Frykter heltidsansatte i Elkjøp byttes ut med deltidsansatte: – Endte med å bemanne opp

Elkjøps nedbemanning endte med flere ansatte på deltid, sier tillitsvalgt. Varehuskjeden avviser at de bytter ut heltidsansatte.

Tillitsvalgt Frank Helgesen hos Elkjøp Tønsberg.

– Nedbemanningen i seg selv var grei nok. Det er jo tøffere tider og sånn. Men det er måten det gjøres på. Elkjøp er ute etter en omorganisering. De vil helst ha færre heltidsansatte og flere deltidsansatte.

Det sier Frank Helgesen, tillitsvalgt og selger hos Elkjøp Tønsberg, til E24.

– Vi endte egentlig med å bemanne opp. Da kom det inn deltider.

Flere ansatte bestrider oppsigelse

I januar ble det kjent at Elkjøp skulle nedbemanne og stenge butikker. Elektronikkgiganten varslet at personalkostnadene skulle reduseres med anslagsvis 12 prosent.

Tillitsvalgt Frank Helgesen hos Elkjøp Tønsberg.

E24 skrev nylig om at Elkjøp har tilbudt ansatte en «lojalitetsbonus» på 3000 kroner. Medarbeidere som signerte sa samtidig fra seg retten til å fremme ytterligere krav mot varehuset, inkludert å anlegge søksmål mot bedriften etter reglene i arbeidsmiljøloven.

Nå frykter Handel og Kontor (HK) at heltidsansatte som ble tilbudt sluttpakke fra Elkjøp, erstattes av deltidsansatte.

– Hva er bakgrunnen for frykten deres?

– Det er tilbakemeldinger vi har fått fra tillitsvalgte og medlemmer. Flere har inngått sluttavtale, hvor de frasier seg retten til å prøve om det var en usaklig oppsigelse. Så ser man etterpå at Elkjøp søker etter deltidsansatte.

Det sier Lena Marie Reitan, andre nestleder i Handel og Kontor.

Lena Marie Reitan, andre nestleder i Handel og Kontor.

LO-forbundet organiserer ansatte innenfor blant annet handelsvirksomhet og har 579 medlemmer som jobber i Elkjøp. Totalt har kjeden over 4000 ansatte i Norge, ifølge egne nettsider.

Reitan sier at HK for tiden jobber med 14 saker knyttet til Elkjøp og ansatte som bestrider en oppsigelse.

– Men dersom de har inngått sluttavtale, er det vanskelig for oss å hjelpe.

«En mer riktig bemanning»

Alle som har fått tilbud om sluttavtale, får tilbud om og er prioritert på ledige stillinger i Elkjøp Norge i 12 måneder, skriver HR-sjef Jan Erik Aaserød i et svar til E24.

Han avviser at Elkjøp har noen planer om å bytte ut heltidsstillinger med deltid. Ifølge Aaserød er det forholdsmessig nedbemannet flere deltids- (61 prosent) enn heltidsansatte (39 prosent).

Varehuset må hele tiden sikre at det er nok folk på jobb, og sammen med tillitsvalgte har de forsøkt å sikre en god skiftplan, ifølge HR-sjefen.

Jan Erik Aaserød, HR-sjef i Elkjøp Norge.

Noen butikker har hatt for mange ansatte på deltid, andre for mange på heltid. «Med den prosessen vi nå er i, skal det fremover bli en mer riktig bemanning.», skriver Aaserød.

Han viser til at varehuskjeden må ha en bærekraftig økonomi, og at ved å gjøre disse endringene tar den ansvar for tusenvis av arbeidsplasser og sikrer sin posisjon som markedsledende.

«Vi er i et marked som har vært og kommer til å være i stor endring», skriver HR-sjefen og viser til at Elkjøp er nødt til å tilpasse seg.

Søker deltidsansatte i butikk

Et raskt søk på Finn.no viser at Elkjøp har 34 stillinger utlyst i 21 annonser, per 6. mars.

25 av disse er oppgitt å være deltidsstillinger i en av Elkjøps butikker.

I en nedbemanningsprosess har bedriften plikt til å snu hver stein for å se om det finnes arbeid til eksisterende medarbeidere, sier Reitan.

– Prosessen har skjedd veldig raskt. Når vi snakker med tillitsvalgte og ansatte, forteller mange at de føler de ikke har noe valg. Etterpå angrer man seg kanskje på at man har skrevet under en sluttavtale.

Nedbemanningen ble varslet 12. januar. 31. januar var prosessen ferdigstilt, opplyser HR-sjef Aaserød.

– Naturlig avgang

På spørsmål om hvorfor Elkjøp i så stor grad utlyser deltidsstillinger, skriver HR-sjefen at Elkjøp er et stort selskap med mange ansatte.

« ... det vil følgelig være en viss grad av naturlig avgang i løpet av året, hvor vi fortløpende må lyse ut både heltid- og deltidsstillinger for å kunne bemanne våre butikker.», skriver han.

Flere av de utlyste stillingene er i butikker som enten er franchisedrevet og ikke eid av Elkjøp Norge, eller i butikker som ikke er berørt av nedbemanningen, ifølge Aaserød.

«Det er også butikker hvor ansatte som er berørt av nedbemanningen har takket nei til en lavere stillingsbrøk, men hvor stillingen da må lyses ut.»

Han gjentar at tidligere ansatte har prioritet på ledige stillinger. I tillegg er det opprettet en side med oversikt over ledige stillinger i hele Elkjøp Norge. Berørte ansatte tilbys også jobbsøkerkurs, skriver HR-sjefen.

Mange henvendelser

Å miste jobben i en tid med økende priser og høyere renter er veldig emosjonelt for mange, minner HK-nestlederen om.

– Det er ikke lett å få seg ny jobb i butikk nå. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å ta kontakt med oss før de skriver under noe. De bør heller ikke gå alene i møter, men ta med en tillitsvalgt, kollega eller venn.

Reitan forteller at forbundet også får mange henvendelser fra ansatte i Elkjøp.

– De handler gjerne om hva man skal gjøre, at man har skrevet under og angret seg, eller om det man har blitt tilbud, er riktig.

– Bare heltidsansatte som tok avtale

Tillitsvalgt Frank Helgesen i Tønsberg sier han skjønner at Elkjøp må spare penger, men reagerer på at det virker som om det gjøres ved å ta bort heltidsstillingene.

– Hos oss var det bare heltidsansatte som tok avtale for å slutte. Deretter ble det utlyst flere stillinger, hvor de aller fleste var deltid, sier han.