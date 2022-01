Tidligere Danske Bank-sjef var fortsatt siktet i hvitvaskingssak da han fikk ny jobb

– Jeg ble overrasket av siktelsen, men ikke av at den ble frafalt, sier Thomas Borgen, tidligere toppsjef i Danske Bank som nå jobber for norske Reiten & Co samtidig som han vender tilbake til skolebenken.

FRA BANK TIL «PRIVATE EQUITY»: Thomas Borgen i lokalene til sin nye arbeidsgiver, oppkjøpsfondet Reiten & Co, i Oslo. Jobben fikk han av en gammel bekjent. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Da danske Økokrim droppet siktelsen mot Thomas Borgen i april i fjor, hadde han allerede jobbet flere måneder i sin nye jobb.

Den norske finanstoppen, som tidligere var konsernsjef i Danske Bank, begynte ved inngangen av fjoråret i stillingen som spesialrådgiver for oppkjøpsfondet Reiten & Co.

Den danske avisen Børsen omtalte ansettelsen først.

E24 har intervjuet Borgen, som er ordknapp om hvitvaskingsskandalen, men som gir et innblikk i hva han mener om at siktelsen ble droppet.

– Det var ikke overraskende. Jeg kjenner saken inngående. Jeg ble overrasket av siktelsen, men ikke av at den ble frafalt, sier Borgen, som ikke vil utdype saken noe mer.

Borgen var i over to år siktet for overtredelse av hvitvaskingsloven.

Thomas Borgen Født 1964 i Sarpsborg.

Var sjef i Fokus Bank fra 2000 til 2009 og Danske Bank fra 2013 til 2018.

Trakk seg fra stillingen som toppsjef i Danske Bank som følge av hvitvaskingsskandalen i Baltikum.

Er i dag spesialrådgiver for det norske oppkjøpsfondet Reiten & Co, en stilling han har hatt siden 1. januar 2021.

Begynte samtidig på en doktorgrad ved Handelshøyskolen BI, der han forsker på implementering av forretningsstrategier. Vis mer

Gamle kjente

Grunnlegger og partner Narve Reiten bekrefter at Borgen jobber i Reiten & Co.

– Han er en fantastisk ressurs, kunnskapsrik og erfaren, sier Reiten.

– Borgen var siktet i en hvitvaskingssak da han begynte i Reiten & Co. Hadde dere noen betenkeligheter med å ansette ham?

– Vi kjenner Thomas Borgen fra før og vet hva han står for. Vi var ganske trygge på utfallet av saken, sier Reiten.

– Kjenner dere hverandre personlig?

– Ja, vi har kjent hverandre i rundt 20 år. Oslo er en liten by.

– Hva tenker du om Danske Bank og hvitvaskingssaken?

– Det er stor og kompleks sak, sier Reiten, som ikke vil kommentere saken ytterligere.

Les også Dropper siktelse mot tidligere Danske Bank-sjef Thomas Borgen

Jobber med investeringer

I Reiten & Co jobber Borgen i hovedsak med prosjekter knyttet til enkeltinvesteringer, i tillegg til at han bistår partnerskapet i å peke ut strategisk retning.

– Det er kjempeinteressant. Dette er et mindre, men meget dynamisk og kompetent kontor. Jeg har en friere rolle enn jeg har historisk har hatt, sier Borgen.

Reiten & Co Norsk oppkjøpsfond («private equity»), som i hovedsak investerer i unoterte selskaper, med sikte på å restrukture selskapene, for så å selge videre med gevinst.

Ble startet av Narve Reiten i 1992, den gang som et finansielt rådgivningsselskap som bisto andre selskaper i forbindelse med oppkjøp og sammenslåinger.

Forvalter i dag rundt 4,5 milliarder kroner, deriblant Ingerø Reiten Investment Company, som er hovedaksjonær i fire børsnoterte selskaper, Vow og Vow Green Metals, Navamedic og Observe Medical. Vis mer

Borgen forteller at han har flyttet til Oslo, og at han har bodd der siden han startet i den nye jobben.

– Jeg hadde en fantastisk tid i Danmark fra 2009 til 2020, jobbmessig, erfaringsmessig og privat, sier Borgen.

Tar doktorgrad

Siden Borgen trakk seg fra topplederstillingen i Danske Bank har han jobbet for seg selv og med frivillige organisasjoner, reist en del og gjort alle de tingene han ikke har fått gjort i årene før, forteller han.

Borgen har også satt seg på skolebenken.

– Jeg har forberedt meg ganske kraftig på å søke og bli tatt opp som doktorgradsstipendiat på BI, sier han.

Han tilhører avdelingen for strategi og entreprenørskap ved BI og forsker på implementering av forretningsstrategier.

Gikk av i 2018

I tillegg til tidligere toppsjef Borgen, droppet SØIK i april siktelsene mot tidligere økonomisjef Henrik Ramlau-Hansen og tidligere bankdirektør Lars Stensgaard Mørch.

SØIK tilsvarer Økokrim i Danmark.

På starten av fjoråret fjernet SØIK også siktelsen mot seks andre tidligere Danske Bank-topper.

I 2018 ble det kjent at den estiske filialen av Danske Bank har tillatt transaksjoner for flere hundre milliarder dollar fra det som kan være kriminell aktivitet i Russland.

Samme år gikk Borgen av som følge av skandalen.

Da sa han at Danske Bank hadde mislyktes å leve opp til ansvaret sitt i tilfellet med mulig hvitvasking i Estland, og at han tok ansvar for det som hadde skjedd.

Det gjenstår fortsatt sivile saker, der Borgen er saksøkt av aksjonærer som har måttet se sine aksjer rase i verdi siden hvitvaskingsskandalen sprakk.