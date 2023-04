Inflasjonstall: Flybillettene er blitt 55 prosent dyrere på ett år

Reiselystne nordmenn planlegger å bruke 6.000 kroner mindre på ferien i år enn i fjor. Samtidig har flyprisene skutt i været.

Flyprisene har steget mye det siste året. Bildet ble tatt i mai 2020.

Prisveksten for passasjertransport med fly er på 55 prosent fra mars 2022 til mars i år, ifølge SSB. Også sammenlignet med samme måned i 2019 har prisene steget over 50 prosent.

Reiselivsdirektør Audun Pettersen i Virke oppfordrer til å sammenligne epler og epler når man snakker om flyprisene. Billettprisene er dynamiske og sesongavhengige, minner han om.

– Kostnadsbildet for en flybillett er sammensatt. Den består av kostnader på drivstoff og drift, men også skatt- og avgiftsbiten spiller inn og slår kraftig ut.

SSB-tallene er basert på både innenlands og internasjonale flyvninger med alle selskaper som flyr til og fra Norge, opplyser SSB.

Prisøkningen for flytransport må ses i sammenheng med inflasjonen for øvrig.

Målt ved konsumprisindeksen steg prisene 6,5 prosent i mars i år fra samme tid i fjor, viser den ferske statistikken fra SSB.

Årsaken til den økte veksttakten er først og fremst at prisene på strøm steg mer fra februar til mars i år sammenlignet med i fjor, påpeker SSB. Uten strømstøtteordningen hadde prisveksten vært på 7,4 prosent.

– Når flyselskapene setter prisene sine ser de jo på samfunnet og folks økonomi, det er med i betraktningen. De ser jo at folk generelt sett har mindre å rutte med nå enn tidligere, sier Pettersen.

De siste tallene fra Virke er at en gjennomsnittshusholdning i Norge planlegger å bruke litt over 36.000 kroner på sommerferien i år. I fjor lå det på 42.000 kroner, forteller Pettersen.

– Sommerferien er hellig

De siste sommerferieplanene legges for mange i disse dager. Ifølge Pettersen er det gamle kjente reisemål som står i fokus.

– Folk velger nå kjente og kjære reisemål hvor de har vært før og som de har et godt forhold til. Det gjelder Spania og Sverige og Danmark, men også Hellas, Frankrike og så videre.

– De kommer til å hegne om sommerferien sin. Den er hellig, om den så er én eller to uker, men man bruker litt mindre penger på overnatting for eksempel. Eller man velger kanskje «all inclusive» og vet hva man har i feriebudsjett.

Virke ser at den generelle prisøkningen på flyprisene påvirker hele Europa. Samtidig er prisene noe lavere utenfor landegrensene enn her til lands, ifølge Pettersen.

– Det kan ha noe med konkurransesituasjonen å gjøre, at vi har litt færre selskaper enn andre land. Vi må huske at flyselskapene har vært gjennom sin største krise noensinne, først pandemi og så krigen i Ukraina. Økte kostnader har det nok også blitt spesielt på drivstoffbiten.

– På kort sikt ser vi at folk kommer til å reise nå i år, og medlemmene våre er tydelige på at de produserer reiser som aldri før. Vi er snart på 2019-nivå – ikke alle, men mange er snart det.

– Så er det et stort spørsmål hva som skjer neste år. Vi vet jo at nordmenn snur på kronen. De vil fortsatt reise, men velger kanskje litt andre typer reiser, og kutter kanskje «ovale weekends» til dårlige fotballag i London. Tilleggsferiene blir på hytta i stedet, mens sommerferien fortsatt er hellig for nordmenn. Man skal ha solgaranti, punktum. Da prioriterer man ferie, rett og slett.

Forsiktige i uttalelsene

Etter at SAS-sjef Anko van der Werff uttalte seg generelt om lavprisbilletter på Dagsrevyen i mars, fikk flyselskapene et skremmeskudd fra Konkurransetilsynet.

SAS kan av konkurransemessige hensyn ikke kommentere prisutvikling, svarer pressesjef Tonje Sund.

Kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian understreker at prisnivået har vært lav de siste årene.

– Vi kan ikke kommentere på konkrete tall, da dette er konkurransesensitiv informasjon. Men Norwegian har alltid bidratt til å holde flybillettprisene så lave som mulig, og det fortsetter vi med også nå.

– Enhver prosentvis økning må derfor sees i sammenheng med de uvanlig lave prisnivåene vi har sett de siste årene. I tillegg er det slik at luftfarten får stadig flere skatter og avgifter som skal betales, og kostnadsnivået generelt – og på drivstoff spesielt – er også mye høyere, sier Tuman.

Hos Widerøe, som i hovedsak flyr distriktsrutene i Nord-Norge, kjenner ikke igjen en prosentvis stigning på 55 prosent.

– Vi kjenner oss ikke igjen at prisene har økt med 55 prosent. For Widerøe så har prisene på flybilletter hatt en litt lavere økning enn den generelle prisøkningen, en prisvekst i tråd med KPI, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe.

I mars ble det klart at regjeringen reduserer prisene på en rekke flyruter i distriktene fra 1. april 2024 med opptil 50 prosent, ifølge NTB.

Maksprisene på de såkalte FOT-rutene, som er ruter primært på Vestlandet og i Nord-Norge der staten kjøper inn tjenestene for å sikre et tilbud der det ikke er økonomisk lønnsomt, blir halvert.

Det skjer som en del av utlysning av nye kontrakter på disse rutene.