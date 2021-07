Rekordresultat for Skanem: – Det skjedde raskere enn ventet

En langsiktig plan for mer effektiv drift, en pandemi som endret måten å jobbe på og økt digitalisering. Slik forklarer Skanem-ledelsen rekordresultatet på 89 millioner kroner.

Maryne Lemvik er konsernsjef i Skanem - og har all grunn til å smile etter rekordresultatet i fjor. Vis mer byoutline Carina Johansen

– Resultatet er en fantastisk kombinasjon av høyere driftsinntekter, bedre marginer og lavere kostnader. Vi har hatt en langsiktig plan om å forbedre resultatet, men det har nok skjedd raskere enn vi hadde ventet, sier administrerende direktør i Skanem, Maryne Lemvik, til Aftenbladet/E24.

Rugland-familien eier

Skanem har hovedkontor i Stavanger og er en av verdens ledende leverandører av selvklebende etiketter med 11 produksjonsanlegg i åtte land. Selskapet er 100 prosent eid av Rugland-familien med Ole Rugland som arbeidende styreleder.

– Jeg er selvfølgelig svært fornøyd med det gode resultatet. All honnør til Maryne og hennes ledergruppe - og ikke minst alle ansatte som har vist stor grad av fleksibilitet og stå på-vilje i et utfordrende år, sier Ole Rugland.

Skanem har i alle år levert solide resultater - bortsett fra i 2017 hvor konsernet gikk med 44,5 millioner kroner i minus. Nå viser det rykende ferske regnskapet for 2020 at selskapet fikk sitt beste år noensinne - med klar margin. Resultatet før skatt for konsernet ble 89,1 millioner kroner mot 20,4 millioner kroner i 2019.

Driftsinntektene økte fra 1,180 milliarder kroner i 2019 til 1,321 milliarder i fjor. Egenkapitalen i konsernet er på drøyt 279 millioner kroner.

– Måtte tilpasse oss

– Vi startet 2020 med et omfattende program for å redusere alle kostander som ikke er strengt nødvendige for å skape salg. Dermed hadde vi allerede optimalisert kostnadsbasen da koronaen kom. Samtidig skapte pandemien en bevissthet i organisasjonen om at vi måtte endre måten vi jobbet på, sier Lemvik.

– På hvilken måte da?

– Lengre leveringstid på råvarer, færre folk på jobb og uforutsigbarhet i markedet. Det var tre faktorer vi måtte forholde oss til - og tilpasse oss. Noen kunder måtte stoppe produksjonen, mens andre solgte mer, typisk i mat og vaskemidler.

– Situasjonen var veldig forskjellig i landene hvor vi opererer. Noen fikk en positiv salgseffekt fra pandemien, for eksempel Norge og Thailand, mens andre fikk en negativ effekt, for eksempel Storbritannia og India. Det betydde at vi måtte tilpasse tiltakene til hvert land.

Ole Rugland er eier og arbeidende styreleder i Skanem. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

Økte i alle land

Ifølge Lemvik skyldes rekordresultatet på 89 millioner kroner en økning i hvert eneste land.

– Vi er glade for at vi har kunnet bidra til at kritiske produkter som matvarer, vaskemidler og desinfeksjon har blitt levert som planlagt i pandemien. Det har krevd hardt arbeid, god handlekraft og modig ledelse på tvers av gruppen. I tillegg har de ansatte stått på og vist fleksibilitet og omstillingsevne. Pandemien har bidratt til å endre kulturen vår. Det er noe som ikke vises i tallene, men som gjør oss enda bedre rustet til å møte framtiden.

Investerer i digitalisering

I årsberetningen kommer det fram at Skanem i inneværende år skal investere betydelig i økt digitalisering.

– Et konkret eksempel er et digitalt grensesnitt med kunder og med leverandører. Det gjør at kunder når som helst kan bestille på nett og følge med på hvor mange etiketter som er på lager.

– Et annet eksempel er å bruke automatisering i våre interne prosesser. Det gjør at vi kan jobbe mer effektivt og bruker ressurser på mer verdiskapende oppgaver. Det er mange digitaliseringsprosjekter som kan gjennomføres uten at de blir store og dyre. Det handler mer om prioritering. Parallelt fortsetter vi også med å investere i digitale presser, sier Lemvik, som ser tegn til at den fine veksten til Skanem også fortsetter i inneværende år.

– Vi venter fortsatt lønnsom vekst. Det gode resultatet fra i fjor er basert på forbedringer som vil fortsette å gi effekt også i år, og vi har flere initiativer som vil gi ytterlige effekter. Samtidig er det en veldig utfordrende situasjonen i hele verden knyttet til råvarer og internasjonal frakt, så vi må fortsette å være tett på og utfordre måten vi jobbe på hele tiden.

Skanem har spesialisert seg på trykking av selvklebende etiketter. Her fra produksjonslokalene. Vis mer byoutline Pål Christensen

Tar 30 millioner i utbytte

I årsregnskapet for 2020 kommer det også fram at det ble gjennomført en omorganisering i Skanem hvor deler av eiendommene i Europa ble skilt ut i egne selskap og solgt til søsterkonsern. Disse salgene sørget for 31 millioner kroner - og er ført opp som annen driftsinntekt.

Skanem tapte også 22 millioner kroner på finansiering i utenlandsk valuta på grunn av svekkelse av den norske kronen.

Videre kommer det fram i årsregnskapet at det ble tatt ut et utbytte av eierne (Rugland-familien) på 30 millioner kroner.