Næringsministeren om Hurtigruten: - Uheldig

Vis mer Frode Hansen, VG

Publisert: Oppdatert: 2. september 2020 18:47 , Publisert: 2. september 2020 18:16

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier i en epost til VG at det er uheldig at Hurtigruten fungerer som hotell.

– Jeg synes det er uheldig at Hurtigruten opererer som hotellskip i norske havner, og ønsker derfor nå å gjøre endringer i forskriften for å få slutt på dette, sier hun.

Hun mener dagens regelverk viser at NIS-skip ikke kan grupes som hotellskip i norske havner.

– Men ettersom både Hurtigruten og Sjøfarsdirektoratet i dag har vurdert at et NIS-skip kan ligge i havn og utøve næringsvirksomhet uten å komme i konflikt med reglene, ser jeg nå at regelverket ikke er tydelig nok. Jeg vil derfor ta et raskt initiativ til en forskriftsendring, slik at det blir enda tydeligere at NIS-registrerte skip ikke kan drive hotellvirksomhet i norske havner, sier Nybø.

