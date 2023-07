Knuser konkurrentene: Nå er Kiwi landets største kjede

Kiwi bykser forbi Rema 1000. Likevel er Norgesgruppen i null etter første halvår, særlig på grunn av andelsfall hos Meny.

STØRST: Mens dagligvarebutikkene fikk en omsetningsvekst på 5,1 prosent i første halvår, økte Kiwi salget med over det dobbelte. Nå er Kiwi den kjeden hvor nordmenn legger igjen mest penger.

Kortversjonen Lavpriskjeden Kiwi har gått forbi Rema og har opplevd en økning på 1,7 prosentpoeng i markedsandel så langt i år

NHH-professor mener hovedårsaken til Kiwis vekst er grepet kjeden gjorde i februar, da den holdt prisene i ro

Dagligvarekjedene har økt omsetningen med 5,1 prosent

Lavpriskjedene Extra og Rema opplever vekst på henholdsvis 5,9 og 6,4 prosent, men langt bak Kiwi's omsetningsvekst på 12,3 prosent Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av E24s journalister Vis mer

Lavpriskjedene fortsetter å fosse frem i norsk dagligvarehandel. Aller skarpest gjør Kiwi det, ifølge upublisert bransjestatistikk som E24 har fått tilgang til.

Tallene viser at Kiwis andel av det tradisjonelle dagligvaremarkedet har økt med hele 1,7 prosentpoeng så langt i år. I et marked på godt over 200 milliarder kroner utgjør det massive summer.

Til sammenligning var det Rema 1000 som – med 0,6 prosentpoengs fremgang – vant dagligvarekampen i 2022.

Basert på tallene fra første halvår har Kiwi nå en markedsandel på 24,2 prosent. Rema 1000 har på sin side gått frem med 0,4 prosentpoeng til 23,9 prosent. Extra er tredje største kjede, med 17,3 prosent av markedet, etter en andelsvekst på 0,5 prosentpoeng.

Kristine Arvin, kommunikasjonsdirektør i Kiwi, skriver i en SMS at de ikke kommenterer uoffisielle tall.

– Når det er sagt, er vi godt fornøyd med første halvår. Kiwi har vært prispresseren og investert mye i å holde prisene så lave som mulig. Det har resultert i mange nye og mer fornøyde kunder.

– Veldig mye

1,7 prosentpoeng på et halvår fremstår som veldig mye, sier NHH-professor Øystein Foros.

Han peker på grepet Kiwi tok 1. februar i år. Den dagen var det ventet store prisendringer i butikken, men Kiwi holdt dem fast. Selv om konkurrentene fulgte umiddelbart etter, gjorde det noe med folks oppfatning, sier Foros.

– Jeg tipper hovedårsaken til at Kiwi vokser mer enn Rema og Extra er strategien i februar. Selv om disse tre stort sett er klin like på pris.

Strategirådgiver Erik Fagerlid deler det synet.

– Det er få faktiske forskjeller mellom Kiwi, Rema og Extra, så dette handler nok om persepsjon. Det er ingen tvil om at man skal gi honnør til PR-teamet i Kiwi og Norgesgruppen.

GODE PÅ MIDDAG: Middag er det butikkbesøkene våre er sentrert rundt, sier dagligvareekspert Erik Fagerlid. Han mener at lavpriskjedene har utviklet gode middagsløsninger og at norske forbrukere derfor ikke ser behov for supermarkeder.

Med andelsvekst på totalt 2,6 prosent i første halvår, tar de tre store lavpriskjedene solide jafs av konkurrentene i andre deler av markedet. Trenden er ikke ny og vil heller ikke stoppe med det første, tror ekspertene.

– Men det har nok skutt ekstra fart med all oppmerksomheten på pris som har vært, sier Foros.

Meny trekker ned Norgesgruppen

Til tross for Kiwis kraftige vekst står Norgesgruppen i null etter første halvår. Landets største handelshus må se at Joker (-0,2 prosentpoeng), Spar (-0,4 prosentpoeng) og særlig Meny (-1,1 prosentpoeng) går tilbake.

Meny-sjef Vegard Kjuus skriver i en e-post at de har kundevekst, men at handlekurvene er litt mindre. Han mener tallene kan forklares med at Meny var vekstvinner under pandemien og at kundene deres nå er mer på farta og at de kjøper litt mindre over nett.

– Vi har positiv vekst i juni, og vi ser at mange av pilene snur i riktig retning, så her er vi optimistiske.

PANDEMIVINNER: Nordmenn mesket seg i Meny-mat under pandemien. Nå er det lavpris som gjelder, viser ferske tall.

Kjuus legger til at Danmark ligger foran Norge trendmessig og at det har snudd der de siste månedene.

– Kundene verdsetter utvalg og ferskvare i sommer og vi ser frem imot en god høst, sier han.

Overgått av inflasjonen

Dagligvarekjedene har økt omsetningen med 5,1 prosent hittil i år.

Samtidig er prisveksten på mat og alkoholfri drikke på 5,5 prosent i samme periode, ifølge SSB. Siden prisveksten overgår salgsveksten, ser det ut til at butikkene selger færre varer i år enn i fjor.

Det er supermarkedene som trekker ned.

Mega-inntektene har falt med 0,2 prosent, Spar-salget er ned 1,5 prosent mens Meny har fått en omsetningsnedgang på 4,6 prosent.

Blant lavpriskjedene har Extra og Rema vekst på henholdsvis 5,9 og 6,4 prosent.

Det er fremdeles et hav bak Kiwis omsetningsvekst på 12,3 prosent.

Til info: Foros har gjort rådgivningsoppdrag for Rema 1000 og Oda.

Rettelse I en tidligere versjon av artikkelen var det feil tall på Menys markedsandeler. Feilen ble rettet 08:28.