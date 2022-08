Ellevill prisvekst på de minste leilighetene – snittprisen har doblet seg på åtte år

Snittprisen på en Oslo-leilighet som er mindre enn 30 kvadratmeter har steget med to millioner kroner på åtte år, ifølge DNB Eiendom. Tiden er overmoden for å endre leilighetsnormen, mener Oslo Høyre.

Siden 2014 har snittprisen på leiligheter under 30 kvadratmeter mer enn doblet seg, viser tall fra DNB Eiendom. Her fra et boligstrøk i Gamle Oslo, en av de fire bydelene som omfattes av leilighetsnormen i hovedstaden.

I årets andre kvartal var snittprisen på en selveierleilighet på under 30 kvadratmeter i Oslo 3,8 millioner kroner. Åtte år tidligere, i andre kvartal 2014, var snittprisen 1,8 millioner. Det viser tall fra Eiendomsverdi som DNB Eiendom har fremskaffet til E24.

Den elleville prisveksten viser at leilighetsnormen i Oslo er feilslått, mener bystyremedlem i Høyre, Eirik Lae Solberg.

Normen stiller strenge krav til størrelsen på leiligheter som bygges i fire sentrumsbydeler i hovedstaden, deriblant at ingen leiligheter skal være under 35 kvadratmeter.

– Når en leilighet på 14 kvadrat kan bli solgt for over tre millioner, vitner det om en voldsom ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarked, sier Solberg og viser til E24-saken om minileiligheten på Majorstuen som i juli ble solgt for 3,2 millioner kroner.

Dette sier leilighetsnormen Normen sier at det maksimum skal bygges 35 prosent leiligheter mellom 35 og 50 kvadratmeter.

Minimum 40 prosent av leilighetene skal være over 80 kvadratmeter.

I tillegg sier normen at det ikke skal bygges leiligheter under 35 kvadratmeter i de aktuelle bydelene.

Leilighetsnormen ble innført i 2007. Det ble gjennomført enkelte endringer i 2013.

Normen gjelder hele eller store deler av bydelene St. Hanshaugen, Grünerløkka, Sagene og Gamle Oslo. Vis mer

Eirik Lae Solberg i Oslo Høyre vil endre leilighetsnormen i Oslo. – Det må være anledning for folk med vanlige inntekter til å bosette seg også i sentrumsbydelene, sier han.

– En tvangstrøye

For å gjøre noe med dette må det bygges flere og mindre leiligheter også i sentrumsbydelene i hovedstaden, mener Solberg.

Han vil fjerne dagens størrelseskrav, som sier at maksimalt 35 prosent av leilighetene som bygges i de aktuelle bydelene kan være mellom 35 og 50 kvadratmeter.

– I tillegg bør man vurdere å fjerne regelen som sier at man ikke kan bygge leiligheter under 35 kvadratmeter. I alle tilfeller bør maksgrensen reduseres, sier han.

Solberg mener det er uforståelig at det Ap-styrte byrådet i Oslo tviholder på leilighetsnormen.

– Ingen ønsker at det skal bygges store hybelhoteller i Oslo sentrum. Så lenge alle boligplaner skal vedtas i bystyret, er det ingenting som står i veien for å stille krav om at det skal være en viss andel store, mellomstore og små leiligheter i hvert enkelt prosjekt, sier han.

– Leilighetsnormen er kun en tvangstrøye som stenger unge førstegangsetablerere ute av boligmarkedet, sier han videre.

MDG, som har byutviklingsbyråden i Oslo, har overfor E24 avvist at det er aktuelt å gjøre endringer i leilighetsnormen.

Ber byrådet revurdere

Under en debatt på Arendalsuka i 2016 uttalte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at leilighetsnormen burde endres. Likevel ble normen videreført av det rødgrønne byrådet da Oslo bystyre behandlet saken på nytt i 2019.

– Den gang uttalte Ap og MDG at det ikke var grunn til å tro at prisene ville stige som følge av leilighetsnormen. Når vi ser hvordan utviklingen har vært de siste årene, håper jeg de endelig vil revurdere sitt syn på saken, sier Eirik Lae Solberg.

E24 har bedt byrådsleder Raymond Johansen om en kommentar på utspillet fra Oslo Høyre, samt hans egen uttalelse om mulige endringer i leilighetsnormen. Kommunikasjonsavdelingen ved Byrådslederens kontor har svart at Johansen ikke var tilgjengelig for intervju torsdag eller fredag.