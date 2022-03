Dette er San Francisco sentrum, en tirsdag morgen rundt klokken ni. Her er det vanligvis yrende liv. Nå er området nærmest øde, og mange av butikkene er nedlagt.

Spøkelsesbyen

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

SAN FRANCISCO (E24): – Før pleide køen å stå ut av døren, sier Victor Ayanian.

Han står bak disken på Le Regency Deli & Cafe, midt i San Franciscos finansdistrikt, hvor de har servert fersksmurte smørbrød til byens forretningsfolk siden 1977.

Ayanian er bror av kafeens eier og har jobbet i kafeen til og fra i flere tiår. Når stamkundene kom innom for å bestille sine favoritter, visste han nøyaktig hvilke ordrer han skulle sette i gang.

Nå sitter en enslig mann ved et bord innerst i lokalet. Tavlen med spesialiteter er blank; de har ikke råd til å holde seg med ekstra sortiment.

– Hvis ikke vi hadde fått en spesialavtale på husleien, hadde vi måttet stenge, sier Ayanian.

Mens vi snakker, står en av byens tradisjonelle kabeltrikker utenfor kafeen. Bare sjåføren er om bord.

I en av gatene bortenfor ligger en hjemløs mann foran et inngangsparti dekket av sponplater, og det er tomme næringslokaler med «til leie»-skilt i vinduene langs nesten hvert eneste kvartal.

To år etter at San Francisco stengte ned, er byen fortsatt en skygge av seg selv. Fottrafikken er redusert med rundt 80 prosent. Ca. 25 prosent er tilbake på kontoret, og 20 prosent av kontorlokalene mangler leietagere.

– Den økonomiske bedringsperioden etter nedstengningen har vært uvanlig i San Francisco, sier byens sjeføkonom Ted Egan.

Andelen arbeidsplasser som er gjenopprettet, er lavere enn i de fleste andre storbyer i USA, forteller han.

Det er flere årsaker til dette: San Francisco har hatt blant landets strengeste restriksjoner på grunn av pandemien, og byens turistnæring er hardere rammet enn andre steder.

I tillegg har teknologiindustrien satt store fotavtrykk. De var de første som sendte arbeidstagerne på hjemmekontor, og mange selskaper vil i alle fall delvis beholde muligheter for fjernarbeid.

– Selv om noen har sagt at teknologibransjen forlater San Francisco, er det egentlig ikke så mye bevis for det, sier Egan.

– Vi vet bare ikke helt vet hvor de er.

Mer usikkerhet

Før pandemien krevde 70–75 prosent av arbeidsgiverne i San Francisco Bay Area at ansatte jobbet fulltid på kontoret. Nå viser en fersk undersøkelse at bare 15 prosent planlegger for at arbeidstagerne skal returnere til kontoret fem dager i uken, ifølge San Francisco Chronicle.

Adobe og Uber har åpnet for at ansatte kan jobbe hjemmefra rundt 50 prosent, mens det primært er hjemmekontor som gjelder i Dropbox, ifølge Wall Street Journal. Twitter, som gjenåpnet kontorene sine denne uken, vil fortsatt la ansatte få jobbe hjemmefra, ifølge CNBC.

Når medarbeiderne i byens ledende industri ikke er på kontoret, føles det fortsatt som det er nedgangstider, selv om det ikke er tilfelle, påpeker Ted Egan.

– Det skaper mye mer usikkerhet enn det som er vanlig etter en resesjon, sier han.

Nå har San Franciscos borgermester London Breed lansert en egen kampanje for å lokke folk tilbake til sentrum. Hun har også dratt på en tidagersreise til Europa for å promotere byen for internasjonale turister, ifølge Bloomberg.

Dette pleide å være Hennes & Mauritz’ flaggskipbutikk i San Francisco. Like nedenfor lå byens største Gap-butikk. Også flere luksusbutikker er nedlagt.

– Det er fortsatt veldig stille her, sier Richard Payton.

Han har jobbet som skopusser i byens gater siden 1995. Før pleide han å ha mellom ti og femten kunder hver dag. Nå er han heldig hvis fem-seks personer kommer bort for å pusse skoene sine.

Noen dager må han nøye seg med en kunde eller to.

Manager Alexander Dombrovski ved restauranten Barbacco estimerer at de har 70–75 prosent færre kunder enn før pandemien. På Boudin Bakery Cafe er andelen enda lavere.

Deres gjennomsnittlige inntjening ligger på mellom 700 og 800 dollar, sammenlignet med rundt 6000 før pandemien.

– Da var vi 17 ansatte, sier Mylene Hart, som nå jobber alene i kafeen sammen med én annen.

Les også På innsiden av krisen som rystet verdenshandelen

Boudin Bakery Cafe ligger rett nedenfor One Embarcadero, som pleide å være episenteret i San Franciscos finansdistrikt. Nå er det øde, selv om det er lunsjtid. En enslig fyr sitter alene ved et bord og spiser maten sin.

– Forhåpentligvis kommer vi tilbake til normalen igjen. I dag er det helt dødt, sier Hart.

Økt kriminalitet

Barbacco og Boudin Bakery Cafe er ikke alene om store tap. I snitt har restaurantene i sentrum tapt 75 prosent av inntjeningen sin, ifølge daglig leder Laurie Thomas i Golden Gate Restaurant Association.

Mange restauranter har allerede lagt ned, og flere holder seg bare flytende på grunn av offentlig støtte, ifølge Thomas.

– Disse midlene kan brukes ut mars 2023, sier hun.

– Hvis ikke vi finner ut hvordan vi virkelig kan revitalisere sentrumsområdet vårt, kommer vi til å se flere permanente nedstenginger.

Samtidig som restaurantene mangler kundegrunnlag, har også kostnadene gått gjennom taket, bemerker Thomas, som selv driver to restauranter.

Det er skyhøy inflasjon på matvarer i USA, med en prisøkning opp til 25 prosent sammenlignet med fjoråret. Bransjen påvirkes også av større transportkostnader som følge av krigen i Ukraina, og mangel på arbeidskraft har ført til høyere lønninger.

– I tillegg er det bekymringer for sikkerheten i byen, sier Thomas.

Mens det var en nedgang i generell kriminalitet i San Francisco i 2021, eksploderte antall innbrudd med en økning på 52 prosent, ifølge tall fra politiet.

Les også Men Silicon Valley var ikke dødt

I desember i fjor annonserte Walgreens at de stenger fem butikker i sentrum etter en bølge med store butikkinnbrudd. De opplyser at de opplever fire ganger mer butikktyverier i San Francisco enn snittet nasjonalt.

I desember erklærte også borgermester London Breed unntakstilstand i det sentrumsnære nabolaget Tenderloin, på en pressekonferanse hvor hun ifølge New York Times snakket om «masseplyndring» og byens «ekle gater» strødd med søppel, urin og avføring.

Hjemløsheten, som var et stort problem allerede før pandemien, ser også ut til å ha steget, skriver San Francisco Chronicle.

Mange spør seg nå om San Francisco vil gå tilbake til sin travle tilstand. Kan byen igjen bli teknologiens voksende hovedstad? Eller vil sentrum forbli en deprimerende spøkelsesby?

Berkeley-professor Enrico Moretti er ikke i tvil.

– Jeg tror at fremtiden vil være ganske, ganske annerledes, sier han.

Moretti forsker på arbeidskraft og urbane økonomier og publiserte i 2012 den innflytelsesrike boken «The New Geography of Jobs». Hans forskning viser at arbeidstagere i innovasjonssektoren er langt mer produktive og kreative når de bor i byer.

Moretti har også samlet inn data på stillingsannonser i USA og sett hvor mange jobber som blir utlyst som fjernarbeid. Dataene går ti år tilbake i tid og viser at ca. to prosent av alle jobber i USA ble utlyst med hjemmekontor før pandemien.

Nå har andelen steget til syv prosent nasjonalt, rundt åtte prosent i San Francisco. Selv om dette er en betydelig økning, er fortsatt 92 prosent av utlysningene knyttet til et fysisk kontor, påpeker Moretti.

Samtidig vil disse stillingene sannsynligvis innebære noe arbeid hjemmefra, noe som var mye sjeldnere før.

– Så det har skjedd en endring, og jeg tror den endringen er betydelig, sier Moretti.

– Men hvis jeg har rett i at medianjobben er en hvor du fortsatt må gå på kontoret to eller tre dager i uken, så er fremtiden for San Francisco er fortsatt ganske lys.

Rekordinvesteringer

Daglig leder Robbie Silver i organisasjonen Downtown Community Benefit District er blant dem som jobber for at byen skal revitaliseres.

– Folk tenker at sentrum er skittent og utrygt. Det er ikke nødvendigvis tilfelle i det hele tatt, sier Silver.

– Men vi trenger at folk kommer tilbake på jobb. Restaurantene våre har vært avhengige av de som jobber mellom ni og fem. Uten den befolkningen, blir det som vi ser i gatene her.

San Franciscos sjeføkonom Ted Egan poengterer at det paradoksalt nok aldri har vært investert mer risikokapital i San Francisco i Bay Area enn nå. Det er gir et betydelig potensial, mener han.

– Jeg er veldig sikker på at kontormarkedet på sikt vil gjøre sin magi. Og at eierne av disse bygningene vil finne noen til å fylle dem, sier Egan.

På samme måte mener Berkeley-professor Enrico Moretti at de tomme butikklokalene vil fylles så snart prisene har sunket nok.

På byens eldste restaurant, Tadich Grill, har det allerede begynt å ta seg opp. Manager Kurt Niver estimerer at de kanskje har fått tilbake 70 prosent av kundene.

– Denne restauranten har eksistert i 172 år og er et så kjent landemerke at vi får mange kunder fra andre deler av landet, sier han.

Også hundepasser Michael Wadder har merket store endringer de siste månedene.

– Jeg får ikke på langt nær så mange e-poster eller tekstmeldinger om nye kunder som før, men timeplanen min fylles opp, sier han.

– Så jeg tror jeg har vært heldig.

Victor Ayanian på Regency Deli and kafé ser ikke like lyst på fremtiden.

– Jeg tror ikke det kommer til å bli sånn det var før, sier han.

– Hvorfor ikke?

– Folk er blitt vant til å jobbe hjemmefra nå. Det er lettere for dem.

Ler mer av E24s USA-dekning her.