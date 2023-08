Omsetningsrekord etter støvelraid: – Det var hektisk

Flere butikker er nærmest utsolgt for regntøy i Oslo sentrum etter «Hans». Butikksjef Ila Jensen sier turistene kom løpende til butikken i shorts og T-skjorte, og XXL har fått ekstra leveranse for å dekke Oslo-behovet.

Ila Jensen har vært butikksjef i Stormberg-butikken i to uker. Regntøy og støvler har blitt revet ut av hyllene siden hun startet.

– Det har vært hektisk, men veldig gøy. Vi er nesten utsolgt for regntøy etter gårsdagen, sier butikksjef Jensen i Stormberg-butikken i Storgata i Oslo sentrum.

Ifølge henne strømmet det turister inn i butikklokalene gjennom hele mandagen for å kjøpe regntøy og støvler.

– Jeg solgte 35 par med støvler i går. De tyske turistene kom løpende i shorts og T-skjorte for å skaffe regntøy, forteller Jensen.

Det hele førte til omsetningsrekord for friluftsbutikken.

– Vi omsatte for 290 prosent mer enn samme dag i fjor, sier Jensen.

Tirsdag fortsatte kundene å strømme inn i butikken. Noen turister for å kjøpe varme sokker og en ung dame for å sikre antrekket før Øyafestivalen i helgen.

Støvler, poncho og paraplyhatt

En annen som var på ekstremværshopping tirsdag var Tay-Young Pak.

Han skal i likhet med den unge damen på festival i helgen, og var derfor tirsdag på jakt etter tre ting. Støvler, poncho og paraplyhatt.

Festivalantrekket er sikret for Tay-Young Pak.

E24 ble med han på handletur.

– Vi hadde jo en absurd varm juni, og nå har vi bare regnet vekk. Jeg så på værmeldingen, og fant ut at jeg måtte skaffe meg skikkelige støvler. Gore-Tex er ikke godt nok, sier han.

Pak fikk tak i både støvler og paraplyhatt, men ingen poncho. Det var de nemlig utsolgt for på XXL.

– Gore-Tex er ikke godt nok, sier Tay-Young Pak.

Har fått ekstra varelevering

På XXL, rett over gaten for Stormberg-butikken var hyllene også ribbet for både støvler og regntøy tirsdag.

Varehussjef for XXL i Storgata Azi Rana sier til E24 at de har sett en enorm økning i salg av regntøy og støvler den siste uken.

– Det som ble revet bort først i går var gummistøvler og regntøy. Vi ser en tydelig effekt av uværet «Hans», sier han.

– Vi ser en tydelig effekt av uværet «Hans», sier varehussjef Azi Rana på XXL i Storgata i Oslo til E24.

Varehussjefen forteller at de fikk inn påfyll av varer tirsdag morgen, og at de igjen fikk en ekstra leveranse klokken tolv.

– Dette var for å dekke behovet for støvler og regntøy i Oslo sentrum, sier Rana.