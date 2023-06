Foreslår ny taxi-innstramming: – Vil bidra til økt seriøsitet

Samferdselsministeren og Oslos byrådsleder er fornøyde med at Drosjeutvalget foreslår nye innstramminger i taxibransjen. – Veldig sannsynlig at de grepene vi har gjort, og vil gjøre, vil gi færre drosjeløyver totalt, sier statsråden.

INNSTRAMMINGER: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (t.h) mottar første del av Drosjeutvalgets utredning. Her er samferdselsministeren sammen med Oslos byrådsleder Raymond Johansen.

Fredag mottar samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) første del av Drosjeutvalgets utredning fra utvalgsleder Hans Petter Graver.

Utvalget foreslår blant annet at de som får drosjeløyve må være tilknyttet en drosjesentral, samt en rekke andre krav.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og Oslos byrådsleder Raymond Johansen er fornøyde med utvalgets forslag til innstramminger i taxinæringen. Dette kan bidra til å gi økt kontroll, mener statsråden.

– Det aller viktigste som det kommer konkret forslag på her er en form for tilknytningsplikt til sentral, krav om rapportering og at sentralen skal ha eget løyve, sier Nygård til E24.

– Dette er grep som vil bidra til økt seriøsitet i bransjen, til gode rapporteringsrutiner og til en hvit økonomi, legger han til.

Dette er noen av kravene Drosjeutvalget foreslår:

Alle med drosjeløyve skal være tilknyttet en drosjesentral

Betaling skal registreres i taksameter hos en sentral som løyvehaveren er tilknyttet

Drosjesentraler må ha eget løyve, og en daglig leder

Drosjesentralene skal samle inn opplysninger om inntjening, posisjonsdata og tilgjengelig drosjetilbud og dele det med myndighetene, også skatteetaten

Raymond Johansen (med hodet inn i bilen) snakker med en taxisjåfør fredag morgen.

Tror på færre løyver

Nettsiden Transportløyve oppgir at det var 8.456 drosjeløyver i Norge for fire år siden, og 18.522 løyver i slutten av juni 2023.

Drosjeutvalget foreslår ikke å redusere antallet drosjeløyver i denne omgang. Utvalget tror derimot at kravene som foreslås vil bidra til å redusere løyvetallet.

Forslagene skal også bidra til hvit økonomi, personsikkerhet, forbrukervern og et tilfredsstillende drosjetilbud, sier utvalget.

– Det er veldig sannsynlig at de grepene vi har gjort og vil gjøre vil gi færre drosjeløyver totalt. Vi tror sentraltilknytningsplikten vil bidra i den retningen, sier Nygård.

Regjeringspartiene og SV har tidligere blitt enige om å utrede og innføre tilknytningsplikt til sentraler. De har også blitt enige om å begrense antallet løyver og kreve driveplikt drivepliktdriveplikt vil si at løyvehaverne i utgangspunktet har plikt til å stille opp og levere drosjetjenester døgnet rundt.

– Nå kommer det forslag om det første. De to andre leddene skal utvalget jobbe litt mer med, sier statsråden.

– Vil det bli vanskeligere for aktører som Yango, Uber og Bolt å drive i Norge?

– Vi innretter ikke drosjepolitikken for eller mot enkeltselskaper. Men vi er opptatt av å ramme inn bransjen så vi får en hvit økonomi, jobber å leve av og trygge tjenester for forbrukerne. Hvordan dette virker inn på enkelte selskaper, det har jeg ikke behov for å uttale meg om, sier Nygård.

Frykter råttent arbeidsliv

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) støtter forslaget om at løyvehavere skal få krav om å være tilknyttet drosjesentral.

– Jeg er veldig opptatt av mangelen på oversikt og kontroll over denne bransjen. Det kan føre til et mer råttent arbeidsliv, sier Johansen til E24.

Han mener forslagene kan gi færre drosjer, mindre ventetid, flere turer og økte inntekter for sjåførene.

– Det kan gi bedre arbeidsvilkår og lavere priser for passasjerene, og gjøre det lettere å rekruttere dyktige sjåfører og luke ut useriøse aktører, sier han.

I Oslo var antallet drosjeløyver rundt 2.000 for fire år siden, før drosjereformen ble gjennomført. Det var 5.400 løyver i hovedstaden i juni 2023, ifølge Transportløyve.

– Drosjemarkedet ligner mer på elsykkelmarkedet før vi gikk inn og regulerte det. Det er en betydelig overkapasitet i Oslo, så vi trenger færre drosjer. At halvparten av drosjene går på tomgang er ikke bra hverken for sjåførene eller miljøet, sier han.

– Utvalget foreslår ikke redusert løyveantall i denne omgangen?

– Jeg må få finlest dette, men jeg hadde kanskje håpet det var tilfelle. Jeg håper at en plikt til å være tilknyttet en sentral og til å registrere betalingen i sentralen, kan bidra til at det blir færre løyver. Jeg syns utvalgets forslag er lovende, sier Johansen.

Har strammet inn etter taxireformen

Drosjenæringen var tidligere sterkt regulert. De som fikk løyve hadde driveplikt, slik at de i prinsippet måtte kunne stille med drosje hele døgnet, og de hadde plikt til å være tilknyttet en drosjesentral.

Dette ble endret med Solberg-regjeringens taxireform, som ble innført i 2020. Den fjernet begrensningen i antallet drosjeløyver, kravet om å være tilknyttet en sentral og driveplikten. Målet var økt konkurranse i bransjen.

Drosjeutvalget ser noen utfordringer med at det ikke er krav om å være tilknyttet en drosjesentral. Myndighetene har generelt dårligere oversikt over markedet, og det har blitt utfordrende for skattemyndighetene å ha kontroll med bransjen, sier utvalget.

Det er risiko for underregistrering og feilregistrering, og for at for få turer blir innrapportert til Skatteetaten, påpeker utvalget.

– Jeg syns utvalget har jobbet godt, og gjort et grundig arbeid med å se på utviklingen etter frislippet Solberg-regjeringen la opp til. Utvalget sier det har ført til en usunn utvikling i bransjen, uten at de bruker det begrepet. De peker på at det har blitt overetablering i byene, men svak etablering i distriktene. Det gjør at dette for mange ikke blir en jobb å leve av, sier Nygård.

– Ikke målet

– Solberg-regjeringen ville øke konkurransen. Kan det bli for mye innstramming, slik at dere rammer konkurransen og prisene stiger?

– Det er ikke målet. Målet er ikke å lage et dårligere tilbud til forbrukerne, men et bedre tilbud. Men det må også være levelig for de som jobber i bransjen. Vi legger opp til en strammere innramming, og det kan bidra til å luke ut useriøse aktører i bransjen, sier Nygård.

Støre-regjeringen strammet nylig inn reglene. Den stilte krav om at drosjer skal ha taklykt og godkjent taksameter, og at aktørene må stille bankgaranti og forsikre seg som taxi. Johansen mener det ikke er nok.

– De har ikke hjulpet. Det som skal til er det som foreslås nå, et krav om at løyvehavere blir tilknyttet en drosjesentral, og at løyvehaverne må sikre at betalingen registreres, sier Johansen.

Vil ikke kutte antallet

Drosjeutvalget sier at det er krevende å vurdere effekten av Solberg-regjeringens drosjereform, fordi det har gått kort tid og det også har vært en coronapandemi.

«Veksten i drosjeløyver fra 2010 til 2022 har vært formidabel», skriver utvalget, som peker på at de mange nye aktørene særlig har kommet til i og rundt de største byene.

«All informasjon utvalget har fått tyder på at det der er overetablering. Overskudd av drosjer i byer kan føre til unødig behov for holdeplass for drosje, unødig kjøring mens drosjen venter på tur og dårlig bruk av arbeidskraft i et arbeidsmarked der det er behov for arbeidskraft, herunder sjåfører», skriver utvalget.

Det kan se ut til at konkurransen har økt i de delene av markedet som er mest lønnsomme, mens tilbudet er dårligere eller ikke finnes i ulønnsomme deler av markedet, påpeker Drosjeutvalget.