SAS-pilotene utvider dispensasjon for Svalbard

SAS-pilotene gir nå dispensasjon fra streiken for alle planlagte SAS-fly til og fra Svalbard neste uke. – Nesten så vi spretter champagnen, sier assisterende sysselmester.

Et SAS-fly står parkert i Longyearbyen. Bildet er fra 2015.

Kjetil Malkenes Hovland

Maia Tellefsen Aslaksen

Publisert:

Det kommer frem i en melding fra SAS Pilot Group, som representerer fire pilotforeninger i Norge, Sverige og Danmark.

Tidligere søndag kom det frem at pilotene innvilget en dispensasjon fra den pågående pilotstreiken for én rundtur til Longyearbyen på Svalbard mandag.

Pilotene opplyste da til E24 at de fortløpende ville vurdere videre dispensasjoner for avganger til og fra Svalbard.

Nå får SAS utvidet dispensasjonen, skriver pilotene i en melding søndag kveld.

«Dispensasjonen er nå utvidet til å gjelde for alle SAS-flygninger hele uken, til og med søndag 17. juli», skriver pilotene i meldingen.

– Ønsker å gi forutsigbarhet

Pilotene sier at de ønsker å gi trygghet til befolkningen på øygruppen.

«Pilotene har hatt tett dialog med Sysselmesteren på Svalbard om Svalbards spesielle situasjon, og ønsker å gi forutsigbarhet og trygghet for befolkningen på Svalbard», skriver pilotene.

«Dispensasjonen bidrar til å sikre Svalbard tilgang til kritisk personell og utstyr», legger de til.

SAS: – Svært positivt

SAS er fornøyde med at de har fått utvidet sin dispensasjon til å fly til og fra Svalbard.

– For Longyearbyen og Svalbard er dette svært positivt. Det er et stort antall passasjerer som er strandet der, og de har få eller ingen alternativer. Så disse menneskene må vi få hjem igjen, sier pressesjef Tonje Bjerve Sund i SAS Norge til E24.

– Det er også virksomhetskritisk og samfunnskritisk virksomhet som krever at folk reiser til og fra Svalbard, så dette er bra, sier hun.

Pressesjef Tonje Bjerve Sund i SAS Norge.

– Nesten så vi spretter champagnen

– Jeg satt faktisk akkurat og leste det, sier assisterende sysselmester Sølvi Elvedahl på Svalbard da VG ringer søndag kveld.

– Vi er utrolig takknemlig! Det har kjempemasse å si for oss og jeg ble superglad. Jeg setter pris på at vi har nådd frem med de tingene som har vært vanskelig for oss. Det betyr faktisk at vi har livslinja til fastlandet oppe og går, sier hun.

Nå håper hun at streiken løser seg, slik at man slipper nye runder om dispensasjon også senere.

– Jeg håper kanskje at de får satt seg ned ved forhandlingsbordet og blitt enige slik at det ikke blir en ny runde neste uke, sier Elvedahl.

– Det er nesten så vi spretter champagnen. Vi må bare si hjertelig takk til pilotforeninga. Jeg tror jeg kan takke fra både meg og alle som bor her oppe, sier den assisterende sysselmesteren.

Avganger fra Longyearbyen

Dette er de planlagte SAS-avgangene fra Svalbard neste uke, ifølge SAS’ nettsider:

Mandag 02.25 Longyearbyen-Oslo (Oppgitt som kansellert)

Mandag 14.45 Longyearbyen-Tromsø

Mandag 14.45 Longyearbyen-Oslo

Tirsdag 14.30 Longyearbyen-Tromsø

Tirsdag 14.30 Longyearbyen-Oslo

Onsdag 13.35 Longyearbyen-Oslo

Torsdag 14.30 Longyearbyen-Tromsø

Torsdag 14.30 Longyearbyen-Oslo

Fredag 02.25 Longyearbyen-Oslo

Fredag 13.35 Longyearbyen-Oslo

Lørdag 02.25 Longyearbyen-Oslo

Søndag 07.35 Longyearbyen-Oslo

Søndag 14.35 Longyearbyen-Tromsø

Søndag 14.35 Longyearbyen-Oslo

Avganger til Longyearbyen

Dette er de planlagte SAS-avgangene til Svalbard neste uke, ifølge SAS’ nettsider: