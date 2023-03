Boligprisene steg 1,5 prosent i februar

Prisutviklingen så langt i år har vært sterk, sier administrerende direktør i Eiendom Norge.

Boligprisene steg 1,5 prosent i februar. Det viser ferske tallene fra Eiendom Norge.

Sesongkorrigert er prisene opp 0,3 prosent.

– Boligprisene steg videre i februar etter en januar som ble langt sterkere enn mange ventet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Så langt i år har prisene på boliger i Norge steget 4,5 prosent.

– Det er mindre enn i samme periode under pandemiårene 2021 og 2022, men mer enn årene før pandemien. Boligprisutviklingen så langt i år må karakteriseres som sterk, sier Lauridsen.

Større økning i byene

I Oslo steg boligprisene 1,9 prosent i februar.

I de andre store byene lignet utviklingen på den som var i hovedstaden.

I Bergen steg prisene 2,3 prosent, mens de klatret 1,9 prosent i Trondheim. Boligprisene i Stavanger-området steg 1,1 prosent, mens de klatret med 1,5 prosent i Tromsø og 1,3 prosent i Kristiansand.

Siden nyttår har prisutviklingen vært sterkest i Stavanger-området og i Kristiansand.

Venter høyere rente og svekket etterspørsel

Lauridsen sier at boligprisutviklingen i Norge så langt har vært sterkere enn Eiendom Norge spådde i sin prognose fra desember.

– Vi venter at styringsrenten vil bli satt ytterligere opp både i mars og juni, noe som vil svekke etterspørselen i boligmarkedet og at utviklingen derfor over året fortsatt vil bli svak, sier han.

På den andre siden går det langt bedre i norsk økonomi enn hva mange så for seg i høst, sier Lauridsen.

– Med et godt lønnsoppgjør i tillegg, så vil det kunne motvirke noe av renteeffekten i boligmarkedet utover året, sier han.

Høy omsetning

Ved utgangen av februar var gjennomsnittsprisen på en bolig 4.349.768 kroner.

Både februar og året som helhet er preget av høy boligomsetning.

I forrige måned ble det solgt 6.637 boliger i Norge. Det er 7,2 prosent flere enn samme måned i 2022.

For året som helhet er det så langt i år solgt 16,4 prosent flere boliger enn i fjor – totalt 13.624 boliger.

– Det ble solgt mange boliger i februar, og så langt i år er det lagt ut langt mer enn på samme tid i 2022, da markedet var preget av et svært lavt tilbud som følge av den nye avhendingsloven. Salgsvolumet er nå nesten på nivå med tiden før pandemien, sier Lauridsen.

Tiden det tar å selge en bolig, synker ifølge Eiendom Norges statistikk noe.

Gjennomsnittet på landsbasis er 49 dager, ned fra 52 dager i januar.

Raskest salgstid har Oslo og Bergen, som er nede i 30 dager.

Obos-økning i februar

Onsdag kom prisene for brukte Obos-boliger i februar.

I hele landet økte prisene med 1,9 prosent, ifølge tall fra boligbyggeren. I Oslo var økningen på 2,1 prosent.

– Dette var noe større oppgang enn ventet. Vi hadde sett for oss at renteøkningene skulle begynne å bite noe mer. I stedet steg prisene i Oslo mer enn vanlig for februar måned, sa sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Dronebilde fra Bjølsen i Oslo

Januar-hopp

I januar steg boligprisene i Norge 3 prosent, ifølge Eiendom Norge. Det er ikke uvanlig med en økning i boligprisene i årets første måned, også kjent som «januareffekten».

Totalt i fjor steg boligprisene 1,5 prosent. Boligprisene nådde toppen i august 2022. Deretter begynte rentehevingene å bite fra seg og boligprisene falt frem mot jul.

Prisfallet i den perioden er det største i bruktboligmarkedet siden finanskrisen.