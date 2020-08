Fikk 400.000 i coronalån – skal ha brukt pengene på aksjer samme dag

Et bilpleieselskap fikk penger fra lånegarantien under coronakrisen, men brukte det på helt andre ting enn støtte til bedriften, ifølge politiet.

Penger som egentlig skulle gått til krisehjelp, havnet i stedet på Oslo Børs, mener Politiet. Nå har Oslo politidistrikt siktet en person for grovt bedrageri. Vis mer Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Publisert: Publisert: 20. august 2020 08:05

– Vi har siktet en person som eier et bilpleieselskap sentralt på Østlandet for grovt bedrageri ved misbruk av den statlige lånegarantien, sier politiadvokat for A-krim i Oslo, Anders Meeg-Bentzen til E24.

Til sammen 3.449 bedrifter har benyttet seg av den statlige lånegarantien hvor staten garanterer for 90 prosent av lånebeløpet som gis ut av norske banker. I midten av august var det gitt ut lån på til sammen 9,3 milliarder kroner.

En rekke selskaper, spesielt innen reiseliv og transportsektoren har vært avhengige av kriselån. Samtidig finnes det også et antall personer som utnytter ordningen i strid med vilkårene, ifølge politiet.

– Personen har oppgitt at man har akutt behov for kontanter, og når man får pengene utbetalt har man investert i aksjer, sier Meeg-Bentzen om saken som kom A-krims bord nå i sommer.

Politiadvokat for A-krim i Oslo, Andras Meeg-Bentzen. Vis mer Berit Roald, NTB scanpix

Investerte i Frontline og Hydro

Blant årsakene til at saken havnet på politiets bord, var hvor raskt det gikk fra lånet ble utbetalt til pengene ble investert i verdipapirer.

– I dette tilfellet ble pengene investert samme dag som de ble utbetalt. Det dreier seg om rundt 400.000 kroner, sier Meeg-Bentzen.

Ifølge politiadvokaten har personen hovedsakelig investert i store aksjer på Oslo Børs, deriblant Storebrand, Aker, Hydro og Frontline.

– Politiet har i dette tilfellet tatt beslag i aksjene og pengene. For meg virker det som dette var en planlagt handling. Man ser en mulighet og utnytter det som er en svært gunstig låneavtale, uttaler Meeg-Bentzen.

Han forklarer at grovt bedrageri har en strafferamme på seks års fengsel.

– Er det slik at man vurderer det som ekstra alvorlig at man skal ha utnyttet en offentlig støtteordning som er ment å hjelpe bedrifter som sliter?

– Påtalemyndigheten vil jo trekke det frem som et skjerpende moment, så vil det være opp til domstolene om dette tas hensyn til på den måten.

DNB: – Kjenner igjen denne saken

Meeg-Bentzen sier dette er saker som har høy prioritet hos Akrim-enheten i Oslo.

– Dette er ikke saker som blir gamle for å si det sånn.

– Hva kan du si om omfanget av slike saker?

– Jeg ønsker ikke gå i detalj, men det er et ikke betydelig antall. Det er også et moment at det kan ta litt tid for bankene å oppdage bedrageriene, sier Meeg-Bentzen.

DNB er blant bankene som skal ha blitt utnyttet i saken:

– Vi kjenner igjen denne saken og synes ikke noe om at folk utnytter disse ordningene. Vi er glade for at politiet prioriterer disse sakene, sier Terje Alexander Fjeldvær, leder av DNBs bedrageriforebyggende enhet, til E24.

Terje Alexander Fjeldvær, leder av DNBs bedrageriforebyggende enhet, er en av dem som kjenner misbruk av statlige støtteordninger godt. Banken har til sammen anmeldt ti saker. Vis mer Stig B. Fiksdal

Økokrim bekymret

Tidligere i sommer gikk Økokrims førstestatsadvokat Petter Nordeng at de mistenker at mange bryter loven på dette området.

– Jeg har inntrykk av at denne ordningen blir misbrukt i betydelig omfang, sa Nordeng.

Når bankene fatter mistanke om misbruk av ordningen blir saken enten gitt til Økokrim, en av landets A-krim-enheter, eller seksjoner for økonomikriminalitet i de ulike distriktene.

Så langt har DNB anmeldt ti saker, som fordeler seg geografisk på denne måten:

Vest politidistrikt har én sak

Øst politidistrikt har fire saker

Sør-Øst politidistrikt har to saker

Oslo politidistrikt har tre saker

