at vi har gjort en grundig helhetsbedømming omkring hvordan vi har håndtert denne spesielle situasjonen. Vi vil ikke villede våre medlemmer eller påvirke dem til å ta gale beslutninger, tvert imot, sier pressesjef Selander.