Leieprisene steg med 2,7 prosent i de store byene

Det var en historisk høy oppgang i leieprisene i årets andre kvartal, viser ferske tall fra Eiendom Norge.

Siden årsskiftet har snittprisen for å leie en leilighet i Oslo økt med over 2.000 kroner, ifølge annonsetall fra Finn.no.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Saken oppdateres...

Leieprisene i de fire store byene steg med 2,7 prosent i andre kvartal 2022. Det siste året har leieprisene steget med 4,2 prosent, viser utleieboligprisstatistikken fra Eiendom Norge, som ble lagt frem onsdag.

Sterkest vekst hadde Stavanger og Sandnes med en oppgang på 5,2 prosent etterfulgt av Oslo med 3,2 prosent og Trondheim med 2,5 prosent.

– Etter en kraftig oppgang i leieprisene i første kvartal falt leieprisene i Bergen med 3,1 prosent, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen i en pressemelding.

Les også Betaler 20.500 i måneden for nedslitt leilighet: – Bitter hver gang jeg betaler leia

Stor vekst på Vest- og Sørvestlandet

Sterkest leieprisutvikling det siste året hadde Stavanger/Sandnes og Bergen med en oppgang på 10,3 og 6,6 prosent. Deretter fulgte Trondheim med en oppgang på 4,7 prosent og Oslo med 3,6 prosent.

– Den sterke veksten i leieprisene på Vest- og Sørvestlandet knytter vi til at det er sterk vekst i norsk økonomi som følge av økt aktivitet i oljenæringen i denne regionen. I studentbyen Bergen drives trolig også prisene opp av at pandemien er over og smittevernstiltakene er opphevet, sier Lauridsen.

Les også Kraftig økning i leiepriser: – Må ut med 1500–2000 mer per måned

Historisk lavt utbud

Antall boliger til leie på Finn.no i de store byene ved utgangen av andre kvartal til 2022 er 2191. Av disse er 873 i Oslo, 483 i Bergen, 561 i Trondheim og 274 i Stavanger/Sandnes.

- Vi har aldri tidligere registret et så lavt utbud av boliger til leie på Finn.no. Mens utbudet er noenlunde stabilt i Bergen og Trondheim, har utbudet gått mye ned i Stavanger/Sandnes og Oslo. I Oslo er utbudet på et urovekkende lavt nivå, noe som stemmer godt med de beskrivelse av tilstanden i utleiemarkedet i hovedstaden i august som er kommet frem i mediene, sier Lauridsen.

Peker på skatteøkning

Lauridsen sier den lave tilbudssiden dels skyldes den økte formuesbeskatningen av sekundærboliger i 2022.

– Vi har fått tilbakemeldinger om mange ønsker å selge sine utleieboliger som følge av dette, sier Lauridsen.

– På samme tid har etterspørselen etter utleieboliger kommet sterkt tilbake etter at smittevernstiltakene mot korona ble lempet på ved inngangen til andre kvartal. Studenter er tilbake på campus og arbeidsinnvandringen er høy igjen. Dette er to grupper som i stor grad etterspør utleieboliger, sier han videre.