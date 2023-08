Skadeomfanget av ekstremværet øker: – Tikker inn i rekordfart

Mandag kveld har de største forsikringsselskapene registrert over 500 skader fra ekstremværet «Hans». På få timer har antallet innmeldte skader doblet seg.

RENNER NESTEN OVER: Akerselva i Oslo.

Kortversjonen Den ekstreme værforhold «Hans» har ført til over 500 rapporterte skader, hovedsakelig innenfor Viken, Innlandet og Oslo-regionen.

Størsteparten av skadene skyldes vanninntrenging i kjellere, men det har også vært skader på biler og tak.

Forsikringsselskapene Gjensidige, Tryg og If har registrert høyeste antall skadekrav, men forventer at dette tallet vil øke ettersom regnet fortsetter og flere eiere returnerer til sine skadde eiendommer.

Forsikringsselskapet Fremtind har fått flere henvendelser fra værfaste kunder. Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av E24s journalister Vis mer

Da klokken hadde passert 21.00 mandag kveld, hadde forsikringsselskapet Gjensidige fått beskjed om 134 meldte boligskader.

I tillegg kommer skader på bil, båt, campingvogn og lignende.

– Det er 91 boligskader meldt i Viken, hvorav flest stammer fra Nordre Follo. Det er meldt om 21 skader i Innlandet, hvor Gjøvik har flest, sier Pål Rune Eklo i Gjensidige forsikring til E24.

Han legger til at det hittil er meldt om 13 skader i hovedstaden.

Uværet «Hans» har for alvor inntatt Sør-Norge og Innlandet. Det er sendt ut rødt farevarsel for flom og mye regn for deler av Sør-Norge. Det er også rødt farevarsel for jord- og flomskred.

Kommunikasjonssjefen i Gjensidige mener det er vanskelig å anslå omfanget av skadene som hittil er meldt inn, men er klar på at det dreier seg om millionbeløp.

– Vi forventer at en god del flere skader meldes utover kvelden og dagene som kommer. Erfaringsmessig tar det litt tid før alle skadene er meldt – etter vannet har trukket seg tilbake og folk får sett over hus og hytter, sier Eklo.

Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Skader for minst 14 mill.

Tryg Forsikring meldte tidligere i kveld at de hadde registrert 53 skader i forbindelse med ekstremværet. Like før klokken 23 kom det en ny oppdatering.

Da hadde antall innmeldte skader steget til 150.

– Skademeldingene tikker inn i rekordfart, og mange melder om oversvømmelser i kjellere og underetasjer med møbler som flyter rundt i de verste tilfellene, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens.

De aller fleste skadene hittil dreier seg om vanninntrenging, samt noen bilskader.

– Vi har registrert flest skader i området nord og nordvest for Oslo, fra Minnesund til Drammen samt en god del rundt Gjøvik og Raufoss. I tillegg har vi registrert noen reiseskader i forbindelse med transportproblemer til og fra Gardemoen, sier han.

Skadekostnadene estimeres hittil til om lag 14 millioner kroner, men antallet skader forventes å øke veldig i løpet av natten og morgendagen.

Kraftig økning

Også Fremtind, som er forsikringsselskapet til Sparebank1 og DNB, merker at uværet er i gang for alvor. Men i likhet med de andre, venter de at dette tiltar i løpet av kvelden.

Like etter klokken 21.30 melder de overfor E24, via kommunikasjonsdirektør Kristin Vetleseter, om 80 skadehenvendelser.

– Det er hektisk på skadetelefonen nå, og vi regner med at det vil ta seg opp utover kvelden, sier Vetleseter.

– Det er hovedsakelig vannskader som følge av mangelfull drenering, utette tak og bygninger, og stopp i avløp og tilbakeslag, uttalte skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen tidligere i kveld.

Det har også vært stor pågang på telefon fra værfaste kunder. Noen trenger hjelp med overnatting fordi det ikke er trygt å kjøre i uværet, skriver selskapet i en pressemelding.

– Flere melder om kansellerte tog og ingen alternative transportmuligheter. Andre vurderer å avbestille reisen sin som følge av ekstremværet. Vi råder reisende til å beregne ekstra god tid. Sjekk alternative reiseruter hvis det er mulig, sier Hofstad-Nielsen.

– Kommer hjem til ødelagt kjeller

Klokken 20 sendte forsikringsselskapet If ut en pressemelding hvor de skrev at skadene hadde mer enn doblet seg på fire timer. Fra 70 til 150.

Skadetallet er ventet å stige utover kvelden og natten, opplyser kommunikasjonssjef Sigmund Clementz.

– Meteorologene melder at det skal regne kraftig mange steder natt til tirsdag og på tirsdag. Som ikke dét er nok, vll mange også få regn på onsdag. Klart mange vil bli rammet hardt av den uvelkomne gjesten «Hans». Det kommer til å bli meldt inn skader i mange dager, også i ukene etter at regnet har lagt seg, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

– Det er først og fremst vann som har trengt inn i kjellere hos boliger og bedrifter. Men det har også kommet inn skader på biler og vanninntrengning gjennom tak, sier han.

– En del er fortsatt på ferie, og noen vil nok dessverre komme hjem til en ødelagt kjeller, sier kommunikasjonssjefen.