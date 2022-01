Leilighet i New York solgt for 1,6 milliarder

En fireroms toppleilighet med utsikt mot Central Park ble torsdag solgt for over 1,6 milliarder norske kroner, et av de dyreste salgene noensinne i New York.

Gaten på sørsiden av Central Park i New York har blitt omtalt som «milliarder-raden». Vis mer

NTB-AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Leiligheten er på 900 kvadratmeter og ligger i hjertet av Manhattan. Hvem som punget ut den store summen for leiligheten er ikke kjent.

Selgeren var den amerikanske milliardæren Daniel Och, som kjøpte leiligheten for bare to år siden. Da var prisen 93 millioner dollar, eller 800 millioner norske kroner etter dagens kurs.

Salgsprisen i denne omgang var på 190 millioner dollar, noe som tilsvarer omtrent 1,65 milliarder kroner.