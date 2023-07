God glid for Klæbos selskap – tok 6 mill. i utbytte

Verdenscupseier og OL-gull gir klingende mynt i kassen for trønderen.

Johannes Høstflot Klæbo har hatt noen gode sesonger i skisporet. Her fra et pressemøte på Byåsen i Trondheim i juni.

Johannes Høsflot Klæbos heleide selskap JHK AS endte med et årsresultat på 6,9 millioner kroner i 2022, mot 7,4 millioner året før.

Inntektene økte samtidig til 12,7 millioner kroner, opp fra 11,2 millioner kroner i 2021, viser selskapets årsresultat.

Skistjernen har også satt av utbytte på 6,8 millioner kroner, som har gått til holdingselskapet JHK Holding AS. Derfra har Klæbos holdingselskap tatt et såkalt tilleggsutbytte tilleggsutbytteUtbytte basert på sist godkjente årsregnskap, som tas ut mellom to ordinære generalforsamlinger på 6 millioner kroner, som altså går til eieren.

Per utgangen av 2022 hadde holdingselskapet i tillegg beskjedne eierandeler i blant annet ABG Sundal Collier, XXL, Kongsberg Automotive, Grieg Seafood og Frøy.

Sponsoravtaler

2022 ble et sterkt år i skisporet for Klæbo, med to OL-gull, Tour de Ski-dominans og sammenlagtseier i verdenscupen.

Enda sterkere ble riktignok 2022/23-sesongen, med til sammen 20 verdenscupseire – en tangering av Therese Johaugs rekord på én sesong – som kan gi enda mer å rutte med i neste års resultat.

Premiepengene fra Klæbos suksess i skisporet er imidlertid ikke eneste inntektskilde. Ifølge VG får han fem millioner kroner i året fra hovedsponsor Uno-X frem til ski-VM i hjembyen Trondheim i 2025.

– Jeg tror ikke jeg skal gå inn på tall, men det er ingen tvil om at det er en viktig og stor avtale for meg, sa Klæbo til VG da avtalen ble kjent.

Stiftet selskap med næringslivstopp

Samtidig inngikk 26-åringen en ny avtale med Craft som skal gi knappe tre millioner kroner i året frem til og med samme VM, ifølge Adresseavisen.

I november 2021 uttalte Klæbo til Adressa at han måtte gjøre noe med pengene, og at han var for dårlig til å forvalte millionene.

– I løpet av de neste årene skal jeg legge en strategi for pengene mine. Jeg har vært for dårlig. Noe må gjøres. De kan ikke bare stå på en konto. Jeg skal oppsøke folk som har kunnskap på området, sa skistjernen.

Første grep kom allerede i desember, i form av å stifte selskapet JHKPOM AS sammen med næringslivstoppen Per Olav Monseth. Sammen skal de to drive langsiktig sparing og investeringer, ifølge avisen.

Klæbos pappa og manager, Haakon Klæbo, er daglig leder i sønnens selskaper. Han skriver i en tekstmelding til E24 at de ikke ønsker å kommentere de økonomiske resultatene i JHK AS.