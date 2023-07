Esa åpner sak mot Norge for brudd på regler i arbeidslivet

Overvåkningsorganet Esa mener regjeringens innleieregler bryter med EØS-avtalen. – Overraskende, sier statssekretær.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap), her på en byggeplass i Oslo.

EØS-tilsynet Esa (Efta Surveillance Authority) mener Norge har innført «uberettigede og uforholdsmessige» regler for innleie fra bemanningsforetak.

Esa mener at Norge bryter med vikarbyrådirektivet og friheten til å kunne yte tjenester innenfor EØS-området.

Det Brussel-baserte tilsynet informerte tidligere i år norske myndigheter om å ha mottatt flere klager etter innføringen av tiltak som skal begrense bruken av innleie i arbeidslivet.

Norge vedtok i desember 2022 lovendringer som fjerner muligheten for bedrifter til å bruke innleie når arbeidet er av midlertidig karakter, for eksempel for sesongarbeid eller produksjonstopper. I tillegg ble det innført et totalforbud mot bruk av innleie i bygge- og anleggsbransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke.

EØS-tilsynet Esa i Brussel åpner sak mot Norge.

– Kan få alvorlige konsekvenser

Esa mener at restriksjonene er vidtrekkende, inngripende og kan få alvorlige konsekvenser for vikarbyråer og deres ansatte, samt for selskapene som ønsker å bruke tjenestene.

– Selv om restriksjoner på bruk av innleie i noen tilfeller kan rettferdiggjøres, må disse være begrunnede og forholdsmessige, uttaler tilsynet i pressemeldingen.

Esa hevder at restriksjonene ikke er forholdsmessige, og at Norge har ikke kunnet påvise at restriksjonene faktisk er egnet til å nå målet om å øke fast og direkte sysselsetting på en konsistent og systematisk måte.

Det er heller ikke dokumentert at restriksjonene er nødvendige, eller at det ikke finnes alternative og mindre inngripende tiltak.

Et formelt åpningsbrev er det første steget i en formell traktatbruddssak. Norge har nå to måneder på å uttrykke sitt syn før tilsynet kan beslutte å ta saken videre.

– Overrasket

Statssekretær Maria Schumacher Walberg (AP) skriver i en e-post til E24 at regjeringen mener innstramningene ligger innenfor det handlingsrommet Norge har etter EØS-avtalen.

– Vi er i dag gjort kjent med at Esa vil åpne sak mot Norge, men har ikke rukket å se nærmere på innholdet i åpningsbrevet. Jeg er likevel overrasket over at Esa velger å åpne sak mot Norge på dette området, skriver Walberg i en e-post til E24.

– Jeg konstater også at Esa ikke har brukt spesielt lang tid på å gå gjennom et meget grundig og omfattende svar fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet på en rekke spørsmål ESA har stilt, før denne beslutningen, skriver hun videre.

Walberg påpeker at innstramningene i innleieregelverket utgjør en nødvendig og viktig del av regjeringens arbeid med å sikre et arbeidsliv preget av faste og direkte ansettelser.