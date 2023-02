Dagligvaretopp ut mot importvernet på Linkedin – så ble innlegget slettet

Norgesgruppen-direktør mener «hovedårsaken til høye matpriser er helt åpenbar». Men at importvernet trenger modernisering er ikke dagligvaregigantens holdning, svarer pressekontakt. Så ble Linkedin-innlegget slettet.

SLETTET INNLEGG: John Thomasgaard mener debatten om matpriser trenger mer balansert fakta. Men da Norgesgruppen-direktøren innså at det ble en sak ut av hans innlegg om importvernet, slettet han ytringen.

«Tåkelegging av de reelle årsakene fra mange politikere og regjeringen. Hovedårsaken til høye matpriser er helt åpenbar for de som er interessert i fakta – Importvernet.»

Det skrev Norgesgruppen NorgesgruppenDagligvarekonsern bak kjeder som Kiwi, Meny, Joker og Spar. Står for rundt 44 prosent av omsetningen i dagligvaremarkedet. -topp John Thomasgaard på Linkedin fredag.

Han er prosjektdirektør med ansvar for konsernets satsing på bredt vareutvalg og styreleder i datterselskapet Dollarstore.

Innlegget lå ute kun et par timer før det ble slettet. I mellomtiden hadde E24 tatt kontakt. Først med ham, uten å komme gjennom, deretter med pressekontakt Bård Gultvedt.

Norge har i dag høye tollsatser på de fleste jordbruksvarer som blir produsert i Norge. Eksempelvis er det over 400 prosent toll på lammekjøtt. Det er bred politisk enighet om importvernet som et av de viktigste virkemidlene for å sikre det norske landbruket.

– Dette er mine synspunkter, basert på kunnskap fra 20 år som leder i norsk detaljhandel, sier Thomasgaard når E24 får kontakt fredag ettermiddag.

– Men når det koblet opp mot Norgesgruppen, så ønsket jeg ikke det. Da tok jeg det bort, sier han.

– Kan du ikke skrive det du selv mener på Linkedin?

– Jo, det kan jeg. Men jeg ønsker ikke at det kobles til arbeidsgiver.

– Ble du bedt om å slette innlegget?

– Nei, absolutt ikke.

Ønsker modernisering

Linkedin-innlegget var en kommentar til en E24-artikkel der Norgesgruppens konsernsjef Rune Hollevik uttrykte frustrasjon med næringsministerens gjentagende anklager mot dagligvarebransjen.

– Det har vært mye oppmerksomhet rundt matprisene i det siste, men man snakker ikke om det viktigste, sier Thomasgaard.

I innlegget skriver den tidligere Norli-toppsjefen at vi hadde sett samme høye priser på eksempelvis møbler, elektro og klær dersom vi hadde hatt importvern på også de varene.

«Det gjør vi ikke. Der er prisene ganske like med andre land.»

Thomasgaard anerkjenner at det er grunner til å ha importvern, men slår samtidig fast at det gir høyere priser.

«Jeg synes [politikerne] bør tørre å stå for det. Men det er mye som tyder på at dette systemet nå trenger en modernisering», skriver han i det nå slettede innlegget.

– Flott å høre

– Det var flott å høre. Den eneste i dagligvarekjeden som har snakket om denne elefanten i rommet er Christian Lykke i Bunnpris, sier BI-professor Ivar Gaasland.

Han har i en årrekke ment at tollsatsene burde fjernes, slik at man får inn utenlandsk konkurranse.

INGEN BONDEVENN: Ivar Gaasland ved BI er ingen populær mann blant norske bønder, ettersom han mener importvernet burde utfases.

At importvernet hindrer utenlandske leverandører leverandørerDe som produserer og videreselger maten til butikkjedene. I Norge er Tine, Orkla, Nortura og Ringnes eksempler på store leverandører. fra å ta del i det norske markedet er én ting, men Gaasland er overbevist om at det også påvirker sisteleddet.

– Tollvernet gjør Norge lite attraktivt for utenlandske aktører. Det kan forklare at Norgesgruppen i liten grad har ropt at de ønsker import av varer, sier han.

– Får stå for hans regning

Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen, hadde ikke sett Thomasgaards innlegg da E24 ringte.

Han forteller at Norgesgruppen støtter hovedtrekkene i norsk landbrukspolitikk, inkludert importvernet.

– Det er det ulike årsaker til, men hovedgrunnen er at det er bra med spredt bosetting og aktive bønder i hele landet.

Myndighetskontakt Bård Gultvedt i Norgesgruppen.

– Thomasgaard mener at importvernet trenger en modernisering, er det Norgesgruppens syn?

– Det får stå for hans regning. Det er ikke et uttrykk for Norgesgruppens holdning.

Etterlyser konkurrenter

Til E24 forteller Thomasgaard at han ikke på stående fot kan svare på hva slags modernisering han mener importvernet bør gjennom.

– Men hvis man skal få gjort noe med prisene så er det, slik jeg ser det, ikke mulig uten å gjøre noe med importvernet slik at utenlandske aktører kan etablere seg med sine verdikjeder.

John Thomasgaard (høyre) ble hentet til Norgesgruppen fra Norli i fjor. Han har direktørtittel i konsernet og er i tillegg styreleder i nysatsingen Dollarstore. Her sammen med Truls Fjeldstad, konserndirektør detalj.

– Jeg er enig i at det er nødvendig med reguleringer for å sikre norsk landbruk. Så er det et spørsmål om hvordan man kan innrette det mest mulig effektivt. Dette er et system som har levd i mange år og som det er grunn til å se litt mer grunnleggende på.

– Mange vil mene dette systemet har tjent blant annet Norgesgruppen godt?

– Det er mulig, det har jeg ikke tenkt så mye på. Det er forbrukerne jeg er opptatt av. Aktørene tilpasser seg markedet som er der, og de vil få en annen konkurranse og andre muligheter med et annet system. Det er alltid konkurranse.

– Importvernet er én forklaring

Når det gjelder spørsmålet om importvernets effekt på norske hyllepriser, sier Gultvedt at Norgesgruppen støtter seg på en tidligere rapport fra Nibio NibioNorsk institutt for bioøkonomi. Ligger i Ås kommune. .

– Den pekte på importvernet som én forklaring, men også faktorer som lønnsnivå, distribusjonskostnader og at vi i snitt har mindre butikker.

Samtidig som man støtter jordbrukspolitikken, må det være lov å si at den har en påvirkning på matprisene, påpeker Gultvedt.

– Det går an å være for importvernet og samtidig si at det kan ha noen effekter som ikke er utelukkende positive.

– Har importvernet bidratt til å beskytte norske dagligvarebutikker fra utenlandsk konkurranse?

– Jeg tror det kunne vært lettere for en utenlandsk aktør som Aldi eller Netto uten importvernet, men vi skulle klart å konkurrere godt uansett.