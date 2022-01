Konkurransetilsynet: Foodora får ikke ha eksklusivavtaler med restauranter

Tilsynet har avsluttet ettforskningen av Foodora, som har gått med på å droppe eksklusive avtaler med restauranter.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres.

Konkurransetilsynet har etterforsket Foodora siden februar 2021 og har nå avsluttet saken. Årsaken er at Foodora har gått med på å ikke ha eksklusivavtaler og «ekskluderende praksis» overfor restauranter.

Det skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding.

– Vedtaket fra Konkurransetilsynet sikrer at restauranter som har avtale med Foodora, står fritt til å velge om de også vil samarbeide med andre matbestillingsplattformer, sier avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, Hanne Dahl Amundsen, i en uttalelse.

– Dette vil kunne bedre konkurransen og dermed kunne gi et bedre tilbud for kunder som kjøper restaurantmat fra matbestillingsplattformer.

– Fornøyde

Tilsynet og Foodora har blitt enige om å innføre avhjelpende tiltak, som omfatter ekskluderende praksis overfor restauranter. Det inkluderer alle former for insentiver og utøvelse av press for å oppnå eksklusivitet, skriver Konkurransetilsynet.

Det er Fodoora selv som har foreslått tiltakene, som varer i tre år.

– Vi er fornøyde med at vi har kommet frem til en god løsning sammen med tilsynet. Vår gjeldende policy er at alle våre partnere står fritt til å samarbeide med hvem de vil, sier Mads Blybakken, pressesjef i Foodora Norge.

– Kan begrense konkurransen

Tilsynet startet etterforskningen fordi de mistenkte at Foodora var dominerende og hadde benyttet seg av eksklusivavtaler.

Det understreker at dominerende selskaper har et særlig ansvar etter konkurranseloven, og at begrenset konkurranse kan føre til høyere priser og dårligere kvalitet for kundene.

– Eksklusivavtaler mellom dominerende aktører og deres kunder kan begrense konkurransen og er derfor noe Konkurransetilsynet ser alvorlig på, sier Hanne Dahl Amundsen.