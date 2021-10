Slakter Vedums PR-nekt: – Helt idiotisk

Kommunikasjonstopper rister på hodet over Senterpartiets gjennomslag for å nekte statlige etater å bruke PR-byråer. – Vedum har hverken respekt eller forståelse for kunnskap, sier Margrethe Geelmyuden, som kaller ham «Norges Donald Trump».

MØTER BRANSJEMOTSTAND: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hun sier resultatet av PR-nekten kan bli at de offentlige utgiftene til kommunikasjonsarbeid faktisk øker, heller enn å synke fremover, fordi etater kan føle seg nødt til å ansette den kompetanse de i dag hyrer inn til tidsavgrensede oppdrag.

– Hvis alle etater skal ha denne spisskompetansen hele tiden, vil det bli veldig dyrt, sier Geelmuyden, som er partner i Geelmuyden Kiese, til E24.

Hun får følge av Apeland-toppsjef Ole Christian Apeland.

– Vedum bør ha et åpent sinn og forstå at hvis man får billigere tjenester fra byråene enn fra interne, så bør man sette fornuften høyere enn prinsippene, sier Apeland.

Les også Vedum fikk gjennomslag: Staten skal ikke bruke PR-byråer

– Helt idiotisk

Trygve Slagsvold Vedum har lenge slaktet offentlig bruk av PR-byråer, som koster fellesskapet flere hundre millioner kroner årlig.

Sp-lederen røpet overfor VG onsdag at Støre-regjeringen går inn for at statlige etater som hovedregel skal nektes å kjøpe slik ekstern bistand.

– Dette er den nye regjeringens politikk, bekrefter Vedum – som blant annet begrunner PR-nekten med at «det norske folkestyret skal være minst mulig styrt av penger».

– Det har kommet helt ut av kontroll hvordan den bransjen bare vokser og vokser, sa Vedum til VG.

Margrethe Geelmuyden Vis mer

Margrethe Geelmuyden (som har bakgrunn som lokalpolitiker for Venstre, red.anm.) mener Sp-lederen er på ville veier - og trekker en sammenligning:

– Av og til trenger man elektriker. Skal man da ansatte en elektriker på fulltid? Det gir ingen mening. Hva er forskjellen på å hyre inn kommunikasjonsfaglig kompetanse når man trenger det, eller en elektriker eller advokat når man trenger det?

– Du mener dette er uklokt?

– Unnskyld meg, men det er helt idiotisk, svarer Geelmuyden.

Hun sier hun ikke forstår hvilket problem man prøver å løse.

Les på E24+ Norsk økonomi «tenner nå på alle sylindre». Statsbudsjettet må bremse.

– Norges svar på Donald Trump

– Jeg mener statlige etater hjelper den norske befolkningen med mange ting. Men ofte trenger de å nå ut til befolkningen med kunnskap som gjør folks liv lettere og bedre. Det er en type arbeid som krever spisskompetanse på kommunikasjon.

– Og hvis Vedum slutter å bruke den spisskompetansen, vil mange få et dårligere liv.

Hun fortsetter:

– Vedum har hverken respekt eller forståelse for kunnskap. Han blir i mitt hode Norges svar på Donald Trump. Og ikke bare mangler han respekt og forståelse for det, men han stempler det som umoralsk og nærmest farlig. Det er også likt Donald Trump.

Kommunikasjonstoppen oppgir at de ikke har veldig mange offentlige kunder, men blant annet jobber for Arbeidstilsynet.

– Det har vi gjort i mange år. Vi hjelper dem med å lage kampanjer som blant annet forteller ungdom hvilke rettigheter de har i arbeidslivet. Vedum tenker kanskje vi ikke burde gjort det, sier Geelmuyden.

Les også Støre-regjeringen: Forlenger corona-krisemidler ut året

– Vil bli dårligere offentlig sektor

Ole Christian Apeland mener det offentlige heller bør fokusere på å redusere kostnadene og å levere mer for pengene.

– Jeg tror mye av Vedums motstand kommer av manglende kunnskap. Byråene leverer stor verdi, og det tåler å bli sammenlignet med interne krefter, sier han.

– Det er en logikk i at byråer som har gjort ting mange ganger før, er bedre enn at hver etat skal bygge opp sin egen kompetanse.

Daglig leder Martin Apenes i Wergeland/Apenes sier på sin side at de tar innstrammingen med godt humør – iallfall inntil videre.

– Det er en ære å bli nevnt i en regjeringsplattform. Men vi føler oss jo langt unna minkbøndene som fikk yrkesforbud for noen år siden, sier Apenes.

Da Vedum i 2019 reagerte på statens pengebruk på konsulenttjenester, kalte han praksisen for en «ekstrem uting», ifølge NTB. Han uttalte også at «ingen kommer til å savne dem hvis de ikke gjør noen ting».

Apenes tror Vedums oppfatning av PR-byråene i stor grad skyldes dem selv.

– Jeg tror dessverre kommunikasjonsbransjen har bidratt mye selv, i det å mystifisere det vi driver med. Og så har ikke politikerne tørstet etter å finne ut hva kommunikasjonsrådgivere arbeider med. Man kan jo tjene penger på å være mystisk, og opprettholde fordommer ved ikke å undersøke godt nok.

– Og sånn har det vært i mange år.

– Tror han mener påvirkningsarbeid

Daglig leder Therese Manus i Kommunikasjonsforeningen sier hun er usikker på om Vedum har skjønt hva PR-nekten innebærer.

– De sier de skal øke kompetansen internt. Men hvis de skal løse de samme oppgavene kommunikasjonsfaglig, vil det potensielt føre til veldig mange flere ansatte. Det er ikke gitt at dette er pengebesparende, sier hun.

Manus forklarer at kommunikasjonstjenester ofte leies inn fordi man trenger spesialkompetanse og økt kapasitet i en periode.

– Det kan bli dyrt å ha all nødvendig kompetanse ansatt internt. Dette er en avveining som ledelsen selv bør gjøre, og ikke regjeringen.

– Så er vi usikre på hva han legger i PR-tjenester, og om han har forstått hva slags tjenester som kjøpes inn. Når vi ser ham uttale seg, tror vi han tenker på påvirkningsarbeid.