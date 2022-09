Nøyaktig posisjon på gassrørledningene ligger åpent på nettet

Gassco på Karmøy er akkurat ferdig med vedlikeholdet og alt er klar til vinter-leveransene. Hvis ingenting galt skjer, kan det bli ny eksportrekord for norsk gass til Europa i år. Men nøyaktig posisjon for gassrørledning ligger åpent for alle på internett.

Gassco-sjef Frode Leversund bekrefter at beredskapen er økt de siste dagene: – Ja, det er mer synlig politi rundt anleggene nå.