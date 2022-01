Tidligere Premier League-spiller går til Askeladden-konsept – får ansvar for å tidoble veksten

Fotballspilleren Jonathan Parr legger offisielt opp mandag. Da rett inn i rollen som vekstsjef i bruktbilforhandleren Rebil.

Rebil har som mål å nå 500 millioner i omsetning i 2024, opp fra det som ligger an til å bli 50 millioner i året nå. Vis mer

Den tidligere Crystal Palace- og Ipswich-profilen har utdannet seg som siviløkonom mellom fotballkampene.

Mandag ettermiddag ble det klart at fotballkarrieren er over.

– Jeg har en kneskade som gjorde at jeg vurderte å gi meg før fjorårssesongen, men da landet jeg på at jeg skulle prøve litt til. Etter nøye vurderinger og samtaler med det medisinske apparatet har jeg nå kommet frem til at det ikke er fornuftig å presse kneet mer, sier Parr til E24.

Nå skal han heller lede veksten i nettbutikken Rebil, og målsettingen er ikke snau.

I løpet av 2024 har Rebil Askeladden-konseptet planer om å omsette bruktbiler for 500 millioner kroner.

– Stor jobb

Rebil satte driften i gir i oktober i fjor, og har siden da omsatt for godt over 16 millioner kroner. I denne farten omsetter selskapet for 50 millioner i året. Det er altså et stykke å kjøre til målet.

– Dette er en kjempespennende mulighet. En sjokkstart hvor man får være med på alt, og lære veldig mye på kort tid. Veldig gøy å ha noe å gå rett videre på etter karrieren, sier Parr.

Rebils forretningsmodell er bygget på suksessoppskriften til gründerfabrikken Askeladden – målet er å være tilgjengelig og problemfri.

Daglig leder Kristian Melchior og vekstsjef Jonathan Parr i Rebil, foran den signalrøde tilhengeren som de frakter kundenes bestillinger i. Vis mer

På nettsidene skilter de blant annet med lange åpningstider og åpent kjøp i 14 dager.

Den tidligere venstrebacken møter E24 sammen med daglig leder Kristian Melchior i Rebils lokaler på Alna i Oslo. En lagerhall med biler, et lite kontor og et verksted ligger vegg i vegg med Viking Redningstjeneste.

Melchior går med på at en halv milliard i året er et hårete mål, men ingen av dem kaller det urealistisk.

– Det er en stor jobb som må gjøres, først og fremst. Det handler om å få riktige biler inn, ha et tilstrekkelig stort utvalg og få solgt fort, sier han.

Vil bli go-to-plassen

Parr poengterer at fortrinnet til Rebil ligger i en sentralisert og nettbasert modell, og håper det med tiden vil bli en «go-to» markedsplass for bruktbiler.

– Mange opplever usikkerhet rundt kjøp og salg av bruktbil. Jeg håper vi skal gjøre det så trygt og enkelt at folk blir komfortable med å kjøpe seg en bil på nett, og kan stole på at det ikke kun er Tesla du kan kjøpe på nett, at du også kan kjøpe en bruktbil som har gått noen tusen kilometer.

– Noe av det viktigste for folk som skal kjøpe bil er jo prisen. Vi er en datadrevet og sentralisert bedrift, som gjør at vi kan ha lave kostnader og tilby en god pris, som er drivende for alle.

– Vi slipper dyre butikklokaler og mange ansatte, legger han til.

– Hva hindrer konkurrentene i å gjøre det samme, eller hva er det som skiller dere fra dem?

– Ideen er å gjøre det enklere og tryggere å kjøpe bruktbil. Vi går veldig langt i å gjøre mye for kundene, ha en god prosess og følge opp på en god måte, at det skal oppleves trygt hele veien. Vi vil gjerne bygge på det, at vi får et godt omdømme bygget på happy kunder. Vi er aldri bedre enn hva den forrige kunden sier. Så er det systemet, at vi sjekker alle bilene på NAF eller Viking, fikser opp, har åpent kjøp, faste priser og levering, sier Melchior.