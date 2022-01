Fursetgruppen venter nye skjenkeregler – gjenåpner alle sine restauranter onsdag

Restaurantkonsernet ser ingen andre muligheter enn å åpne dørene, til tross for at de fortsatt ikke vet om skjenkestoppen blir opphevet. – Må få beskjed i morgen, sier sjefen.

Lofoten Fiskerestaurant i Oslo er blant Fursetgruppens serveringssteder. Onsdag åpner de igjen, enten det blir alkoholservering eller ei. Vis mer

– Vi gjenåpner i morgen, og håper vi får skjenke fra fredag. Men vi savner forutsigbarheten. Skulle gjerne visst senest i morgen om vi kan ha alkoholservering, sier administrerende direktør Gjøran Sæther i Fursetgruppen.

Han bekrefter dermed at de gjenåpner alle sine restauranter allerede før regjeringen kommer med sine nye vurderinger om smittetiltakene. Dagens tiltak, blant annet den omstridte nasjonale skjenkestoppen, varer i utgangspunktet til fredag 14. januar.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte Fursetgruppens gjenåpning tirsdag.

– Det går ikke bare på oss, men også at gjestene får noen dager til å booke. Dersom regjeringen kommer klokken 16–17 fredag og sier at de åpner igjen da, eller på lørdag, så er jo helga gått, og folk har lagt andre planer, forklarer han.

Signaler om åpning

Gjenåpningen for Fursetgruppen kommer etter signaler fra både finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre den siste uken: Begge har sagt de ønsker å oppheve skjenkestoppen dersom tunge faglige råd ikke tilsier noe annet.

– Støre og Vedum har jo gått ganske langt i å si at den bør bli borte. Det har heller ikke vært smittetall eller noe faktabasert som har kommet frem forrige uke på hvorfor de skal holde stengt, sier Sæther.

Han legger til at Fursetgruppen er «relativt sikre» på at alkoholservering vil bli tillatt igjen etter regjeringens neste pressekonferanse, men at de åpner uansett.

– Vi er nødt til å åpne. Vi har tatt tilbake de ansatte fra permittering og de må kunne føle at de har en trygg jobb å komme til.

Håper på beskjed torsdag

Men om regjeringen likevel nå skulle beholde skjenkestoppen videre, er de nødt til å finne på noe annet for å holde restaurantbransjen i live, mener Fursetgruppen-sjefen.

– Det vil koste oss dyrt de neste ukene. Da får regjeringen hoste opp mer i kompensasjon. Det som har kommet nå hjelper ikke, vi går i store tap sånn som restriksjonene er nå, sier han.

Samtidig håper han at beskjeden kommer tidligere enn fredag, uansett.

– De er flinke til å gi beskjed når ting stenger ned, nå kan de være like flinke til å fortelle at de åpner igjen, sier han.

– I morgen må de egentlig ha svar nok til å si om de åpner eller ikke. Det er svært viktig for oss, sier han.

Fursetgruppen eier blant annet Grand Café, Ekebergrestauranten og Lofoten Fiskerestaurant i Oslo.

Grand og Ekebergrestauranten åpnet allerede i forrige uke, opplyser Sæther.

– Der var det godt besøkt i helga, men omsetningen er meget lav da det er forskjell på å ta en brus og å dele en flaske vin.

Utelivsgiganten Rekom sier på sin side at de ikke åpner noe før regjeringen gir beskjed.

– Vi avventer og ser hva som kommer til å skje, men håper at vi får mulighet til å åpne opp igjen, sier norgessjef Frederik Mygind i Rekom Group.