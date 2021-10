Bellona-Hauge «sjokkert» over Støre-regjeringens klimagrep: – Tragisk og helt jævlig

Den påtroppende regjeringens liste over klimagrep i Hurdalsplattformen møtes med sjokk og vantro.

SJOKKERT: Bellona-leder Frederic Hauge Vis mer

– Jeg er sjokkert. Jeg er sjokkert, sier Bellona-sjef Frederic Hauge til E24.

– Dette er rett og slett tragisk og helt jævlig. Moms på elbiler er ille nok, men det er mangelen på andre tiltak som gjør at det blir fullstendig umulig å nå Norges klimaforpliktelser, sier Hauge.

Miljøprofilen har nettopp lest klimapunktene i Hurdalsplattformen, som den påtroppende mindretallsregjeringen la frem onsdag ettermiddag.

«Den menneskeskapte klima- og naturkrisen er vår tids største utfordring», innleder Ap og SV i avsnittet om en ny og rettferdig klimapolitikk.

Men det er vanskelig å finne konkrete grep for utslippskutt i punktlisten som følger.

Mange målsetninger

Et av punktene dreier seg om at regjeringen skal «bruke skogen aktivt som en sentral del av klimapolitikken».

Flere punkter er formulert som mål uten virkemidler, for eksempel at man skal «innføre konkrete mål for utslippskutt for hver enkeltsektor og -næring i Norge».

I andre punkter forplikter regjeringen seg til å «raskt utarbeide en ny klimaplan for hele økonomien», å «videreføre Norges klimasamarbeid med EU» og ellers «invitere partene i arbeidslivet og næringer til forpliktende klimasamarbeid for utslippskutt».

Blant enkelte konkrete tiltak er å «gradvis øke CO2»-avgiften på sokkelen» og at myndighetene skal «vekte klima- og miljøhensyn» med minimum 30 prosent i offentlige anskaffelser.

Samtidig varsler Støre-regjeringen at de vil senke CO2-avgiften på drivstoff. Et av punktene om klimapolitikk er også å «ikke innføre avgift på klimagassutslipp som følge av biologiske prosesser».

– Vissvass

– Jeg er rystet over formuleringene, sier Hauge.

– Hvilke formuleringer tenker du på?

– Det er jo ingen satsinger! sier Bellona-sjefen.

– Vi har virkelig forsøkt å spille inn betydningen av karbonfangst og lagring. Det viktigste for oss er å få dette på plass for smelteindustri og avfallsforbrenning. Men dette mangler jo fullstendig.

– Det som står her er jo bare vissvass. Det er sjelden jeg har vært så skuffet. Jeg er rett og slett ordentlig lei meg.

– Tror du SV kan gå med på dette?

– Nei.

Flere skuffet

Bellona-sjefen får følge av leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet. Han kaller regjeringsplattformen skuffende.

– Hurdalsplattformen kunne vært oppskriften på hvordan Norge kan gå ut av fossilalderen og inn i en naturvennlig og bærekraftig framtid. Dessverre ble den ikke det, sier Gulowsen i en uttalelse.

Han sier Støre-regjeringens plattform ikke gir «det taktskiftet vi trenger for å løse natur- og klimakrisen».

– Dessverre vil regjeringen videreføre Erna Solbergs kurs med fortsatt oljeleting og nedbygging av norsk natur.