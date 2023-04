Familiebedrift med milliardvekst: – Kommer aldri til å selge

Hun er tredje generasjons toppsjef i den familieeide elektrogrossisten. Hege Amundsen Elvestad mener at norsk skattepolitikk nå legger til rette for flere utenlandske eiere, men avviser selv alle fremstøt.

FREE SEATING: Dette er ikke Hege Amundsen Elvestads kontor. De ansatte på hovedkontoret i Langhus utenfor Oslo har ikke faste plasser, selv ikke toppsjefen. Flat struktur og korte beslutningsveier er blant bedriftens forser, mener hun.

– Nei.

Svaret er like kort som det er bestemt.

– Jeg kommer aldri til å selge.

Hege Amundsen Elvestad leder bedriften som farfaren grunnla i 1946. Sverre Berggård Amundsen solgte resirkulerte kabler fra det tyske krigsskipet Tirpitz. I dag er Berggård Amundsen & Co én av landets største elektrogrossister – og den eneste norskeide familiebedriften.

Det skorter ikke på tilbud, forteller Elvestad. Hverken fra inn- etter utland.

– Vi er et relativt stort familieeid selskap, med veldig god soliditet. Det gjør oss selvfølgelig attraktive.

FÅR FORESPØRSLER: Både hun selv, faren og styreleder får jevnlig forespørsler om konsolideringer eller børseventyr. Alle har fått nei.

Men selskapet har alltid vært raske til å si at det ikke er interessant, sier Elvestad.

– Vi som eiere har sagt at vi skal ha verdiskapning for generasjoner. Det betyr på en måte at vi har eierskapet til lån. Jeg tenker at jeg forvalter en verdi som jeg skal gi videre til mine barn og deres søskenbarn.

Hun forteller at hun av og til får spørsmål om hva det vil si at de er en familiebedrift. Fra folk som kanskje ser for seg at de sitter rundt kjøkkenbordet og tar beslutninger.

– Men vi er et profesjonelt selskap. I styret sitter det ingen familiemedlemmer, for eksempel.

– Jeg tenker verdien ved vår eieform ligger mye i korte beslutningsveier. Man trenger ikke å reise til et hovedkontor i Paris, for vi sitter jo her. I tillegg er det langsiktigheten vår – at vi tør å investere.

Milliardvekst på fem år

Som elektrogrossist kjøper Berggård Amundsen & Co inn elektroprodukter for å selge dem videre til elektrikere, energiverk og industri.

Selskapet, med datterselskaper, har hatt en svært sterk organisk vekst de siste årene. I 2017 hadde de inntekter på rundt 1,8 milliarder kroner. I fjor var omsetningen på om lag 2,9 milliarder, ifølge Elvestad. Regnskapet er ikke offentlig ennå.

– Skiftet startet i 2011, da vi hadde 8 prosent markedsandel og følte vi var i en utsatt posisjon. Da spurte vi oss selv om hva som skulle til for å vokse.

Svaret ble å gå inn i nye markeder, som fornybar energi, og bevege seg i grenseland av det en renspikket grossist grossistEn virksomhet som driver videresalg av varer. Man kjøper inn større partier og fordeler dem til detaljister, det vil si virksomheter som selger til sluttbruker. gjør. Gradvis har familiebedriften tilkjempet seg markedsandeler. Elvestad forteller at de nå står for 15 prosent av markedet. Og de har ambisjoner om mer.

– Nå trykker vi litt ekstra hardt på gassen. Vi går inn i et par nye områder, for eksempel ønsker vi å etablere oss i Bodø.

GREAT PLACE TO WORK: Berggård Amundsen & Co har fått «great place to work»-sertifisering syv år på rad. På selskapets 12.000 kvadratmeter store lager gjøres mesteparten av jobben av roboter.

På bunnlinjen satt selskapet igjen med 96 millioner i fjor. Det tilsvarer en resultatgrad på i overkant av 3 prosent – som er nivået de har ligget på i flere år.

– Vi har hatt fokus på lønnsomhet i veksten. Altså ikke vekst for enhver pris, men en trinnvis utvikling, sier Elvestad.

– Veldig uheldig

En rekke høylytte røster har det siste året vært svært kritisk til regjeringens næringspolitikk. Spørsmålet om norske bedrifters rammevilkår har i tillegg blitt forsterket av en rikingflukt til Sveits.

Hege Amundsen Elvestad sier at også de registrerer det økte skattetrykket.

– Men vi leverer gode resultater og har anledning til å forholde oss til den samme utbyttepolitikken som vi har hatt.

SLEKT SKAL FØLGE SLEKTERS GANG: Det var Hege Amundsen Elvestads bestefar som stiftet bedriften. Hennes barn er nå studenter. Om de senere skal inn i driften, må de få bestemme selv, understreker hun.

– Samtidig opplever jeg at det er mer uforutsigbarhet nå, og andre typer selskaper vil nok måtte vurdere situasjonen annerledes enn vi gjør. Dermed legger man i litt større grad til rette for utenlandske eiere nå, og det er jo veldig uheldig.

– Er regjeringen næringsfiendtlig, eller er kritikken overdrevet?

– Det er for lite lange linjer. Vi ønsker jo å putte det meste av overskuddet tilbake igjen i selskapet, og hvis skattetrykket øker så mye at vi må ta ut et større utbytte – som igjen fører til at vi ikke kan utvikle oss – så mener jeg det er veldig uheldig.

– Er vi der nå?

– Vi gjør det jo godt, så for oss er det ikke en utfordring. Men andre typer selskaper vil møte dette mye før oss. Jeg synes kanskje det er litt hardt å bruke ordet «næringsfiendtlig», men det er veldig lite langsiktighet i det.