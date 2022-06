Foodora om butikkjakt: – Har blitt utestengt av konkurrenter

Foodora Market brukte ni måneder på å finne sin siste butikk. Selskapet er sjeleglad for at næringsministeren ønsker en slutt på klausuler som hindrer konkurrenter å etablere seg.

«DARK STORES»: Foodora Market har nå ti butikker fordelt utover Tromsø, Trondheim, Stavanger, Bergen, Oslo og Lillestrøm. På 30 minutter tar Foodora imot bestillingen, plukker varene og enten sykler eller kjører dem til kundens hjem.

Foodora utvider gradvis tjenesten for rask hjemlevering av dagligvarer og skal i august åpne sin ellevte butikk, på Ensjø i Oslo.

Dette er en «dark store», altså en butikk man ikke kan gå inn og handle i, men hvor ordrene blir plukket og pakket før de blir hentet av et bud.

Jakten på den tiende butikken tok ikke mindre enn ni måneder, ifølge Foodora Market-sjef Victoria Hellesøy.

Hun forteller at det dels handler om en generelt høy etterspørsel som gjør det vanskelig å finne lokaler om dagen.

– I tillegg har vi som utfordrer blitt rammet av ulike etableringshindre.

Klausuler som utestenger konkurrenter

Hellesøy sikter til såkalte negative servitutter.

Dette er en type klausul som kan begrense hva slags virksomhet som kan drives på en eiendom.

I fjor skrev E24 at Konkurransetilsynet hadde gjort undersøkelser som viste at opptil 300 eiendommer som var knyttet til enten Coop, Norgesgruppen, Rema 1000 eller relaterte selskaper hadde en slik oppføring.

En negativ servitutt kan eksempelvis lyde slik: «Det kan ikke etableres annen dagligvarebutikk på eiendommen enn den Rema ønsker.»

Dette fenomenet ønsker næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) å avskaffe.

– Det er en skikkelig uting som jeg vil til livs, og forslag til regulering kommer allerede før sommeren. At en aktør skal nekte andre aktører å etablere seg hører ikke hjemme noe sted, sa han på et dagligvareseminar tidligere i mai.

– Bør bort så fort som mulig

At regjeringen tilsynelatende ønsker å ta grep for å gjøre det lettere å etablere seg i dagligvarebransjen, gleder Foodora Market.

– Negative servitutter bør forbys med én gang. Det er jo en ren blokade av vår inntreden i markedet, sier Hellesøy.

I tillegg gir det ikke mening å skulle nekte en «dark store» på bakgrunn av at det drives en vanlig butikk på samme eller tilknyttet eiendom, mener hun.

– For oss har det ikke noe å si nøyaktig hvor vi ligger. Å nekte oss et lokale fordi en konkurrent har en negativ servitutt på eiendommen, blir som at et fastlegekontor skulle nektet Kry eller Eyr eller andre som driver med videokonsultasjon å etablere seg.

– Hvor ofte har dette skjedd?

– To, tre ganger kanskje. Ikke like formelt hver gang, det har også vært gårdeiere som bare har gitt oss et muntlig «nei», men som vi mener at kunne tatt kontakt med detaljisten og påpekt at dette er en «dark store». Hele den dårlige vanen med negative servitutter bør uansett bort så fort som mulig.

Vil gi Konkurransetilsynet friere tøyler

Næringsminister Jan Christian Vestre har gjentatte ganger den siste tiden uttrykt at han er bekymret for konkurransen i dagligvarebransjen og varslet at det kommer tiltak.

I forbindelse med tidligere nevnte dagligvareseminar varslet han fire tiltak, der det siste var å gi Konkurransetilsynet større muskler.

Næringsminister Jan Christian Vestre ønsker å gi konkurransedirektør Tina Søreide utvidede fullmakter.

Dette punktet ble tatt ett steg videre forrige torsdag, da Vestre i en pressemelding uttalte at han ønsker å la Konkurransetilsynet gripe inn i markedet selv om det ikke kan påvises lovbrudd.

Men presist hva forslaget inneholder, er imidlertid fortsatt ukjent for de fleste. Et konkret lovforslag er ikke å finne.

Samtlige dagligvareaktører E24 kontaktet påfølgende fredag svarte at de må sette seg inn i forslaget, eller finne ut hva det innebærer.

– Har kun sett pressemeldingen fra NFD, så vi aner ikke hva konkret som ligger i dette ennå. For tidlig å kommentere, skrev Stein Rømmerud i landets største handelshus Norgesgruppen i en tekstmelding til E24.