Justerer kompensasjonsordningen

Regjeringen gjør noen mindre justeringer i kompensasjonsordningen til næringslivet. Det innebærer blant annet å gi tilskudd basert på én måned – og ikke to.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Det kommer frem i en pressemelding.

– Jeg har snakket med mange bedrifter etter at regjeringen varslet at vi vil gjenåpne den generelle kompensasjonsordningen. Flere har bedt om at tilskuddsperioden kun blir en måned, slik at ikke november og desember blir sett under ett. Dette går vi for, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en uttalelse.

Da kompensasjonsordningen ble avsluttet i høst var det lagt til grunn at bedriftene skulle få støtte basert på beregnet omsetningsfall i to måneder. Dette ble også lagt til grunn da ordningen ble gjeninnført i desember, men nå endres altså dette.

Det betyr at bedrifter kan søke om november for seg, og desember for seg. Eller kun søke for én måned.

I tillegg har regjeringen bestemt at bedrifter kan gi bort varer som går ut på dato, og likevel få dekket inntil 100 prosent av kostnadene for dem. Forutsetningen er at man kvalifiserer for støtte under kompensasjonsordningen – altså at man har et omsetningsfall på minst 30 prosent mot 2019.

Regjeringen har også besluttet å heve taket for hvor mye en bedrift kan få i støtte fra 100 til 120 millioner kroner fra november i år.

